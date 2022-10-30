https://ukraina.ru/20221030/1040291577.html

Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай

Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай - 30.10.2022 Украина.ру

Мы не сидим в глухой обороне, успешно атакуем и скоро покажем свою силу на Украине - Александр Бородай

есть же такое впечатление, что мы нигде не наступаем — везде обороняемся, это неправда, на самом деле и наступаем - заявил депутат Государственной Думы России... Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T08:00

2022-10-30T08:00

2022-10-30T08:00

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Мы продолжаем освобождение Украины, есть же такое впечатление, что мы нигде не наступаем — везде обороняемся, это неправда, на самом деле и наступаем - заявил депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.В некоторых случаях мы наступаем весьма и весьма успешно, и на территории Донецкой Народной Республики, и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Запорожья тоже - говорит депутат.Фронт потихоньку начинает наполняться личным составом, надо мобилизованных вливать во фронтовые подразделения, где в личном составе уже есть опытные, обученные бойцы, которые понимают реалии этой войны, а не какой-то предыдущей, предшествующей. С участием систем ПВО и целого спектра современных высокоточных вооружений, к сожалению, не надо забывать о "Хаймарсах" и дальнобойных артиллерийских орудиях не только американского производства, не только "777", а французских, немецких и всяких прочих - добавил Бородай.По мнению депутата, "Цезари", "Панцергаубицы" - тоже довольно эффективное вооружение и плохо, что его практически не слышно, что называется, — сразу прилет, поэтому расслабиться нет возможности практически нигде сейчас на территории проведения специальной военной операции.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, бородай, сво