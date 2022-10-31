https://ukraina.ru/20221031/1040309876.html
Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"
Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку" - 31.10.2022 Украина.ру
Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"
Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов, вместо 14 анонсированных ранее в рамках "черноморской зерновой инициативы". Об этом 31 октября написали РИА Новости со ссылкой на Совместный координационный центр
2022-10-31T07:43
2022-10-31T07:43
2022-10-31T07:43
новости
зерно
сделка
киев
анкара
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россия
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В Координационном центре также подчеркнули, что безопасность стран-участников будут обеспечивать их военные и другие органы.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет.Грузы между десятью странами распределили следующим образом:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, сделка, киев, анкара, оон, россия
Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"
Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов, вместо 14 анонсированных ранее в рамках "черноморской зерновой инициативы". Об этом 31 октября написали РИА Новости со ссылкой на Совместный координационный центр
"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов - 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - говорится в сообщении.
В Координационном центре также подчеркнули, что безопасность стран-участников будут обеспечивать их военные и другие органы.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет.
Грузы между десятью странами распределили следующим образом:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.