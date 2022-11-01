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Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей

Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей - 01.11.2022 Украина.ру

Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей

В Харьковской области открыто 12 уголовных дел за госизмену против учителей, сообщает 1 ноября начальник регионального следственного управления Национальной полиции Сергей Болвинов в Facebook*

2022-11-01T11:19

2022-11-01T11:19

2022-11-01T11:19

новости

репрессии

харьковская область

учителя

госизмена

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Под очередные репрессии попали учителя и школьные чиновники, которые продолжили работать при российское военно-гражданской администрации и использовали в учебном процессе российские программы.Случаи "предательства" среди учителей, по словам Болвинова, зафиксированы в Купянске, Изюме, Боровой, Балаклее, Хотомле, Волчанске, Бабенково, Грушевке, Малом Бурлуке и Большом Бурлуке.Он также добавил, что "некоторые из этих предателей успели убежать" с российской армией во время перегруппировки войск.Ранее ГБР и СБУ не раз отчитывались о задержанных чиновниках, сотрудниках налоговой инспекции, полицейских и работниках лесничества, заподозренных в госизмене на Харьковщине.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20221013/1039704568.html

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новости, репрессии, харьковская область, учителя, госизмена