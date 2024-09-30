НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить - 30.09.2024 Украина.ру
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НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить
НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить - 30.09.2024 Украина.ру
НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить
Запад цепляется за Украину и боится ее ориентации на Россию, потому что ВСУ — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
2024-09-30T21:06
2024-09-30T21:06
новости
нато
россия
украина
запад
константин сивков
рютте
сша
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Отвечая на вопрос издания Украина.ру, как может выглядеть победа Запада над Россией, известный политолог отметил, что важно понимать и то, что означает победа России над НАТО. По его мнению, программа максимум — Запад и НАТО, в силу изменившейся политической ситуации, отказываются от позиции давления на Россию, а программа минимум — на Украине происходит смена элит, и к власти приходят люди, ориентированные на Россию.Именно поэтому Запад так цепляется за Украину, добавил эксперт, потому что Вооруженные силы Украины — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО. Он привел цифры, что в Британии боеспособных танков 140 единиц; в Германии — около 200; во Франции — примерно 360 единиц; на Украине боеспособных танков более 1 400 единиц."Только за одну курскую операцию на данный момент Украина потеряла 137 танков. Это больше, чем имеет Великобритания в своем составе", — заявил он.При таких больших потерях по вооружениям, замены им не имеется, заявил Сивков. По его словам, [У Запада] нет возможности нарастить производственные мощности — для этого необходимы энергоносители: сырье и ресурсы, которые у них отнимает многополярный мир.Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД Дмитрий Данилов также обратил внимание на цифры в преддверии вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте.Он привел данные, что в 2014 году Норвегия выделяла 1,54% от ВВП на военные расходы, а на 2020-е годы эта цифра увеличится более чем до 2%. То есть, пояснил Данилов, Столтенберг выполнил свою программу минимум по увеличению военных расходов стран – членов НАТО. С Рютте сейчас происходит примерно то же самое, отметил эксперт. В 2014 году и далее военные расходы в Нидерландах составляли 1,13% от ВВП, а по оценкам на 2024-й год страна может выделить чуть больше 2%."В НАТО идет манипуляция цифрами, в том числе военными расходами, которая создает имиджевую картинку для нового генсека. Это дает ему возможность давить на партнеров, страны – члена "Бенилюкса" Бельгию и Люксембург, чьи военные расходы на НАТО не превышают 1,3%", — резюмировал Данилов.В ММПЦ "Россия сегодня" 30 сентября прошёл круглый стол на тему "Новый генсек НАТО: перспективы отношений России и НАТО", приуроченный к вступлению в должность нового генсекретаря альянса, экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов обсудили, стоит ли ждать ужесточения риторики и действий НАТО против России.Более подробно о том, почему решение НАТО об ударах по России ракетами большей дальности может иметь отложенный характер, в материале Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военный политолог о планах Запада на Россию.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, россия, украина, запад, константин сивков, рютте, сша
Новости, НАТО, Россия, Украина, Запад, Константин Сивков, Рютте, США

НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить

21:06 30.09.2024
 
Абрамс
Абрамс
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад цепляется за Украину и боится ее ориентации на Россию, потому что ВСУ — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
Отвечая на вопрос издания Украина.ру, как может выглядеть победа Запада над Россией, известный политолог отметил, что важно понимать и то, что означает победа России над НАТО.
По его мнению, программа максимум — Запад и НАТО, в силу изменившейся политической ситуации, отказываются от позиции давления на Россию, а программа минимум — на Украине происходит смена элит, и к власти приходят люди, ориентированные на Россию.

"Сегодня на Украине идут серьезные обвинения против Буданова и Залужного. Это говорит о том, что там есть серьезные слои общества, связанные с армией, которые могут устранить действующего Зеленского. Если к власти в Киеве придет новая фигура, она будет вынуждена идти на перемирие, интеграцию с Россией", — объяснил он.

Именно поэтому Запад так цепляется за Украину, добавил эксперт, потому что Вооруженные силы Украины — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО. Он привел цифры, что в Британии боеспособных танков 140 единиц; в Германии — около 200; во Франции — примерно 360 единиц; на Украине боеспособных танков более 1 400 единиц.
"Только за одну курскую операцию на данный момент Украина потеряла 137 танков. Это больше, чем имеет Великобритания в своем составе", — заявил он.
При таких больших потерях по вооружениям, замены им не имеется, заявил Сивков. По его словам, [У Запада] нет возможности нарастить производственные мощности — для этого необходимы энергоносители: сырье и ресурсы, которые у них отнимает многополярный мир.
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаседания Комитета старших должностных лиц по энергетике и Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности
Заседания Комитета старших должностных лиц по энергетике и Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД Дмитрий Данилов также обратил внимание на цифры в преддверии вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте.
Он привел данные, что в 2014 году Норвегия выделяла 1,54% от ВВП на военные расходы, а на 2020-е годы эта цифра увеличится более чем до 2%. То есть, пояснил Данилов, Столтенберг выполнил свою программу минимум по увеличению военных расходов стран – членов НАТО.
С Рютте сейчас происходит примерно то же самое, отметил эксперт. В 2014 году и далее военные расходы в Нидерландах составляли 1,13% от ВВП, а по оценкам на 2024-й год страна может выделить чуть больше 2%.
"В НАТО идет манипуляция цифрами, в том числе военными расходами, которая создает имиджевую картинку для нового генсека. Это дает ему возможность давить на партнеров, страны – члена "Бенилюкса" Бельгию и Люксембург, чьи военные расходы на НАТО не превышают 1,3%", — резюмировал Данилов.
В ММПЦ "Россия сегодня" 30 сентября прошёл круглый стол на тему "Новый генсек НАТО: перспективы отношений России и НАТО", приуроченный к вступлению в должность нового генсекретаря альянса, экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов обсудили, стоит ли ждать ужесточения риторики и действий НАТО против России.
Корабль НАТО в финском заливе
18:49
Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на РоссиюРешение НАТО об ударах по России ракетами большей дальности может иметь отложенный характер, заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему США не дали Зеленскому разрешения бить по РФ, но при этом собираются вести Украину к победе
Более подробно о том, почему решение НАТО об ударах по России ракетами большей дальности может иметь отложенный характер, в материале Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военный политолог о планах Запада на Россию.
 
НовостиНАТОРоссияУкраинаЗападКонстантин СивковРюттеСША
 
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21:06НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить
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