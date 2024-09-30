НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить
Абрамс
Запад цепляется за Украину и боится ее ориентации на Россию, потому что ВСУ — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
Отвечая на вопрос издания Украина.ру, как может выглядеть победа Запада над Россией, известный политолог отметил, что важно понимать и то, что означает победа России над НАТО.
"Сегодня на Украине идут серьезные обвинения против Буданова и Залужного. Это говорит о том, что там есть серьезные слои общества, связанные с армией, которые могут устранить действующего Зеленского. Если к власти в Киеве придет новая фигура, она будет вынуждена идти на перемирие, интеграцию с Россией", — объяснил он.
Именно поэтому Запад так цепляется за Украину, добавил эксперт, потому что Вооруженные силы Украины — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО. Он привел цифры, что в Британии боеспособных танков 140 единиц; в Германии — около 200; во Франции — примерно 360 единиц; на Украине боеспособных танков более 1 400 единиц.
"Только за одну курскую операцию на данный момент Украина потеряла 137 танков. Это больше, чем имеет Великобритания в своем составе", — заявил он.
При таких больших потерях по вооружениям, замены им не имеется, заявил Сивков. По его словам, [У Запада] нет возможности нарастить производственные мощности — для этого необходимы энергоносители: сырье и ресурсы, которые у них отнимает многополярный мир.
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаседания Комитета старших должностных лиц по энергетике и Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД Дмитрий Данилов также обратил внимание на цифры в преддверии вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте.
Он привел данные, что в 2014 году Норвегия выделяла 1,54% от ВВП на военные расходы, а на 2020-е годы эта цифра увеличится более чем до 2%. То есть, пояснил Данилов, Столтенберг выполнил свою программу минимум по увеличению военных расходов стран – членов НАТО.
С Рютте сейчас происходит примерно то же самое, отметил эксперт. В 2014 году и далее военные расходы в Нидерландах составляли 1,13% от ВВП, а по оценкам на 2024-й год страна может выделить чуть больше 2%.
"В НАТО идет манипуляция цифрами, в том числе военными расходами, которая создает имиджевую картинку для нового генсека. Это дает ему возможность давить на партнеров, страны – члена "Бенилюкса" Бельгию и Люксембург, чьи военные расходы на НАТО не превышают 1,3%", — резюмировал Данилов.
В ММПЦ "Россия сегодня" 30 сентября прошёл круглый стол на тему "Новый генсек НАТО: перспективы отношений России и НАТО", приуроченный к вступлению в должность нового генсекретаря альянса, экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов обсудили, стоит ли ждать ужесточения риторики и действий НАТО против России.
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