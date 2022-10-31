https://ukraina.ru/20221031/1040316077.html

"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине

"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине - 31.10.2022 Украина.ру

"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Китая Ван И призвал участников конфликта на Украине к сдержанности и дипломатическому урегулированию. Ван И обсудил ситуацию на Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном 31 октября, сообщает пресс-служба МИД КНР

2022-10-31T10:40

2022-10-31T10:40

2022-10-31T10:40

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Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили двусторонние отношения между странами, отчет юбилейного конгресса Компартии, социализм с китайской спецификой и Украину. Ван И призвал все стороны конфликта к сдержанности. Участники должны проявить сдержанность, принять спокойно решение и активизировать дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода конфликта из-под контроля. Блинке уведомил Ван И о готовности обсуждать дальнейшие американо-китайские отношения, поддерживать связь и сотрудничать.Ранее, 28 октября Ван И встретился в Пекине с послом США в Китае Николасом Бернсом. "Будучи двумя великими державами, Китай и США не могут изменить друг друга, США должны перестать пытаться вести дела с Китаем с позиции силы", заявил Ван И.Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру выразил мнение, что у конфликтов вокруг Украины и Тайваня один корень – США считают эти территории "своими". "По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины", полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20221027/1040183803.html

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новости, китай, сша, украина, мид