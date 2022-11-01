https://ukraina.ru/20221101/1040341080.html

"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте

"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте - 01.11.2022 Украина.ру

"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте

ВС РФ наступают успешно на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожье, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-11-01T04:23

2022-11-01T04:23

2022-11-01T04:23

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Он рассказал, что российские войска в зоне СВО сейчас наступают.По его мнению, у России будет скоро возможность показать свою силу и продолжить освобождение Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040307706.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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