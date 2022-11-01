Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру
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Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября
Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру
Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября
Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T11:00
2022-11-01T12:08
хроники
эксклюзив
электроэнергия
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всу
обстрелы
херсонская область
сальдо
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Десятки нацистов умерли при попытке наступления на Бериславском направлении. Украинские военные убили мирных жителей в Донбассе. В центральных и северных регионах Украины ввели ограничения на электропотреблениеВооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на Бериславском направлении потеряли около 70 человек. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.«Около 70 нацистов "задвухсотили" (уничтожили. — Ред.)», — сказал Стремоусов.По его словам, ВСУ продолжают предпринимать безуспешные попытки прорвать линию обороны.Накануне Стремоусов сообщал, что ВСУ попытались наступать на Бериславском направлении, но эти попытки были отбиты. Украинские формирования потеряли два танка, потери в живой силе на тот момент уточнялись.Врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live» рассказал также, что ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область.По его словам, российская армия эффективно выполняет свои задачи.Он также рассказал, что власти утвердили план создания укрепленных районов на левом берегу Днепра в Херсонской области.«План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утвержден… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно», — сказал Сальдо.По его словам, Вооруженные силы РФ готовы дать серьезный отпор в случае попытки наступления украинской армии.Сейчас жителей Херсонской области сейчас вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Всего планируется отселить до 70 тысяч человек, отмечал Сальдо.«Порядка уже 70 тысяч официально выехавших и вывезенных с правой стороны Днепра, из Херсона, из Херсонской агломерации, они по большей части расположились на территории Херсонщины, на левобережье», — сказал он.Сальдо отметил, что многие люди предпочитают отправиться в другие регионы России, потому что «есть и родственные связи, есть и те, кто помогает».Он также заверил, что проблем с обеспечением населения продовольствием в Херсонской области, в том числе на правом берегу Днепра, нет. «Проблем с этим нет, то есть система уже налажена там, то есть практически 6 месяцев мы работаем и поэтому с продовольствием, с предоставлением коммунальных услуг все налажено, всё есть», — сказал он.Сальдо отметил, что потребление продуктов и товаров первой необходимости уменьшается, но всё есть в наличии, часть торговых точек закрылась, однако рынки и аптеки работают.«У нас есть план, согласно которому и гуманитарная помощь, и обычные товары, продукты, всё, что нужно для жизни людей — все привозится, поставляется, в том числе и на правый берег [Днепра]», — заверил врио губернатора.Обстрелы ДонбассаПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило о 41 факте ведения огня со стороны ВСУ за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм.Всего украинцы выпустили 158 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Центрально-городском районе Горловки и Алчевске (ЛНР). Ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц (в том числе девочка-подросток).Повреждено 13 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.В официальном телеграм-канале Министерства угля и энергетики ДНР во вторник сообщили, что электроснабжение 111 трансформаторных подстанций было нарушено в Донецкой Народной Республике.«По состоянию на 07:00 1 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 111 трансформаторных подстанций, 9 котельных, 7 089 бытовых абонентов», — сказано в материале.В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике.Было уничтожено до 80 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, девять единиц специальной автомобильной техники.В результате обстрелов в Алчевске погиб мирный житель, было разрушено здание гостиницы "Металлург", повреждено семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин. В Кременной погибла мирная жительница. В Первомайске было разрушено здание имущественного комплекса бывшей "Менжинской больницы" и мастерские Первомайского колледжа, а также повреждено пять жилых домов. В Сватово повреждено два одноэтажных жилых дома, линия электропередач и газопровод.Также по данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате артиллерийского обстрела Кременского района в поселке городского типа Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик.Ограничения на электропотреблениеГосударственная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о введении ограничений на электропотребление в центральных и северных регионах Украины из-за российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи."Сегодня с 6.00 (7.00 мск - ред.) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в телеграм-канале "Укрэнерго".По информации компании, временные контролируемые ограничения нужны для снижения нагрузки на сети и предотвращения повторных аварий.В Полтавской областной военной администрации сообщили, что уже с утра вторника в регионе применены аварийные отключения электроэнергии. Об отключениях света в течение дня предупредили также в мэрии Киева.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в середине октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский заявлял, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Накануне в Минобороны РФ отчитались, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждено 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточено сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества.
https://ukraina.ru/20221101/1040361460.html
https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, электроэнергия, днр, лнр, всу, обстрелы, херсонская область, сальдо
Хроники, Эксклюзив, электроэнергия, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, Херсонская область, Сальдо

Потери ВСУ, отражение атаки, ограничения на электропотребление. Главное на Украине на 11:00 1 ноября

11:00 01.11.2022 (обновлено: 12:08 01.11.2022)
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Десятки нацистов умерли при попытке наступления на Бериславском направлении. Украинские военные убили мирных жителей в Донбассе. В центральных и северных регионах Украины ввели ограничения на электропотребление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на Бериславском направлении потеряли около 70 человек. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Около 70 нацистов "задвухсотили" (уничтожили. — Ред.)», — сказал Стремоусов.

По его словам, ВСУ продолжают предпринимать безуспешные попытки прорвать линию обороны.

Накануне Стремоусов сообщал, что ВСУ попытались наступать на Бериславском направлении, но эти попытки были отбиты. Украинские формирования потеряли два танка, потери в живой силе на тот момент уточнялись.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live» рассказал также, что ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсонскую область.

«Обстрелов значительных нет пока. Сегодняшняя утренняя сводка — было шесть ударов ракет. Все они были сбиты», — сказал Сальдо.

По его словам, российская армия эффективно выполняет свои задачи.
Он также рассказал, что власти утвердили план создания укрепленных районов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утвержден… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно», — сказал Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы РФ готовы дать серьезный отпор в случае попытки наступления украинской армии.

Сейчас жителей Херсонской области сейчас вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Всего планируется отселить до 70 тысяч человек, отмечал Сальдо.
«Порядка уже 70 тысяч официально выехавших и вывезенных с правой стороны Днепра, из Херсона, из Херсонской агломерации, они по большей части расположились на территории Херсонщины, на левобережье», — сказал он.

Сальдо отметил, что многие люди предпочитают отправиться в другие регионы России, потому что «есть и родственные связи, есть и те, кто помогает».
09:00
Взрывы и пожары, безработица, контроль со стороны США. Главное на Украине на утро 1 ноября
Он также заверил, что проблем с обеспечением населения продовольствием в Херсонской области, в том числе на правом берегу Днепра, нет.

«Проблем с этим нет, то есть система уже налажена там, то есть практически 6 месяцев мы работаем и поэтому с продовольствием, с предоставлением коммунальных услуг все налажено, всё есть», — сказал он.

Сальдо отметил, что потребление продуктов и товаров первой необходимости уменьшается, но всё есть в наличии, часть торговых точек закрылась, однако рынки и аптеки работают.

«У нас есть план, согласно которому и гуманитарная помощь, и обычные товары, продукты, всё, что нужно для жизни людей — все привозится, поставляется, в том числе и на правый берег [Днепра]», — заверил врио губернатора.
Обстрелы Донбасса
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило о 41 факте ведения огня со стороны ВСУ за сутки.
На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.
На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.
На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм.
Всего украинцы выпустили 158 единиц различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Центрально-городском районе Горловки и Алчевске (ЛНР). Ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц (в том числе девочка-подросток).
Повреждено 13 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
В официальном телеграм-канале Министерства угля и энергетики ДНР во вторник сообщили, что электроснабжение 111 трансформаторных подстанций было нарушено в Донецкой Народной Республике.

«По состоянию на 07:00 1 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 111 трансформаторных подстанций, 9 котельных, 7 089 бытовых абонентов», — сказано в материале.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октябряИз-за украинской ПВО одна из ракет упала на территории Молдавии. Украинские дипломаты попали в скандал с голосованием за резолюцию по Израилю. ВСУ нанесли удары по Донецку
В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике.
Было уничтожено до 80 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, девять единиц специальной автомобильной техники.

«Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Сватово, Алчевск, Первомайск и Кременную с применением американских РСЗО M142 HIMARS и артиллерийского орудия 155-мм, выпустив 5 ракет и 3 снаряда», — сказал Филипоненко.

В результате обстрелов в Алчевске погиб мирный житель, было разрушено здание гостиницы "Металлург", повреждено семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
В Кременной погибла мирная жительница.
В Первомайске было разрушено здание имущественного комплекса бывшей "Менжинской больницы" и мастерские Первомайского колледжа, а также повреждено пять жилых домов.
В Сватово повреждено два одноэтажных жилых дома, линия электропередач и газопровод.
Также по данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате артиллерийского обстрела Кременского района в поселке городского типа Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик.
Ограничения на электропотребление
Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о введении ограничений на электропотребление в центральных и северных регионах Украины из-за российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

"Сегодня с 6.00 (7.00 мск - ред.) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в телеграм-канале "Укрэнерго".

По информации компании, временные контролируемые ограничения нужны для снижения нагрузки на сети и предотвращения повторных аварий.

"Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", - отметили в "Укрэнерго".

В Полтавской областной военной администрации сообщили, что уже с утра вторника в регионе применены аварийные отключения электроэнергии. Об отключениях света в течение дня предупредили также в мэрии Киева.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в середине октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский заявлял, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Накануне в Минобороны РФ отчитались, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждено 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточено сотни населенных пунктов в семи областях.
В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества.
Удар в Запорожье - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:26
Обстрелы и ответ на них, ложь Воздушных сил. Главное на Украине на 12:00 31 октябряУкраинские военные обстреляли приграничные регионы России. ВС РФ нанесли удар по украинской инфраструктуре. Воздушные силы Украины разрекламировали советское ПВО, наврав о последствиях ударов
 
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