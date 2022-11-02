https://ukraina.ru/20221102/1040389978.html

Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ

Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ - 02.11.2022 Украина.ру

Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ

Информация о том, что ВС РФ отступают, не соответствует действительности. Сейчас союзные войска перешли в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай

2022-11-02T06:07

2022-11-02T06:07

2022-11-02T06:07

новости

бородай

депутат

наступление

вс рф

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Депутат выразил уверенность, что уже совсем скоро у России будет возможность показать свою силу в полной мере и продолжить освобождение Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бородай, депутат, наступление, вс рф