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Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время - 02.11.2022 Украина.ру
Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
Отсутствие посла США в Москве неблагоприятно сказывается на возможности возвращения сторон к переговорному процессу, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру
2022-11-02T05:53
2022-11-02T05:53
2022-11-02T05:53
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«Ситуация для восстановления российско-американских отношений, мягко говоря, не очень благоприятная, тем более что в Москве сейчас нет посла США. Неизвестно, когда новый дипломат будет утвержден и сможет приехать», - констатировал эксперт.В то же время он считает, что обе стороны заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения, поэтому в интересах обеих сторон восстановление диалога по этому вопросу.Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221029/1040281836.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, москва, россия, посольство сша
Новости, США, Москва, Россия, посольство США
Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
Отсутствие посла США в Москве неблагоприятно сказывается на возможности возвращения сторон к переговорному процессу, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру