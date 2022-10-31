ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ - 31.10.2022 Украина.ру
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ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ
ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ - 31.10.2022 Украина.ру
ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ
ФСБ РФ рассекретила новые архивные документы. Из них свидетесльствует, что боевики польской "Армии Крайовой" ("АК") под руководством эмигрантского правительства в Лондоне, под конец ВОВ совершали убийства мирных советских граждан с целью помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. Об этом 31 октября написали РИА Новости
2022-10-31T09:46
2022-10-31T09:46
новости
фсб
документы
преступления
вов
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Среди опубликованных материалов - справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 - 1945 годах.В частности, в документе приводятся выдержки из сообщений НКВД Белорусской ССР о почти 70 терактах и убийствах советских граждан, совершенных польскими боевиками. Причем речь идет не только о военных, но и представителях органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей, а также детей.О ряде других диверсий бандитов "Армии Крайовой" рассказывается в справке наркомата госбезопасности СССР, датированной 16 июня 1945 года.
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новости, фсб, документы, преступления, вов
Новости, ФСБ, документы, преступления, ВОВ

ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ

09:46 31.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain Хенрик Велишко «Луфа», лейтенант Мариан Плучинский «Мстислав», майор Зигмунт Шендзеларж «Лупашка», Вахм. Ежи Лейковски "Шпагат", Здислав Бадоха "Желазны"
Хенрик Велишко «Луфа», лейтенант Мариан Плучинский «Мстислав», майор Зигмунт Шендзеларж «Лупашка», Вахм. Ежи Лейковски Шпагат, Здислав Бадоха Желазны - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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ФСБ РФ рассекретила новые архивные документы. Из них свидетесльствует, что боевики польской "Армии Крайовой" ("АК") под руководством эмигрантского правительства в Лондоне, под конец ВОВ совершали убийства мирных советских граждан с целью помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. Об этом 31 октября написали РИА Новости
Среди опубликованных материалов - справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 - 1945 годах.
В частности, в документе приводятся выдержки из сообщений НКВД Белорусской ССР о почти 70 терактах и убийствах советских граждан, совершенных польскими боевиками. Причем речь идет не только о военных, но и представителях органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей, а также детей.
"В конце октября 1944 года была ликвидирована "аковская" банда, руководимая поручиком "Мевой" — Владимиром Титувецким. Подручный Мевы, некто Королеш по кличе Вихрь, показал на допросе, что в их задачу "входило осуществление террористических актов над советско-партийным активом, совершение диверсионных актов, убийство граждан, помогавших советским органам". По его словам, банда 18 сентября 1944 года убила жителя деревни Поперовцы Гимановича, его жену и 12-летнюю дочь. Четырнадцатого октября был убит житель деревни Собачки Станислав Амброс", - говорится в публикации.
О ряде других диверсий бандитов "Армии Крайовой" рассказывается в справке наркомата госбезопасности СССР, датированной 16 июня 1945 года.
Последствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
07:15
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проектаБоевые действия и теракты ВСУ по отношению к жителям Запорожской области прекратятся только после уничтожения проекта "Украина", считает член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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