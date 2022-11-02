https://ukraina.ru/20221102/1040396391.html

Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время

Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время - 02.11.2022 Украина.ру

Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время

Отсутствие посла США в Москве неблагоприятно сказывается на возможности возвращения сторон к переговорному процессу, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру

2022-11-02T05:53

2022-11-02T05:53

2022-11-02T05:53

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«Ситуация для восстановления российско-американских отношений, мягко говоря, не очень благоприятная, тем более что в Москве сейчас нет посла США. Неизвестно, когда новый дипломат будет утвержден и сможет приехать», - констатировал эксперт.В то же время он считает, что обе стороны заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения, поэтому в интересах обеих сторон восстановление диалога по этому вопросу.Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221029/1040281836.html

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новости, сша, москва, россия, посольство сша