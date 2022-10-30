https://ukraina.ru/20221030/1040291577.html
Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай
Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай - 30.10.2022 Украина.ру
Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай
есть же такое впечатление, что мы нигде не наступаем — везде обороняемся, это неправда, на самом деле и наступаем - заявил депутат Государственной Думы России... Украина.ру, 30.10.2022
2022-10-30T08:00
2022-10-30T08:00
2022-10-30T08:00
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украина
россия
бородай
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Мы продолжаем освобождение Украины, есть же такое впечатление, что мы нигде не наступаем — везде обороняемся, это неправда, на самом деле и наступаем - заявил депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.В некоторых случаях мы наступаем весьма и весьма успешно, и на территории Донецкой Народной Республики, и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Запорожья тоже - говорит депутат.Фронт потихоньку начинает наполняться личным составом, надо мобилизованных вливать во фронтовые подразделения, где в личном составе уже есть опытные, обученные бойцы, которые понимают реалии этой войны, а не какой-то предыдущей, предшествующей. С участием систем ПВО и целого спектра современных высокоточных вооружений, к сожалению, не надо забывать о "Хаймарсах" и дальнобойных артиллерийских орудиях не только американского производства, не только "777", а французских, немецких и всяких прочих - добавил Бородай.По мнению депутата, "Цезари", "Панцергаубицы" - тоже довольно эффективное вооружение и плохо, что его практически не слышно, что называется, — сразу прилет, поэтому расслабиться нет возможности практически нигде сейчас на территории проведения специальной военной операции.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, бородай, сво
Мы продолжаем освобождение Украины, есть же такое впечатление, что мы нигде не наступаем — везде обороняемся, это неправда, на самом деле и наступаем - заявил депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
В некоторых случаях мы наступаем весьма и весьма успешно, и на территории Донецкой Народной Республики, и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Запорожья тоже - говорит депутат.
Не надо считать, что мы сидим в глухой, пассивной обороне, а в это время противник атакует. Это не так. Здесь довольно сложная картина, раскрывать всю суть не могу. Но думаю, что у нас очень скоро будет возможность — благодаря наполнению фронтовых подразделений личным составом — показать свою силу и продолжить освобождение Малороссии.
Александр Бородай
депутат Государственной Думы России
Фронт потихоньку начинает наполняться личным составом, надо мобилизованных вливать во фронтовые подразделения, где в личном составе уже есть опытные, обученные бойцы, которые понимают реалии этой войны, а не какой-то предыдущей, предшествующей.
Очень важно, чтобы все свежемобилизованные попадали бы в реально фронтовые подразделения, где есть личный состав, который может быстро, на месте, обучить и дать возможность людям привыкнуть к реалиям этих боевых действий с участием со стороны противника, массированным участием и артиллерией, и авиацией, которая все-таки у противника существует.
С участием систем ПВО и целого спектра современных высокоточных вооружений, к сожалению, не надо забывать о "Хаймарсах" и дальнобойных артиллерийских орудиях не только американского производства, не только "777", а французских, немецких и всяких прочих - добавил Бородай.
По мнению депутата, "Цезари", "Панцергаубицы" - тоже довольно эффективное вооружение и плохо, что его практически не слышно, что называется, — сразу прилет, поэтому расслабиться нет возможности практически нигде сейчас на территории проведения специальной военной операции.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: