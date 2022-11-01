Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040370756.html
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей - 01.11.2022 Украина.ру
Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей
В Харьковской области открыто 12 уголовных дел за госизмену против учителей, сообщает 1 ноября начальник регионального следственного управления Национальной полиции Сергей Болвинов в Facebook*
2022-11-01T11:19
2022-11-01T11:19
новости
репрессии
харьковская область
учителя
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/02/1018370219_0:277:2659:1773_1920x0_80_0_0_42bb6ffbf9173ed471feadea48203a0a.jpg
Под очередные репрессии попали учителя и школьные чиновники, которые продолжили работать при российское военно-гражданской администрации и использовали в учебном процессе российские программы.Случаи "предательства" среди учителей, по словам Болвинова, зафиксированы в Купянске, Изюме, Боровой, Балаклее, Хотомле, Волчанске, Бабенково, Грушевке, Малом Бурлуке и Большом Бурлуке.Он также добавил, что "некоторые из этих предателей успели убежать" с российской армией во время перегруппировки войск.Ранее ГБР и СБУ не раз отчитывались о задержанных чиновниках, сотрудниках налоговой инспекции, полицейских и работниках лесничества, заподозренных в госизмене на Харьковщине.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20221013/1039704568.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/02/1018370219_0:28:2659:2022_1920x0_80_0_0_fd1d2179ff0e4ffb3ff1fff2ed8d2fb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, репрессии, харьковская область, учителя, госизмена
Новости, репрессии, Харьковская область, учителя, госизмена

Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей

11:19 01.11.2022
 
© РИА Новости . Олег Пашук / Перейти в фотобанкЦыганская школа в Тюмени
Цыганская школа в Тюмени - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Олег Пашук
Перейти в фотобанк
Читать в
В Харьковской области открыто 12 уголовных дел за госизмену против учителей, сообщает 1 ноября начальник регионального следственного управления Национальной полиции Сергей Болвинов в Facebook*
В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей.
Под очередные репрессии попали учителя и школьные чиновники, которые продолжили работать при российское военно-гражданской администрации и использовали в учебном процессе российские программы.
Случаи "предательства" среди учителей, по словам Болвинова, зафиксированы в Купянске, Изюме, Боровой, Балаклее, Хотомле, Волчанске, Бабенково, Грушевке, Малом Бурлуке и Большом Бурлуке.
Он также добавил, что "некоторые из этих предателей успели убежать" с российской армией во время перегруппировки войск.
Ранее ГБР и СБУ не раз отчитывались о задержанных чиновниках, сотрудниках налоговой инспекции, полицейских и работниках лесничества, заподозренных в госизмене на Харьковщине.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:22
Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"В Купянске Харьковской области задержали местную жительницу, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ
 
НовостирепрессииХарьковская областьучителягосизмена
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО
11:19Киевский режим начал репрессии против харьковских учителей
11:19После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт
11:00Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября
10:56В ДНР возбудили первое уголовное дело по статье "терроризм" УК РФ
10:53Президент "Мотор-сич" спрятал лопасти от вертолетов, чтобы они не достались ВСУ - генпрокурор
10:39Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*
10:30Феномен Болсонару: бразильский урок для Украины
10:28В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек
10:21Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО
10:02В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ
09:59В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины
09:56В США HIMARS "расстрелял" детей конфетами
09:55Игра вокруг зерновой сделки
09:50МАГАТЭ начало проверку на Украине после информации о "грязной бомбе"
09:39Выборы у хозяев и трудовые повинности. Что ожидает украинцев в ноябре
09:37Андрей Кортунов: Что на самом деле мешает Байдену договориться с Путиным по Украине
09:26Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
09:18Хроника энергетической войны: последние события
09:16Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа
Лента новостейМолния