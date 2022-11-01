Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта - 01.11.2022 Украина.ру
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Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта - 01.11.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
Удары РФ по инфраструктуре Украины затрудняют переброску военной техники, там железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:53
2022-11-01T06:53
новости
россия
украина
евсеев
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С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, это косвенно влияет на линию фронта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, евсеев
Новости, Россия, Украина, Евсеев

Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта

06:53 01.11.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Удары РФ по инфраструктуре Украины затрудняют переброску военной техники, там железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Самое главное, что это затрудняет переброску военной техники. На Украине железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены. Понятно, что можно отказаться от перевозки людей и грузов, занявшись только переброской личного состава и техники. Но это вызовет социальное напряжение.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, это косвенно влияет на линию фронта.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Пуски ракет и снарядов по украинским объектам военного управления и энергетики
Вчера, 17:53
Удары по энергетике, будущее украинского зерна. О чём говорили эксперты 31 октября
 
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