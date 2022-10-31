Киев на 80% остался без водоснабжения - 31.10.2022 Украина.ру
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Киев на 80% остался без водоснабжения
Киев на 80% остался без водоснабжения - 31.10.2022 Украина.ру
Киев на 80% остался без водоснабжения
Почти во всем Киеве отключили водоснабжение после ракетного удара. Об этом 31 октября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона
2022-10-31T12:58
2022-10-31T12:58
новости
киев
водоснабжение
владимир кличко
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В Киеве в результате ракетного удара около 350 тысяч квартир остались без света, почти во всем городе отключили водоснабжение, сообщил Кличко. Удары пришлись по пригородам столицы. Общее представление о повреждениях киевские власти получат через несколько часов, после оценки специалистов. Администрация Киева опубликовала карту рабочих бюветов, где местные жители могут набрать запас питьевой воды.
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новости, киев, водоснабжение, владимир кличко
Новости, Киев, водоснабжение, Владимир Кличко

Киев на 80% остался без водоснабжения

12:58 31.10.2022
 
© Фото : Ukraina.ruКиевводоканал
Киевводоканал - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Ukraina.ru
Читать в
Почти во всем Киеве отключили водоснабжение после ракетного удара. Об этом 31 октября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона
В Киеве в результате ракетного удара около 350 тысяч квартир остались без света, почти во всем городе отключили водоснабжение, сообщил Кличко. Удары пришлись по пригородам столицы. Общее представление о повреждениях киевские власти получат через несколько часов, после оценки специалистов.
"Большая часть наших квартир находится без света, также 80% города - без водоснабжения", - сказал Кличко.
Администрация Киева опубликовала карту рабочих бюветов, где местные жители могут набрать запас питьевой воды.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
12:38
СНБО просит украинцев не поддаваться паникеТак называемый Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 31 октября в своем Telegram-канале просит жителей страны соблюдать "информационную тишину"
 
НовостиКиевводоснабжениеВладимир Кличко
 
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