https://ukraina.ru/20221101/1040370756.html
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей - 01.11.2022 Украина.ру
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей
В Харьковской области открыто 12 уголовных дел за госизмену против учителей, сообщает 1 ноября начальник регионального следственного управления Национальной полиции Сергей Болвинов в Facebook*
2022-11-01T11:19
2022-11-01T11:19
2022-11-01T11:19
новости
репрессии
харьковская область
учителя
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/02/1018370219_0:277:2659:1773_1920x0_80_0_0_42bb6ffbf9173ed471feadea48203a0a.jpg
Под очередные репрессии попали учителя и школьные чиновники, которые продолжили работать при российское военно-гражданской администрации и использовали в учебном процессе российские программы.Случаи "предательства" среди учителей, по словам Болвинова, зафиксированы в Купянске, Изюме, Боровой, Балаклее, Хотомле, Волчанске, Бабенково, Грушевке, Малом Бурлуке и Большом Бурлуке.Он также добавил, что "некоторые из этих предателей успели убежать" с российской армией во время перегруппировки войск.Ранее ГБР и СБУ не раз отчитывались о задержанных чиновниках, сотрудниках налоговой инспекции, полицейских и работниках лесничества, заподозренных в госизмене на Харьковщине.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20221013/1039704568.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/02/1018370219_0:28:2659:2022_1920x0_80_0_0_fd1d2179ff0e4ffb3ff1fff2ed8d2fb9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, репрессии, харьковская область, учителя, госизмена
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей
В Харьковской области открыто 12 уголовных дел за госизмену против учителей, сообщает 1 ноября начальник регионального следственного управления Национальной полиции Сергей Болвинов в Facebook*
В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей.
Под очередные репрессии попали учителя и школьные чиновники, которые продолжили работать при российское военно-гражданской администрации и использовали в учебном процессе российские программы.
Случаи "предательства" среди учителей, по словам Болвинова, зафиксированы в Купянске, Изюме, Боровой, Балаклее, Хотомле, Волчанске, Бабенково, Грушевке, Малом Бурлуке и Большом Бурлуке.
Он также добавил, что "некоторые из этих предателей успели убежать" с российской армией во время перегруппировки войск.
Ранее ГБР и СБУ не раз отчитывались о задержанных чиновниках, сотрудниках налоговой инспекции, полицейских и работниках лесничества, заподозренных в госизмене на Харьковщине.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.