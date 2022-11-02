Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября
© AP / Morry Gash
© AP / Morry Gash
Власти США после выборов в конгресс и сенат США 8 ноября, на которых ожидается победа республиканской партии, в большей степени сконцентрируются на внутренних проблемах США, нежели на украинской повестке, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
"Республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах. В этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Байдена, включая украинское измерение могут быть чуть сдвинуты на второй план", - сказал Кортунов.
В то же время, по его мнению, изменения курса будут несущественными, так как "в США по этой теме существует устойчивый двухпартийный консенсус".
Скорее всего после победы республиканцы попытаются переложить часть расходов по поддержке Украины на страны Европейского союза, считает он.
Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.
Вчера, 11:19После 8 ноября положение Байдена ослабнет – экспертВыборы в конгресс и сенат США, запланированные на 8 ноября, закончатся не в пользу правящей ныне демократической партии, что негативно скажется на возможностях президента Джо Байдена, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру