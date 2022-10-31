https://ukraina.ru/20221031/1040327257.html
Киев на 80% остался без водоснабжения
Киев на 80% остался без водоснабжения - 31.10.2022 Украина.ру
Киев на 80% остался без водоснабжения
Почти во всем Киеве отключили водоснабжение после ракетного удара. Об этом 31 октября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона
2022-10-31T12:58
2022-10-31T12:58
2022-10-31T12:58
новости
киев
водоснабжение
владимир кличко
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В Киеве в результате ракетного удара около 350 тысяч квартир остались без света, почти во всем городе отключили водоснабжение, сообщил Кличко. Удары пришлись по пригородам столицы. Общее представление о повреждениях киевские власти получат через несколько часов, после оценки специалистов. Администрация Киева опубликовала карту рабочих бюветов, где местные жители могут набрать запас питьевой воды.
https://ukraina.ru/20221031/1040325721.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, водоснабжение, владимир кличко
Новости, Киев, водоснабжение, Владимир Кличко
Киев на 80% остался без водоснабжения
Почти во всем Киеве отключили водоснабжение после ракетного удара. Об этом 31 октября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона