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В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины

В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины - 01.11.2022 Украина.ру

В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины

Превознося Украину в качестве образца демократии и примера для России, российские либералы предпочитают не замечать "репрессивную сущность" киевского режима. Об этом говорится в статье Кати Седжвик, опубликованной 1 ноября изданием The American Conservative

2022-11-01T09:59

2022-11-01T09:59

2022-11-01T10:14

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сша

киевский режим

либералы

миротворец

майдан

убийства

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Автор, родившаяся в Советском Союзе, признаётся в симпатиях к российским либералам и утверждает, что разделяет их взгляды на многие вопросы. Однако в отношении Украины они глубоко не правы, считает Седжвик.Называя демократическим киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота 2014 года, российские либералы забывают, что демократическое общество не создается путём силового свержения власти, “которую поддерживает примерно половина страны", замечает автор, имея в виду правительство Виктора Януковича.Демократия создаётся путём развития низовых институтов гражданского общества, "которых, как известно, в коррумпированной Украине не хватает", продолжает Седжвик.Она напоминает, как в 2015 году, вскоре после внесения на "Миротворец", на Украине были убиты писатель Олесь Бузина и бывший депутат Олег Калашников.В отношении Украины российские либералы выдают желаемое за действительное, резюмирует автор.

https://ukraina.ru/20210707/1031790405.html

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новости, сша, киевский режим, либералы, миротворец, майдан, убийства