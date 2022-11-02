https://ukraina.ru/20221102/1040377281.html

Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября

Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября

Власти США после выборов в конгресс и сенат США 8 ноября, на которых ожидается победа республиканской партии, в большей степени сконцентрируются на внутренних проблемах США, нежели на украинской повестке, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру

2022-11-02T06:15

2022-11-02T06:15

2022-11-02T06:15

выборы

сша

украина

джо байден

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040210839_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbd49b2d70588f682f627fb91ab15b35.jpg

"Республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах. В этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Байдена, включая украинское измерение могут быть чуть сдвинуты на второй план", - сказал Кортунов.В то же время, по его мнению, изменения курса будут несущественными, так как "в США по этой теме существует устойчивый двухпартийный консенсус".Скорее всего после победы республиканцы попытаются переложить часть расходов по поддержке Украины на страны Европейского союза, считает он.Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20221101/1040370652.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

выборы, сша, украина, джо байден, политика