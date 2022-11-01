https://ukraina.ru/20221101/1040361460.html

Взрывы и пожары, безработица, контроль со стороны США. Главное на Украине на утро 1 ноября

Взрывы и пожары, безработица, контроль со стороны США. Главное на Украине на утро 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру

Взрывы и пожары, безработица, контроль со стороны США. Главное на Украине на утро 1 ноября

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T09:00

2022-11-01T09:00

2022-11-01T09:00

оружие

хроники

эксклюзив

владимир путин

лнр

днр

всу

взрыв

пожар

тревога

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На Украине звучала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в разных регионах. Власти Херсонской области фиксируют рост безработицы из-за регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ. Штаты могут назначить ответственного за контроль над использованием военной помощи УкраинойВо вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве на юге Украины.Кроме того, взрывы были слышны в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Других подробностей пока не приводилось.В свою очередь власти Полтавской области проинформировали о пожаре.Ночью глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале сообщил о звуках взрывов в Полтаве. Он уточнил, что над областью дроны, "три из них сбили, еще несколько фиксируют над областью".Позже он сообщил, что четыре дрона упали на гражданские объекты.На каком именно объекте произошел пожар, он не уточнил.До этого в нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу. Она звучала в том числе в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. А также в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в начале октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Владимир Зеленский отмечал, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Обстрелы освобожденных территорий и их последствияУкраинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Там добавили, что в 06.07 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, а в 08.13 - Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра.Коме того накануне вечером ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:17 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметров... 20.18 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров... 21.54 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.27 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Представительство отметило также, что два человека погибли, еще шесть были ранены при обстрелах украинскими войсками территории ДНР за минувшие сутки.Пять жилых домов в Первомайске в ЛНР получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В населенном пункте Первомайск <...> повреждено пять жилых домов", - говорится в телеграм-канале представительства.В понедельник подразделения ВСУ обстреляли Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"), выпустив по населенному пункту две ракеты. Как сообщал мэр Первомайска Сергей Колягин, в результате удара повреждения получили здание бывшей Менжинской больницы и мастерские первомайского колледжа.Власти Херсонской области фиксируют рост безработицы из-за релокации бизнеса по причине регулярных обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этим же связана приостановка работы ряда коммунальных предприятий региона."К сожалению, уровень безработицы растет. Спросите меня почему, а я отвечу: ВСУ. Постоянные обстрелы, повреждение инфраструктуры. Бизнес перемещается в более комфортные условия, соответственно, сокращаются рабочие места", - пояснила заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева.По ее словам, востребованными остаются учителя, врачи, бухгалтеры, экономисты, инженерно-технические работники, водители грузового транспорта, юристы, электрогазосварщики, электромонтеры и трактористы. При этом наблюдается дефицит специалистов с соответствующим образованием."В основном в службу занятости обращаются граждане без образования", - отметила Губарева.Ранее она уточняла, что на 31 октября в службу занятости обратились более 11,1 тыс. жителей.Зампред регионального правительства добавила, что регулярные обстрелы ВСУ также провоцируют закрытие ряда коммунальных предприятий."Херсон и весь правый берег, Новая Каховка и Каховка, Алешки и Голая Пристань - все эти города под постоянным прицелом вражеских HIMARS. В некоторых муниципальных округах приостановили свою работу коммунальные предприятия - обстрелы", - сообщила она.ВСУ ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.В середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Контроль за тратами УкраиныСША следует назначить ответственного за контроль над использованием военной помощи Украиной, говорится в редакционной статье агентства Блумберг.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. После этого было возбуждено около десяти уголовных дел.Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная Рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".По мнению авторов, республиканцы верно требуют ужесточения контроля над расходами. Как считают редакторы, администрация Байдена не хочет поддерживать более жесткие меры, опасаясь, что они замедлят поставки и укажут на возможный недостаток уверенности в украинских властях.Журналисты полагают, что потенциал нецелевого использования средств на Украине велик: еще до спецоперации у страны были проблемы с коррупцией."Также существует вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами Украины", - указывается в статье.На днях общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к финским преступникам.Ранее европейское полицейское агентство предупреждало власти стан ЕС о том, что криминальные группировки пытаются вывезти огнестрельное оружие и боеприпасы из Украины.В России также неоднократно предупреждали Евросоюз о существовании такой опасности. Кроме того, в МИД РФ предупредили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.На прошлой неделе Путин заявил, что преступники могут получить доступ к поставляемому украинским властям оружию и к черному рынку оружия, они могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.

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https://ukraina.ru/20221031/1040323781.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

оружие, хроники, эксклюзив, владимир путин, лнр, днр, всу, взрыв, пожар, тревога