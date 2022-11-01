https://ukraina.ru/20221101/1040357472.html
Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта - 01.11.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
Удары РФ по инфраструктуре Украины затрудняют переброску военной техники, там железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:53
2022-11-01T06:53
2022-11-01T06:53
новости
россия
украина
евсеев
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С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, это косвенно влияет на линию фронта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, евсеев
Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
Удары РФ по инфраструктуре Украины затрудняют переброску военной техники, там железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру