https://ukraina.ru/20221031/1040315079.html

Ультиматум на Чёрном море, обстановка в Павловке. Главное на Украине на утро 31 октября

Ультиматум на Чёрном море, обстановка в Павловке. Главное на Украине на утро 31 октября - 31.10.2022 Украина.ру

Ультиматум на Чёрном море, обстановка в Павловке. Главное на Украине на утро 31 октября

ООН, Турция и Украина предупредили Россию о выдвижении судов по зерновому коридору. В Павловке сложилась непростая обстановка

2022-10-31T09:50

2022-10-31T09:50

2022-10-31T09:50

хроники

эксклюзив

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Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщил Совместный координационный центр (СКЦ)."Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и двух прибывающих. Делегация ООН <…> проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", — отмечается в сообщении.В СКЦ уточнили, что, в соответствии с процедурами, все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов.В центре также добавили, что 30 октября из украинских портов в городах Южный, Черноморск и Одесса в рамках сделки вышли шесть кораблей. Они пока не вошли в гуманитарный коридор. Суда направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.Ранее Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. 29 октября утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.Сообщение СЦК многие восприняли как по сути ультиматум России."Если не потопить корабли с зерном, то после зерна повезут оружие", - отметил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.До этого Царёв репостнул сообщение канала "Майор и генерал", в котором указывалось, что действия СЦК фактически превращают Чёрное море в очаг напряжённости."Чёрное море — новая точка мировой напряжённости (хотя куда еще напряженней?). Несмотря на приостановление Россией "зерновой сделки", Турция, Украина и чиновники ООН планируют сегодня выход из украинских портов 12 судов (и еще 2 прибывают обратно). РФ же просто "проинформировали" об этом, как будто это не сторона соглашений. Топить нельзя игнорировать. Где ставить запятую?" - отмечалось в публикации.Военный эксперт Илья Крамник также указал, что проход кораблей будет означать, что Россия не силах делом подтвердить выход из "зерновой сделки"."Если эти корабли пройдут, то это будет означать, что Россия не в состоянии подтвердить делом свой выход из "зерновой сделки", независимо от того, по каким причинам это случится. Да, "два прибывающих" - это потенциальные тысячи тонн военной контрабанды", - отметил Крамник.Таким образом, фактически Россию провоцируют на ответные действия. При этом нельзя исключать, что изначально это задумывалось британцами, которые, как утверждает Минобороны РФ, и стояли за атакой на Севастополь.Тем временем в мире выросли фьючерсы на пшеницу. Согласно сообщению агентства Bloomberg, пшеница в Чикаго подскочила на 7,7% до $8,9325 за бушель в начале торгов в понедельник, прежде чем сократить рост до 5,9% к 10:06 утра по местному времени в Сингапуре.Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло – на 3%."Мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочное расторжение зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который полагаются фермеры", – сообщило агентство Вloomberg.В то же время, фактически санкции с российских удобрений так и не сняли, несмотря на то, что это было одним из условий зерновой сделки.Обстановка в ПавловкеОб обстановке в Павловке, куда с боями вышли подразделения российской армии, сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский."Ночь приостановила боевые действия, ни мы, ни противник толком не понимаем, кто где находится - артиллерией работать опасно. По логике, удерживать Павловку противнику теперь уже нет большого смысла - она для него не ключевая позиция. Но переправы через наполненную дождями речку - под нашим контролем, - что ставит противникв в затруднительное положение: отойти ему будет непросто, а значит - или драться, или сдаваться", - рассказал Ходаковский утром 31 октября.Он также объяснил, почему ранее подразделения союзников были вынуждены сдать Павловку."Почему сдали Павловку тогда и приходится брать её теперь? Проблема организации линии обороны в сёлах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. Сидя в подвале при таком подходе боец не видит ничего вокруг - только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения. А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой - поэтому тогда попало в плен немало морпехов, включая командиров рот. Не потому, что они были слабы духом, а потому, что оказались заложниками организации обороны", - отметил Ходаковский.Командир батальона "Восток" также рассказал о том, что большую проблему представляет Угледар, нависающий над местностью."От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел всё на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА - Павловка для него вообще, как на ладони. На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит - противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении", - рассказал Ходаковский.Он отметил, что именно поэтому считает наступление преждевременным."На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар - иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов - а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто. Если командование удовлетворится наградами за Павловку и перейдёт к ожиданию, ставя перед собой цель сначала подавить наблюдение с Угледара и дождаться погоды - мы окажемся в сложном положении, контролируя Павловку. Но если командование решит пойти на Угледар сейчас.....", - завершил свою запись Ходаковский.Как сообщил военкор Андрей Руденко, ночью в Павловке не шли активные действия, работала только артиллерия."Но, в принципе, оперативным огнём Павловка полностью контролируется и врагу полностью её удерживать нет смысла. Плюс все водные преграды у нас под контролем и отход по сути для нацистов отрезан, и им либо умирать там, либо сдаваться", - отметил Руденко.В то же время, он указал на то, что здесь возникает другой вопрос."Павловка уже была наша. И её заняли группы противника из-за того, что рядом с Павловкой находится Угледар — 1800 метров <...> до первых позиций ВСУ. И там находятся шахты, на шахтах находятся серьёзные камеры с серьёзным зумов, которые по сути просматривают всю Павловку и враг сможет наносить спокойно артиллерийские удары, загоняя наших бойцов в подвалы, как тогда и было", - отметил Руденко.По сути он повторил слова Ходаковского."Здесь или идти на Угледар и брат его, или я не знаю, как командование будет удерживать Павловку", - отметил Руденко.Таким образом, после взятия Павловки под контроль встанет вопрос о взятии Угледара.

https://ukraina.ru/20221030/1040305874.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив