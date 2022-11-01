https://ukraina.ru/20221101/1040341080.html
"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте - 01.11.2022 Украина.ру
"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
ВС РФ наступают успешно на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожье, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-11-01T04:23
2022-11-01T04:23
2022-11-01T04:23
новости
россия
вс рф
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Он рассказал, что российские войска в зоне СВО сейчас наступают.По его мнению, у России будет скоро возможность показать свою силу и продолжить освобождение Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040307706.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф
"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
ВС РФ наступают успешно на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожье, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские войска в зоне СВО сейчас наступают.
И в некоторых случаях наступаем весьма и весьма успешно. И на территории Донецкой Народной Республики, и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Запорожья тоже — в некоторых местах мы весьма успешно ведем наступательные операции.
Александр Бородай
глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России
По его мнению, у России будет скоро возможность показать свою силу и продолжить освобождение Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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