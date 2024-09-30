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Мирный план вышел в тираж: почему для России вредна китайско-бразильская инициатива

Мирный план вышел в тираж: почему для России вредна китайско-бразильская инициатива - 30.09.2024 Украина.ру

Мирный план вышел в тираж: почему для России вредна китайско-бразильская инициатива

"Друзья мира" - новое сообщество стран, которые объединились в поисках формулы окончания украинского конфликта – на полях ООН призвали стороны к остановке военных действий и началу переговоров. Среди инициаторов этого проекта – Китай и Бразилия, а также Казахстан, Турция, Мексика и еще ряд стран глобального Юга. К ним примкнула и Швейцария.

2024-09-30T21:01

2024-09-30T21:01

2024-09-30T21:01

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Эту неожиданную инициативу раскритиковали и не поддержали США и Украина. Что касается России, то у нее на этот счет тоже есть свое видение и условия. О них неоднократно сообщал Владимир Путин, говоря о целях СВО. Так какие ориентиры на самом деле у клуба "Друзей мира" и каковы его возможности? Свои мысли по этому поводу представили эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Татьяна МонтянКитай провёл на полях Генассамблеи ООН первое заседание т.н. "группы друзей мира", в которую, помимо самого Китая и помогающей раскручивать инициативу Бразилии входят Алжир, Боливия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка. По итогам заседания его участники утвердили заявление:"Шесть пунктов", о которых идёт речь - это тот самый мирный план, предложенный Китаем и Бразилией ещё весной. В них входит: - остановка военных действий, никакой эскалации с обеих сторон;- проведение международной мирной конференции с участием всех заинтересованных сторон; - гуманитарная помощь и обмен военнопленными;- отказ от применения оружия массового поражения;- отказ от ударов по мирным ядерным объектам;- обеспечение стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек. Что всё это означает? Пока что - лишь фиксирует планы китайско-бразильского тандема (во главе с Китаем) сыграть первую скрипку в дипломатической работе по урегулированию конфликта на Украине, когда до него дойдёт черёд. Статус миротворцев, которые "разрулят" зарубу между Россией и Западом на территории Украины пойдёт на пользу обеим странам, а заодно укрепит международный авторитет БРИКС, и подобными мероприятиями китайцы с бразильцами пытаются "застолбить поляну".Процесс, кстати, идёт более чем успешно: о поддержке китайско-бразильского плана, к примеру, заявила традиционно нейтральная Швейцария. И это, мягко говоря, не радует США. Госсекретарь Блинкен уже раскритиковал китайские мирные инициативы, обвинив Пекин в лицемерии: мол, одной рукой Китай выступает за мир, а другой помогает Москве. Наброс Блинкена уже получил отповедь из КНР: в МИД страны обвинили США в попытках использовать конфликт на Украине для того, чтобы "создавать и поощрять конфронтацию". Проще говоря, всё происходящее проходит по разряду дипломатических мансов - неизбежных, но не слишком приближающих мир, который наступит лишь тогда, когда участники войны достигнут всех возможных целей на поле боя. А до этого пока ещё далековато.Политолог Вадим ТрухачевФранция и Швейцария решили отследить, что там предлагают Китай и Бразилия по Украине. И потому приняли участие в китайско-бразильской группе "Друзья мира" на полях Генассамблеи ООН. Макрон давно рвался на заседания БРИКС, чтобы "сбалансировать точку зрения России". Швейцарцы вообще считают себя "глобальными миротворцами", и одну конференцию по Украине уже провели.Цель обеих европейских стран - сделать так, чтобы итоговые мирные предложения больше соответствовали интересам Запада. И как можно меньше - интересам России. Потому они в это дело и влезли. Ну и нельзя допустить, чтобы Китай пожал лавры "глобального миротворца". Но для них это побочно. Главное - чтобы Россия получила как можно меньше. Ничего в их точке зрения не поменялось. Ни на какие переговоры с Россией они не готовы. Только на переговоры с Китаем и Бразилией, чтобы те надавили на Россию.Политик Олег Царев"Мирную инициативу" Китая и Бразилии по войне в Украине, поддерживает Швейцария и как выяснилось Франция. Неделей ранее со своим видением мирного плана, который по сути не отличается от китайского, выступил Шольц. Суть — остановка войны по линии фронта. Такое же видение Трампа — заморозка по линии фронта, отказ Киева от вступления в НАТО. Похоже, зреет реальный консенсус между глобальным Югом и Западом. Тем не менее, демократы хотя и склоняют Украину к переговорам с Россией, но свое видение не озвучивают. Более того, Блинкен подверг критике мирный план Бразилии и Китая по Украине.Я уже писал, что когда Конгресс голосовал за выделение помощи Украине, он обязал администрацию Байдена сообщить Конгрессу стратегию победы Украины. С большим опозданием администрация предоставила документ Конгрессу, но засекретила его. Почему? Потому, что победы над Россией нет и не будет. Более того, никто и не собирался побеждать Россию. Если бы администрация Байдена заявила, что она, как Франция, Швейцария и Германия, выступает за прекращение войны, где линия фронта превращается в новую границу между Россией и Украиной, Трамп, а за ним и американский народ спросят, а почему США не согласились на Стамбульские соглашения? Зачем потратили столько денег американских налогоплательщиков, чтобы на финише получить худшие условия, чем были в начале?Зеленский и Байден в ловушке Стамбульских соглашений. После того, как они их отклонили, они не могут согласиться на худшие условия. Это их политическая смерть. Если Байдену главное досидеть до ноября, то Зеленский хотел бы усидеть во власти подольше. Причем Камала Харрис замазана тоже, поскольку работала в администрации Байдена. Трамп свободен и поэтому он предлагает мирный план, в целом не отличающийся от китайского.Понимая, что администрация Байдена не может внести свой мирный план, Китай активно это использует и вносит свой. Теперь не важно, кто выиграет выборы в США, обсуждать и до, и после ноября будут китайский мирный план. Если итоговый документ будет принят, то на базе китайских предложений.Директор Института политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаДальнейшее развитие получила весьма вредная для России т.н. "мирная" инициатива — "Друзья мира". 27 сентября в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошло первое заседание этой группы. В нём, по имеющимся данным, приняли участие представители 17 стран: Китая, Бразилии, Египта, Турции, Казахстана, Кении, Индонезии, ЮАР, Саудовской Аравии, Замбии, Мексики, Алжира, Боливии, Колумбии, а также Венгрии, Швейцарии и Франции, которых пригласили отдельно. Своей главной целью группа ставит продвижение китайско-бразильского мирного плана из шести пунктов, "Совместного меморандума между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", опубликованного 23 мая 2024 года.️Крайне негативное отношение России к этому плану можно сформировать исходя из его пункта 1: "Обе стороны призывают все соответствующие стороны соблюдать три принципа для деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не допускать провокаций ни с какой стороны". Это означает заморозку конфликта на Украине по линии фронта. Дальше можно уже не читать.По пункту заморозки китайско-бразильский план совпадает с планом Трампа, который продвигает Венгрия, теперь участник группы "Друзей мира". О его неприемлемости для России мы писали не раз. Вдумайтесь только! На первое заседание этой группы пригласили Францию, постоянно предлагающую удары ракетами западного производства вглубь территории России. А также Швейцарию, принимавшую 15-16 июня в Бюргенштоке т.н. "мирную конференцию" по Украине на основе "плана Зеленского", предполагающего капитуляцию России и урезанного до трёх пунктов.Однако больше всего огорчает другое: вредная России инициатива "Друзей мира" в позитивном ключе подаётся в крупнейших российских СМИ, в том числе государственных. Не хотелось бы учить коллег основам аналитической работы, но ведь можно же положить перед собой текст китайско-бразильского мирного плана и рядом с ним текст предложений президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, озвученных на встрече с руководством МИД РФ 14 июня этого года. И обнаружить, что эти подходы отличаются коренным образом. А можно копнуть и глубже. Положить перед собой текст китайско-бразильского мирного плана и рядом с ним текст "плана Зеленского" из трёх пунктов, представленного на конференции в швейцарском Бюргенштоке. И, что интересно, найти между ними ряд совпадений. И не поэтому ли в группу "Друзей мира" пригласили Швейцарию? Если мы будем стесняться говорить о своих национальных интересах внутри страны, то как же мы донесём свою точку зрения до остального мира?Политолог Георгий БовтПримечательно, что первая встреча "Друзей мира" прошла незадолго до саммита БРИКС в Казани. Это можно считать определенным вызовом Москве. Хотя, с другой стороны, организаторам просто было удобнее собраться, поскольку они уж оказались на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.Самое главное, что план урегулирования от "ДМ" сильно расходится не только с "планом Зеленского", но еще больше с изложенными в июне Путиным условиями. Сергей Лавров уже выступил со сдержанной оценкой действий "Друзей мира", в которой сквозило явное недовольство Москвы. В том числе содержался намек на расхождения с Пекином. В краткосрочной перспективе деятельность "Друзей" России особо ничем не угрожает, хотя будет дипломатически немного досаждать. Самые большие проблемы могут начаться в средне- и долгосрочной перспективе, когда и ЕСЛИ "Друзья" перейдут от уговоров "за мир" к "принуждению к миру". Тем более что у главных участников этого клуба (прежде всего Китая) есть для этого все рычаги. Экономические.Между тем, и раньше уже создавалось впечатление, что возникающие на пути российско-китайской торговли трудности (проблемы с банковским платежами и т.д.), не встречая желания Пекина немедленно гасить эти проблемы, уже могут являться формой мягкого давления/подталкивания Москвы к тому, чтобы "сворачивать массовку" на Украине. Которая хотя и имеет очевидные выгоды для КНР (которая диктует условия торговли России), имеет и не менее очевидные проблемы в виде нарушения системы международной торговли и нарастания трений с основными внешнеторговыми партнерами КНР.Украинский политик Артем ДмитрукУкраина осудила участие Швейцарии в группе Китая и Бразилии по урегулированию ситуации в Украине. Кто-то еще сомневался, что им не нужен мир? Не сомневайтесь. Война для них – это власть, это миллиарды долларов, это расправа над неугодными. Это несчастный народ и сотни тысяч жертв. Мир – не путь режима Зеленского!О некоторых исторических параллелях - в статье Василия Стоякина Как джентльмены "урегулируют конфликты". К годовщине Мюнхенского сговора

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эксклюзив, китай, украина, оон, россия, соцсети, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, брикс