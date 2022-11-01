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В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины
В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины - 01.11.2022 Украина.ру
В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины
Превознося Украину в качестве образца демократии и примера для России, российские либералы предпочитают не замечать "репрессивную сущность" киевского режима. Об этом говорится в статье Кати Седжвик, опубликованной 1 ноября изданием The American Conservative
2022-11-01T09:59
2022-11-01T09:59
2022-11-01T10:14
новости
сша
киевский режим
либералы
миротворец
майдан
убийства
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Автор, родившаяся в Советском Союзе, признаётся в симпатиях к российским либералам и утверждает, что разделяет их взгляды на многие вопросы. Однако в отношении Украины они глубоко не правы, считает Седжвик.Называя демократическим киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота 2014 года, российские либералы забывают, что демократическое общество не создается путём силового свержения власти, “которую поддерживает примерно половина страны", замечает автор, имея в виду правительство Виктора Януковича.Демократия создаётся путём развития низовых институтов гражданского общества, "которых, как известно, в коррумпированной Украине не хватает", продолжает Седжвик.Она напоминает, как в 2015 году, вскоре после внесения на "Миротворец", на Украине были убиты писатель Олесь Бузина и бывший депутат Олег Калашников.В отношении Украины российские либералы выдают желаемое за действительное, резюмирует автор.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, киевский режим, либералы, миротворец, майдан, убийства
Новости, США, киевский режим, либералы, Миротворец, Майдан, убийства
В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины
09:59 01.11.2022 (обновлено: 10:14 01.11.2022)
Превознося Украину в качестве образца демократии и примера для России, российские либералы предпочитают не замечать "репрессивную сущность" киевского режима. Об этом говорится в статье Кати Седжвик, опубликованной 1 ноября изданием The American Conservative
Автор, родившаяся в Советском Союзе, признаётся
в симпатиях к российским либералам и утверждает, что разделяет их взгляды на многие вопросы. Однако в отношении Украины они глубоко не правы, считает Седжвик.
Называя демократическим киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота 2014 года, российские либералы забывают, что демократическое общество не создается путём силового свержения власти, “которую поддерживает примерно половина страны", замечает автор, имея в виду правительство Виктора Януковича.
Демократия создаётся путём развития низовых институтов гражданского общества, "которых, как известно, в коррумпированной Украине не хватает", продолжает Седжвик.
Для российских либералов репрессивный характер украинского режима — гигантское слепое пятно. На Украине, например, действует полуофициальный список целей для убийства под названием "Миротворец", в который она вносит как иностранцев, так и своих граждан. В список включают лиц, которые выражали мнения, выходящие за очень узкие одобряемые рамки
Катя Седжвик
Американская писательница
Она напоминает, как в 2015 году, вскоре после внесения на "Миротворец", на Украине были убиты писатель Олесь Бузина и бывший депутат Олег Калашников.
В отношении Украины российские либералы выдают желаемое за действительное, резюмирует автор.