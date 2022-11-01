https://ukraina.ru/20221101/1040346521.html
Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом - 01.11.2022 Украина.ру
Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал в интервью изданию Украина.ру где и как его обучали перед тем, как отправить на фронт
2022-11-01T04:53
2022-11-01T04:53
2022-11-01T04:53
новости
всу
плен
школа
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040276315_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_7ee887f95dd9c8843a2de41a60f381f9.png
Жданюк рассказал, что повестку получил 6 марта, однако из-за жалоб на здоровье в тот день не был призван. Но уже 8 марта получил звонок из военкомата, и несмотря на проблемы с позвоночником, был мобилизован.Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040276315_194:0:1218:768_1920x0_80_0_0_d5fc4a3e71bacf9011764e4bce364ccc.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, плен, школа, армия
Новости, ВСУ, плен, Школа, Армия
Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал в интервью изданию Украина.ру где и как его обучали перед тем, как отправить на фронт
Жданюк рассказал, что повестку получил 6 марта, однако из-за жалоб на здоровье в тот день не был призван. Но уже 8 марта получил звонок из военкомата, и несмотря на проблемы с позвоночником, был мобилизован.
"8 марта нас погрузили в автобусы и повезли в Черкасскую область, город Золотоноша. Там мы находились около трёх недель, жили в разных школах. Две недели мы были одеты по гражданке, на третью нас уже переодели, сначала вывезли в какое-то поле, дали 12 патронов пострелять. Потом нас завезли на полигон, там по два рожка отстреляли. И ещё раз повезли на метание гранат – я был в наряде, не попал на метание гранат. Это была вся учебка", - рассказал он.
Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.
Полностью интервью можно прочитать здесь: