https://ukraina.ru/20221031/1040309876.html

Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"

Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку" - 31.10.2022 Украина.ру

Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"

Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов, вместо 14 анонсированных ранее в рамках "черноморской зерновой инициативы". Об этом 31 октября написали РИА Новости со ссылкой на Совместный координационный центр

2022-10-31T07:43

2022-10-31T07:43

2022-10-31T07:43

новости

зерно

сделка

киев

анкара

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/67/1034216733_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8e29f69cfb9ab571bba9bacee487285d.jpg

В Координационном центре также подчеркнули, что безопасность стран-участников будут обеспечивать их военные и другие органы.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет.Грузы между десятью странами распределили следующим образом:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, сделка, киев, анкара, оон, россия