Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040389978.html
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
Информация о том, что ВС РФ отступают, не соответствует действительности. Сейчас союзные войска перешли в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай
2022-11-02T06:07
2022-11-02T06:07
новости
бородай
депутат
наступление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_ed09df2b131ef8e0e5625ce6cad195c6.jpg
Депутат выразил уверенность, что уже совсем скоро у России будет возможность показать свою силу в полной мере и продолжить освобождение Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf0d0f43de045c30d26e45c8f908fb4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бородай, депутат, наступление, вс рф
Новости, Бородай, депутат, наступление, ВС РФ

Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ

06:07 02.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Информация о том, что ВС РФ отступают, не соответствует действительности. Сейчас союзные войска перешли в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай
"И в некоторых случаях наступаем весьма и весьма успешно. И на территории Донецкой Народной Республики, и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Запорожья тоже", - сказал он.
Депутат выразил уверенность, что уже совсем скоро у России будет возможность показать свою силу в полной мере и продолжить освобождение Украины.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Александр Бородай интервью
29 октября, 10:29
Александр Бородай: Захват Украиной Херсона - чисто идеологическая задача команды Зеленского
 
НовостиБородайдепутатнаступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:34В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
07:30Зерновая сделка: Суздальцев связал вопрос о поражении России с островом Змеиный
07:25"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой
07:15"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины
07:07"Пион" в руках хедлайнера: Бородай оценил шансы на использование Киевом "грязной бомбы"
07:00"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну
06:54Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит
06:45"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении
06:36Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО
06:30"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
06:20Алёхин объяснил, как изменится тактика ведения боя после укрепления линии фронта мобилизованными
06:15Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября
06:07Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
06:00"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
05:53Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
05:45Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать
05:37Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины
05:30Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
05:27Мирный атом в связке с оружием. АЭС в Польше построят США и Южная Корея
05:23Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки
Лента новостейМолния