"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине - 31.10.2022 Украина.ру
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"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине
"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине - 31.10.2022 Украина.ру
"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД Китая Ван И призвал участников конфликта на Украине к сдержанности и дипломатическому урегулированию. Ван И обсудил ситуацию на Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном 31 октября, сообщает пресс-служба МИД КНР
2022-10-31T10:40
2022-10-31T10:40
новости
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Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили двусторонние отношения между странами, отчет юбилейного конгресса Компартии, социализм с китайской спецификой и Украину. Ван И призвал все стороны конфликта к сдержанности. Участники должны проявить сдержанность, принять спокойно решение и активизировать дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода конфликта из-под контроля. Блинке уведомил Ван И о готовности обсуждать дальнейшие американо-китайские отношения, поддерживать связь и сотрудничать.Ранее, 28 октября Ван И встретился в Пекине с послом США в Китае Николасом Бернсом. "Будучи двумя великими державами, Китай и США не могут изменить друг друга, США должны перестать пытаться вести дела с Китаем с позиции силы", заявил Ван И.Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру выразил мнение, что у конфликтов вокруг Украины и Тайваня один корень – США считают эти территории "своими". "По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины", полагает эксперт.
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новости, китай, сша, украина, мид
Новости, Китай, США, Украина, МИД

"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине

10:40 31.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
© POOL
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Глава МИД Китая Ван И призвал участников конфликта на Украине к сдержанности и дипломатическому урегулированию. Ван И обсудил ситуацию на Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном 31 октября, сообщает пресс-служба МИД КНР
Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили двусторонние отношения между странами, отчет юбилейного конгресса Компартии, социализм с китайской спецификой и Украину.
Ван И призвал все стороны конфликта к сдержанности. Участники должны проявить сдержанность, принять спокойно решение и активизировать дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода конфликта из-под контроля.
"Пока есть проблеск надежды, дверь к переговорам закрыть нельзя. Пока есть шанс в один процент, надо прилагать стопроцентные усилия для достижения мира", - заявили в пресс-службе МИД Китая.
Блинке уведомил Ван И о готовности обсуждать дальнейшие американо-китайские отношения, поддерживать связь и сотрудничать.
Ранее, 28 октября Ван И встретился в Пекине с послом США в Китае Николасом Бернсом. "Будучи двумя великими державами, Китай и США не могут изменить друг друга, США должны перестать пытаться вести дела с Китаем с позиции силы", заявил Ван И.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру выразил мнение, что у конфликтов вокруг Украины и Тайваня один корень – США считают эти территории "своими". "По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины", полагает эксперт.
Капитолий США Вашингтон Белый дом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 09:40
В Белом доме рассказали, как США намерены победить КитайКоординатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил 26 октября, что США рассчитывают одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, приводит его слова РИА Новости
 
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