https://ukraina.ru/20221102/1040389978.html
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
Информация о том, что ВС РФ отступают, не соответствует действительности. Сейчас союзные войска перешли в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай
2022-11-02T06:07
2022-11-02T06:07
2022-11-02T06:07
новости
бородай
депутат
наступление
вс рф
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Депутат выразил уверенность, что уже совсем скоро у России будет возможность показать свою силу в полной мере и продолжить освобождение Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бородай, депутат, наступление, вс рф
Новости, Бородай, депутат, наступление, ВС РФ
Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
Информация о том, что ВС РФ отступают, не соответствует действительности. Сейчас союзные войска перешли в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай
"И в некоторых случаях наступаем весьма и весьма успешно. И на территории Донецкой Народной Республики, и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Запорожья тоже", - сказал он.
Депутат выразил уверенность, что уже совсем скоро у России будет возможность показать свою силу в полной мере и продолжить освобождение Украины.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: