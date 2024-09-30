https://ukraina.ru/20240930/1057797038.html

НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить

НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить - 30.09.2024 Украина.ру

НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить

Запад цепляется за Украину и боится ее ориентации на Россию, потому что ВСУ — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

2024-09-30T21:06

2024-09-30T21:06

2024-09-30T21:06

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Отвечая на вопрос издания Украина.ру, как может выглядеть победа Запада над Россией, известный политолог отметил, что важно понимать и то, что означает победа России над НАТО. По его мнению, программа максимум — Запад и НАТО, в силу изменившейся политической ситуации, отказываются от позиции давления на Россию, а программа минимум — на Украине происходит смена элит, и к власти приходят люди, ориентированные на Россию.Именно поэтому Запад так цепляется за Украину, добавил эксперт, потому что Вооруженные силы Украины — это главная ударная сила и единственная пехота НАТО. Он привел цифры, что в Британии боеспособных танков 140 единиц; в Германии — около 200; во Франции — примерно 360 единиц; на Украине боеспособных танков более 1 400 единиц."Только за одну курскую операцию на данный момент Украина потеряла 137 танков. Это больше, чем имеет Великобритания в своем составе", — заявил он.При таких больших потерях по вооружениям, замены им не имеется, заявил Сивков. По его словам, [У Запада] нет возможности нарастить производственные мощности — для этого необходимы энергоносители: сырье и ресурсы, которые у них отнимает многополярный мир.Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД Дмитрий Данилов также обратил внимание на цифры в преддверии вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте.Он привел данные, что в 2014 году Норвегия выделяла 1,54% от ВВП на военные расходы, а на 2020-е годы эта цифра увеличится более чем до 2%. То есть, пояснил Данилов, Столтенберг выполнил свою программу минимум по увеличению военных расходов стран – членов НАТО. С Рютте сейчас происходит примерно то же самое, отметил эксперт. В 2014 году и далее военные расходы в Нидерландах составляли 1,13% от ВВП, а по оценкам на 2024-й год страна может выделить чуть больше 2%."В НАТО идет манипуляция цифрами, в том числе военными расходами, которая создает имиджевую картинку для нового генсека. Это дает ему возможность давить на партнеров, страны – члена "Бенилюкса" Бельгию и Люксембург, чьи военные расходы на НАТО не превышают 1,3%", — резюмировал Данилов.В ММПЦ "Россия сегодня" 30 сентября прошёл круглый стол на тему "Новый генсек НАТО: перспективы отношений России и НАТО", приуроченный к вступлению в должность нового генсекретаря альянса, экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов обсудили, стоит ли ждать ужесточения риторики и действий НАТО против России.Более подробно о том, почему решение НАТО об ударах по России ракетами большей дальности может иметь отложенный характер, в материале Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военный политолог о планах Запада на Россию.

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новости, нато, россия, украина, запад, константин сивков, рютте, сша