https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html

Зерна не будет. "Приостановка" должна быть перманентной - эксперты

Зерна не будет. "Приостановка" должна быть перманентной - эксперты - 30.10.2022 Украина.ру

Зерна не будет. "Приостановка" должна быть перманентной - эксперты

Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T08:26

2022-10-30T08:26

2022-10-30T08:35

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Россия решила приостановить зерновую сделку с 29 октября на неопределенный срок. Об этом сообщил МИД РФ. Причина – теракт в бухте Севастополя. О том, что это соглашение при посредничестве ООН и Турции под угрозой говорили давно, и после взрыва на Крымском мосту, и после сведений о том, что большая часть грузов направляется не в Африку, а в ЕС. Почему зерновая сделка оказалась нежизнеспособной и кто зарабатывает на этом политические очки прямо сейчас – разбирались эксперты.Российский политолог Сергей Марков считает бесполезными дальнейшие переговоры по этой теме:"Россия остановила зерновую сделку в знак протеста против терактов, проведенных Украиной и Британией. Конкретно, Россия обвинила их в том, что они,1, нанесли удар по военным и гражданским кораблям, которые охраняют путь для Зерновой Сделки.2, они воспользовались путем для Зерновой Сделки из Одессы, чтобы вывести по нему боевые воздушные и морские дроны на ударную позицию к Севастополю.Это первая попытка России хоть как то остановить ту неконвенциональную войну с использованием терактов, которую ведут страны НАТО и киевский режим против России. Пока Россия не решается нанести ответные удары. Но придется делать выбор, - либо ответные удары, либо поражение. Пока Россия выбирает третий путь- обращение к мировому сообществу. Мне кажется, это бесполезно".Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга прогнозирует скорую эскалацию:"И что будет после разрыва Зернового Сговора?Да собственно ничего! ЕС решила свои проблемы... цены упали, провалы восстановлены. Все ок - можно закрывать... Или вы думали бедные и нищие народы Африки платят?Мы видимо скидывали в ЕС агропродукцию с огромной скидкой - это конечно убивало наших фермеров, но помогало ТРЕЙДЕРАМ и ЕС решать свои задачи... Плюс прикрывало Одессу.Теперь РФ требует заседание ООН на эту тему... Ну вот и узнаем сколько кому и как и по чем зерна попало...Так восстановят? Нет. Будут НОВЫЕ... ПЕ РЕ ГО ВО РЫ.... Что ж не ясно? Или не будут. Тем более они запрещены. Да и все равно та сделка заканчивалась в ноябре... Да и толку с нее РФ? Британия и так блокировала страхование судов...Далее все просто: либо переговоры либо катарсис. Ноябрь знаете ли на носу.."Политический блогер Елена Маркосян убеждена, что продолжения зерновой сделки не будет: "Reuters написала, как советник Зеленского (Подоляк) прокомментировал приостановление Россией зерновой сделки. Он заявил, что приостановка показывает, что переговоры с Москвой являются "пустой тратой времени".А вот и нет. Это показывает, что обманывать Россию нельзя и больше она играть в этот лохотрон не собирается. Так что наперсточники могут идти в сад. Можно прямо к Боррелю. И на будущее запомнить, что переговоры с аферистами её не интересуют в принципе. Никакие".Политический эксперт Дмитрий Корнейчук считает тоже, что летняя сделка исчерпала себя: "Итак, начнём с предыстории."Зерновая сделка" была придумана для двух целей.Первая - обезопасить рашистов от контрнаступления украинской армии в Херсонской области до аннексии. Эта задача была выполнена.Вторая - вывезти американским компаниям накопившиеся объёмы купленного за копейки украинского зерна и получить сверхприбыли.Кстати, самим украинцам никто вывозить ничего разрешать не собирался. А кто возмущался - получил ракету в дом, как владелец "Нибулона" Вадатурский.Данная задача тоже выполнена.Теперь следим за руками.Аннексия проведена. "Зерновую сделку" (точнее - ее формат сотрудничества с Россией) украинское общество "проглотило".Я ещё в сентябре писал, что "заморозка" войны будет привязана к продлению "зерновой сделки". Надо поднять в мире вой, что без украинского зерна наступит голод и прочее бла-бла. Кроме того, Байден получил индульгенцию для давления на Украину.Скорее всего, продление "зерновой сделки" станет только одним из элементов пакета договоренностей, которые должны "заморозить" военные действия.В ближайшее время события будут развиваться очень активно. И "веерные отключения", как и приостановка действия "зернового соглашения", - это один из элементов прописанного сценария…"Украинский журналист Денис Гороховский обвинил во всем Кремль: "Россия официально сообщила об остановке зерновой сделки. Новый виток продовольственного шантажа. Но, с другой стороны, мир в очередной раз убедится, что договоренности с Россией не стоят вообще ничего".Неожиданно активизировалась армия блогеров бывшего президента Петра Порошенко и стала разгонят в соцсетях зраду, что именно Зеленский не продержался в рамках подписанного соглашения. Блогер Александр Пухач написал: "Я правильно понимаю, что зерновая сделка правительства Зеленского не продержалась и нескольких месяцев, в то время как минские соглашения Порошенко просуществовали 8 лет?"А российский военный эксперт Борис Рожин написал в своем тг-канале: "Байден назвал "возмутительным" выход России из "зерновой сделки". Судя по истерике в Киеве и Вашингтоне по поводу выхода из "зерновой сделки" и требований в нее вернуться, мы все делаем правильно. "Приостановка" должна быть перманентной. Очевидно, что "зерновая сделка" в текущем виде невыгодна нам и выгодна нашим врагам. А такие сделки надо оперативно выбрасывать на помойку".

https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html

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