https://ukraina.ru/20221031/1040327257.html

Киев на 80% остался без водоснабжения

Киев на 80% остался без водоснабжения - 31.10.2022 Украина.ру

Киев на 80% остался без водоснабжения

Почти во всем Киеве отключили водоснабжение после ракетного удара. Об этом 31 октября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона

2022-10-31T12:58

2022-10-31T12:58

2022-10-31T12:58

новости

киев

водоснабжение

владимир кличко

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В Киеве в результате ракетного удара около 350 тысяч квартир остались без света, почти во всем городе отключили водоснабжение, сообщил Кличко. Удары пришлись по пригородам столицы. Общее представление о повреждениях киевские власти получат через несколько часов, после оценки специалистов. Администрация Киева опубликовала карту рабочих бюветов, где местные жители могут набрать запас питьевой воды.

https://ukraina.ru/20221031/1040325721.html

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новости, киев, водоснабжение, владимир кличко