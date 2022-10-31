За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040310413.html
За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе - 31.10.2022 Украина.ру
За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран. Соответствующую публикацию он сделал 30 октября в Телеграм
2022-10-31T07:55
2022-10-31T07:55
новости
оружие
украина
европа
финляндия
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbc61125fc677f937614c1f7da50e36f.jpg
В центральной криминальной полиции Финляндии объявили, что располагают данными о попадании оружия, поставляемого Киеву, в руки местных преступников. Известно, что образцы такого вооружения были найдены в Швеции, Дании и Нидерландах."Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", - отреагировал Пушков.Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве оценили западные поставки Киеву как "игру с огнем". Однако в США и ЕС никак на это не отреагировали, а напротив, пообещали продолжить снабжать Киев оружием.
https://ukraina.ru/20221031/1040302002.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1e2689833930f8d3d8c7d97aa0c0976d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оружие, украина, европа, финляндия, алексей пушков
Новости, оружие, Украина, Европа, Финляндия, Алексей Пушков

За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе

07:55 31.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран. Соответствующую публикацию он сделал 30 октября в Телеграм
В центральной криминальной полиции Финляндии объявили, что располагают данными о попадании оружия, поставляемого Киеву, в руки местных преступников. Известно, что образцы такого вооружения были найдены в Швеции, Дании и Нидерландах.
"Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", - отреагировал Пушков.
Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве оценили западные поставки Киеву как "игру с огнем". Однако в США и ЕС никак на это не отреагировали, а напротив, пообещали продолжить снабжать Киев оружием.
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
07:45
Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобожденияУкраинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал в интервью изданию Украина.ру о мобилизации, плене, и о том, чем он хотел бы заниматься после освобождения
 
НовостиоружиеУкраинаЕвропаФинляндияАлексей Пушков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ
08:37В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников
08:16"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
08:07В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб
08:04Опасные изоляционисты. В Киеве встревожены ростом влияния "трампистского" крыла республиканцев
08:00"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"
07:55За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
07:55Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
07:45Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения
07:43Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"
07:36Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ
07:33Вернитесь к зерновой сделке: в Японии обратились к Кремлю
07:30Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем
07:22Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ
07:18В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ
07:15Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
07:00Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
07:00Конрад Рэнкас: Британия продолжает "Большую Игру" против России пешками из Украины и Польши
06:45Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось
06:30Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала
Лента новостейМолния