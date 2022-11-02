Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время - 02.11.2022 Украина.ру
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Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время - 02.11.2022 Украина.ру
Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
Отсутствие посла США в Москве неблагоприятно сказывается на возможности возвращения сторон к переговорному процессу, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру
2022-11-02T05:53
2022-11-02T05:53
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«Ситуация для восстановления российско-американских отношений, мягко говоря, не очень благоприятная, тем более что в Москве сейчас нет посла США. Неизвестно, когда новый дипломат будет утвержден и сможет приехать», - констатировал эксперт.В то же время он считает, что обе стороны заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения, поэтому в интересах обеих сторон восстановление диалога по этому вопросу.Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, россия, посольство сша
Новости, США, Москва, Россия, посольство США

Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время

05:53 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Отсутствие посла США в Москве неблагоприятно сказывается на возможности возвращения сторон к переговорному процессу, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру
«Ситуация для восстановления российско-американских отношений, мягко говоря, не очень благоприятная, тем более что в Москве сейчас нет посла США. Неизвестно, когда новый дипломат будет утвержден и сможет приехать», - констатировал эксперт.
В то же время он считает, что обе стороны заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения, поэтому в интересах обеих сторон восстановление диалога по этому вопросу.
Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 11:30
Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?Алексей Пушков предположил, что американский президент желает сохранить ядерную тему в информационном поле .
 
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