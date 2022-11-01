https://ukraina.ru/20221101/1040357472.html

Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта

Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта - 01.11.2022 Украина.ру

Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта

Удары РФ по инфраструктуре Украины затрудняют переброску военной техники, там железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-11-01T06:53

2022-11-01T06:53

2022-11-01T06:53

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С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, это косвенно влияет на линию фронта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, евсеев