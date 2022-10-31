https://ukraina.ru/20221031/1040314534.html

ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ - 31.10.2022 Украина.ру

ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ РФ рассекретила новые архивные документы. Из них свидетесльствует, что боевики польской "Армии Крайовой" ("АК") под руководством эмигрантского правительства в Лондоне, под конец ВОВ совершали убийства мирных советских граждан с целью помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. Об этом 31 октября написали РИА Новости

2022-10-31T09:46

2022-10-31T09:46

2022-10-31T09:46

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Среди опубликованных материалов - справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 - 1945 годах.В частности, в документе приводятся выдержки из сообщений НКВД Белорусской ССР о почти 70 терактах и убийствах советских граждан, совершенных польскими боевиками. Причем речь идет не только о военных, но и представителях органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей, а также детей.О ряде других диверсий бандитов "Армии Крайовой" рассказывается в справке наркомата госбезопасности СССР, датированной 16 июня 1945 года.

https://ukraina.ru/20221031/1040302449.html

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новости, фсб, документы, преступления, вов