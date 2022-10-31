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За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе - 31.10.2022 Украина.ру
За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран. Соответствующую публикацию он сделал 30 октября в Телеграм
2022-10-31T07:55
2022-10-31T07:55
2022-10-31T07:55
новости
оружие
украина
европа
финляндия
алексей пушков
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В центральной криминальной полиции Финляндии объявили, что располагают данными о попадании оружия, поставляемого Киеву, в руки местных преступников. Известно, что образцы такого вооружения были найдены в Швеции, Дании и Нидерландах."Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", - отреагировал Пушков.Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве оценили западные поставки Киеву как "игру с огнем". Однако в США и ЕС никак на это не отреагировали, а напротив, пообещали продолжить снабжать Киев оружием.
https://ukraina.ru/20221031/1040302002.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, украина, европа, финляндия, алексей пушков
Новости, оружие, Украина, Европа, Финляндия, Алексей Пушков
За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран. Соответствующую публикацию он сделал 30 октября в Телеграм