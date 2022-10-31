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Главное на 31 октября: в России и в мире

Главное на 31октября: в России и в мире

Главное на 31 октября: в России и в мире

Главы России, Азербайджана и Армении встречаются в Сочи, в Корее и Финляндии стартуют военные учения, а в Харькове начнутся веерные отключения электроэнергии. Об этих и других важных событиях этого дня читайте в традиционной подборке на Украина.ру

2022-10-31T01:48

2022-10-31T01:48

2022-10-31T01:48

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РоссияВ Сочи состоится трехсторонняя встреча президента России, президента Азербайджана и премьер-министра АрменииВ Кремле сообщили о запланированных на 31 октября трехсторонних переговорах президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.Встреча состоится по инициативе России. Стороны намерены обсудить ход реализации трехсторонних договоренностей стран от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Речь также пойдет о содействии стабильности и безопасности в Закавказье и возобновлении торговли и транспортного сообщения.Состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-заместителю министра науки и высшего образования Марине ЛукашевичКак следует из материалов дела, Минобрнауки в лице Михаила Попова в 2016 году заключило с "Центром развития науки", гендиректором которого была тогда Лукашевич, госконтракты, а взамен получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах" – по мнению следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Ущерб министерству превысил 50 миллионов рублей, подсчитали следователи московского главка МВД.Лукашевич была задержана в июле 2020 года и впоследствии арестована. В ходе рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.Городская дума Кирова утвердит победителя конкурса на должность главы администрации городаДепутаты Кировской гордумы 9 августа приняли отставку главы администрации Кирова Дмитрия Осипова, занимавшего пост с 2020 года. Причиной решения об отставке стало трудоустройство Осиповым близкого родственника без уведомления комиссии по конфликтам интересов. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначили заместителя главы администрации города Вячеслава Симакова.Ближнее зарубежьеГлава МИД Германии Анналена Бербок начнет трехдневную поездку в Казахстан и УзбекистанВо время визита в страны Центральной Азии Анналену Бербок будет сопровождать делегация, специализирующаяся на энергетическом и инфраструктурном секторах.После визита в центральноазиатские республики Бербок отправится на саммит глав МИД стран "большой семерки" в немецком Мюнстере.В Харькове начнутся веерные отключения электроэнергииРанее стабилизационные веерные отключения электричества начались в Киеве, меру ввели энергетики.МирСША отправят на орбиту два военных спутникаТяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 31 октября должна вывести на орбиту два секретных военных спутника в интересах Космических сил США. Об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now.В рамках миссии USSF-44 на геосинхронную орбиту планируется вывести большой космический аппарат весом 3,7 тонны, задачи которого неизвестны, и исследовательский микроспутник TETRA-1.В Республике Корее стартуют совместные с США авиационные ученияЮжнокорейские ВВС привлекут около 140 самолетов, включая истребители F-35A, F-15 и KF-16. Американская сторона задействует около 100 единиц техники, включая малозаметные истребители F-35B. Таким образом, обе стороны привлекут истребители пятого поколения. Учения пройдут в воздушном пространстве Республики Корея.В Финляндии начнутся учения Военно-воздушных сил страны Tappa 22Учения пройдут с 31 октября по 4 ноября, в них запланировано участие военнослужащих Франции. В КНР состоится XXIV сессия бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 13-го созыва24-я сессия Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 13-го созыва пройдет с 31 октября по 2 ноября в Пекине.Соответствующее решение было принято сегодня на 78-м заседании председателя и заместителей председателя ВК НПКСК 13-го созыва, которое прошло под председательством члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателя ВК НПКСК Ван Яна.В Иордании стартует конференция и выставка сил специального назначения "SOFEX"13-я Международная выставка и конференция сил специального назначения "SOFEx 2022" пройдет с 31 октября по 3 ноября 2022 в Аммане, Иордания. Выставка проводится раз в 2 года.Китай планирует запустить лабораторный модуль "Мэнтянь" к Китайской космической станцииСтроительство космической станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". На нем располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, там же будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты. Модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя — для пилотируемых и грузовых кораблей.

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