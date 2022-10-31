https://ukraina.ru/20221031/1040269711.html
Главное на 31 октября: в России и в мире
Главное на 31октября: в России и в мире
Главное на 31 октября: в России и в мире
Главы России, Азербайджана и Армении встречаются в Сочи, в Корее и Финляндии стартуют военные учения, а в Харькове начнутся веерные отключения электроэнергии. Об этих и других важных событиях этого дня читайте в традиционной подборке на Украина.ру
2022-10-31T01:48
2022-10-31T01:48
2022-10-31T01:48
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РоссияВ Сочи состоится трехсторонняя встреча президента России, президента Азербайджана и премьер-министра АрменииВ Кремле сообщили о запланированных на 31 октября трехсторонних переговорах президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.Встреча состоится по инициативе России. Стороны намерены обсудить ход реализации трехсторонних договоренностей стран от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Речь также пойдет о содействии стабильности и безопасности в Закавказье и возобновлении торговли и транспортного сообщения.Состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-заместителю министра науки и высшего образования Марине ЛукашевичКак следует из материалов дела, Минобрнауки в лице Михаила Попова в 2016 году заключило с "Центром развития науки", гендиректором которого была тогда Лукашевич, госконтракты, а взамен получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах" – по мнению следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Ущерб министерству превысил 50 миллионов рублей, подсчитали следователи московского главка МВД.Лукашевич была задержана в июле 2020 года и впоследствии арестована. В ходе рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.Городская дума Кирова утвердит победителя конкурса на должность главы администрации городаДепутаты Кировской гордумы 9 августа приняли отставку главы администрации Кирова Дмитрия Осипова, занимавшего пост с 2020 года. Причиной решения об отставке стало трудоустройство Осиповым близкого родственника без уведомления комиссии по конфликтам интересов. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначили заместителя главы администрации города Вячеслава Симакова.Ближнее зарубежьеГлава МИД Германии Анналена Бербок начнет трехдневную поездку в Казахстан и УзбекистанВо время визита в страны Центральной Азии Анналену Бербок будет сопровождать делегация, специализирующаяся на энергетическом и инфраструктурном секторах.После визита в центральноазиатские республики Бербок отправится на саммит глав МИД стран "большой семерки" в немецком Мюнстере.В Харькове начнутся веерные отключения электроэнергииРанее стабилизационные веерные отключения электричества начались в Киеве, меру ввели энергетики.МирСША отправят на орбиту два военных спутникаТяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 31 октября должна вывести на орбиту два секретных военных спутника в интересах Космических сил США. Об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now.В рамках миссии USSF-44 на геосинхронную орбиту планируется вывести большой космический аппарат весом 3,7 тонны, задачи которого неизвестны, и исследовательский микроспутник TETRA-1.В Республике Корее стартуют совместные с США авиационные ученияЮжнокорейские ВВС привлекут около 140 самолетов, включая истребители F-35A, F-15 и KF-16. Американская сторона задействует около 100 единиц техники, включая малозаметные истребители F-35B. Таким образом, обе стороны привлекут истребители пятого поколения. Учения пройдут в воздушном пространстве Республики Корея.В Финляндии начнутся учения Военно-воздушных сил страны Tappa 22Учения пройдут с 31 октября по 4 ноября, в них запланировано участие военнослужащих Франции. В КНР состоится XXIV сессия бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 13-го созыва24-я сессия Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 13-го созыва пройдет с 31 октября по 2 ноября в Пекине.Соответствующее решение было принято сегодня на 78-м заседании председателя и заместителей председателя ВК НПКСК 13-го созыва, которое прошло под председательством члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателя ВК НПКСК Ван Яна.В Иордании стартует конференция и выставка сил специального назначения "SOFEX"13-я Международная выставка и конференция сил специального назначения "SOFEx 2022" пройдет с 31 октября по 3 ноября 2022 в Аммане, Иордания. Выставка проводится раз в 2 года.Китай планирует запустить лабораторный модуль "Мэнтянь" к Китайской космической станцииСтроительство космической станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". На нем располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, там же будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты. Модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя — для пилотируемых и грузовых кораблей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, россия, владимир путин, украина, сша, ес, армения, азербайджан, сочи, миротворцы, харьков, финляндия, военные учения
Эксклюзив, анонс, главное, Россия, Владимир Путин, Украина, США, ЕС, Армения, Азербайджан, Сочи, миротворцы, Харьков, Финляндия, военные учения
Главное на 31 октября: в России и в мире
Главы России, Азербайджана и Армении встречаются в Сочи, в Корее и Финляндии стартуют военные учения, а в Харькове начнутся веерные отключения электроэнергии. Об этих и других важных событиях этого дня читайте в традиционной подборке на Украина.ру
Россия
В Сочи состоится трехсторонняя встреча президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
В Кремле сообщили о запланированных на 31 октября трехсторонних переговорах президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча состоится по инициативе России. Стороны намерены обсудить ход реализации трехсторонних договоренностей стран от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Речь также пойдет о содействии стабильности и безопасности в Закавказье и возобновлении торговли и транспортного сообщения.
Состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-заместителю министра науки и высшего образования Марине Лукашевич
Как следует из материалов дела, Минобрнауки в лице Михаила Попова в 2016 году заключило с "Центром развития науки", гендиректором которого была тогда Лукашевич, госконтракты, а взамен получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах" – по мнению следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности.
Ущерб министерству превысил 50 миллионов рублей, подсчитали следователи московского главка МВД.
Лукашевич была задержана в июле 2020 года и впоследствии арестована. В ходе рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Городская дума Кирова утвердит победителя конкурса на должность главы администрации города
Депутаты Кировской гордумы 9 августа приняли отставку главы администрации Кирова Дмитрия Осипова, занимавшего пост с 2020 года.
Причиной решения об отставке стало трудоустройство Осиповым близкого родственника без уведомления комиссии по конфликтам интересов. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначили заместителя главы администрации города Вячеслава Симакова.
Ближнее зарубежье
Глава МИД Германии Анналена Бербок начнет трехдневную поездку в Казахстан и Узбекистан
Во время визита в страны Центральной Азии Анналену Бербок будет сопровождать делегация, специализирующаяся на энергетическом и инфраструктурном секторах.
После визита в центральноазиатские республики Бербок отправится на саммит глав МИД стран "большой семерки" в немецком Мюнстере.
В Харькове начнутся веерные отключения электроэнергии
Ранее стабилизационные веерные отключения электричества начались в Киеве, меру ввели энергетики.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве 23 октября начались стабилизационные отключения света", — отметили власти Киева.
Мир
США отправят на орбиту два военных спутника
Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 31 октября должна вывести на орбиту два секретных военных спутника в интересах Космических сил США. Об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now.
В рамках миссии USSF-44 на геосинхронную орбиту планируется вывести большой космический аппарат весом 3,7 тонны, задачи которого неизвестны, и исследовательский микроспутник TETRA-1.
В Республике Корее стартуют совместные с США авиационные учения
Южнокорейские ВВС привлекут около 140 самолетов, включая истребители F-35A, F-15 и KF-16. Американская сторона задействует около 100 единиц техники, включая малозаметные истребители F-35B. Таким образом, обе стороны привлекут истребители пятого поколения. Учения пройдут в воздушном пространстве Республики Корея.
В Финляндии начнутся учения Военно-воздушных сил страны Tappa 22
Учения пройдут с 31 октября по 4 ноября, в них запланировано участие военнослужащих Франции.
В КНР состоится XXIV сессия бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 13-го созыва
24-я сессия Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 13-го созыва пройдет с 31 октября по 2 ноября в Пекине.
Соответствующее решение было принято сегодня на 78-м заседании председателя и заместителей председателя ВК НПКСК 13-го созыва, которое прошло под председательством члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателя ВК НПКСК Ван Яна.
В Иордании стартует конференция и выставка сил специального назначения "SOFEX"
13-я Международная выставка и конференция сил специального назначения "SOFEx 2022" пройдет с 31 октября по 3 ноября 2022 в Аммане, Иордания. Выставка проводится раз в 2 года.
Китай планирует запустить лабораторный модуль "Мэнтянь" к Китайской космической станции
Строительство космической станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". На нем располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, там же будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя — для пилотируемых и грузовых кораблей.