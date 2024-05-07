https://ukraina.ru/20240507/1054941123.html

Реакция Запада на учения РФ, атаки ВСУ, посредничество в конфликте. Главное на Украине на утро 7 мая

Реакция Запада на учения РФ, атаки ВСУ, посредничество в конфликте. Главное на Украине на утро 7 мая - 07.05.2024 Украина.ру

Реакция Запада на учения РФ, атаки ВСУ, посредничество в конфликте. Главное на Украине на утро 7 мая

Украина.ру, 07.05.2024

2024-05-07T09:00

2024-05-07T09:00

2024-05-07T09:43

хроники

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спецоперация

сво

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минобороны

анатолий антонов

олаф шольц

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США не считают, что Москва готовится применить ядерное оружие на Украине, а Шольц боится. ВСУ пытаются атаковать российские территории и готовят "массированный удар", но терпят неудачи. КНР может быть посредником в конфликтеНакануне Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Владимира Путина Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будет отработана подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.Учения направлены в том числе на обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.МИД России заявил, что Москва рассчитывает, что учения остудят горячие головы в западных столицах.После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети Х предупредил, что ядерное оружие не должно быть применено в ходе конфликта на Украине.Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в свою очередь заверил, что США не видят причин корректировать готовность собственных ядерных сил.Комментируя российские учения, Миллер назвал риторику РФ безрассудной и безответственной.При этом он отметил, что ввиду предстоящих учений США не наблюдают "никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине".Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал готовящиеся российские учения ядерных сил вынужденной мерой в ответ на риторику коллективного Запада."Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", — заявил Антонов.Посол подчеркнул, что США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине все более "смертоносных вооружений", которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории РФ."Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — отметил Антонов.Атаки и провалы ВСУЗа минувшие сутки украинские войска 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Пять обстрелов — на Донецком направлении. Десять обстрелов — на Горловском направлении. Всего выпущена 41 единица различных боеприпасов", — перечислили в представительстве.Известно о ранении одного мирного жителя.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также рассказал, что Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра.Он отметил, что пока не удается идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ.В свою очередь RT со ссылкой на источник предупредило, что ВСУ могут готовить "массированный удар" во вторник с применением 50 дронов и "десятков" дальнобойных ракет."Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в телеграм-канале RT.При этом ВСУ все также испытывают недостаток в бойцах и оружии. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что даже иностранные наемники стали чаще отказываться воевать за Украину даже за большие деньги.По его словам, данная тенденция заставляет киевские власти давить на западных союзников в вопросе принудительной отправки на Украину своих регулярных войск.В Минобороны РФ рассказали об успехах российских военных. В частности, танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили опорные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины."Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ. Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены", — отметили в Минобороны.Посредник в конфликтеПосол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал о позиции Пекина по украинскому конфликту. Там считают, что необходимо предотвратить его выход из-под контроля."Прошло уже более двух лет с начала полномасштабной эскалации кризиса на Украине. Боевые действия затягиваются, сейчас самое насущное — восстановить мир", — сказал посол.По его словам, для этого все стороны "должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира".Он напомнил, что Китай находится в тесном контакте с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по урегулированию украинского конфликта.По его словам, "именно придерживаясь этих принципиальных идей, Китай находится в тесном контакте со всеми сторонами". Он напомнил, что недавно специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй "провел второй раунд челночной дипломатии, осуществляя углубленный обмен мнениями с Россией, Украиной и соответствующими европейскими государствами о том, как добиться прекращения огня, как можно скорее прекратить боевые действия и способствовать политическому урегулированию кризиса"."Все стороны высоко оценивают усилия Китая и его справедливую позицию в посредничестве. Они ожидают, что Китай будет играть более конструктивную роль, и единогласно признают, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, способен посредничать между Россией, Украиной и другими сторонами, осуществлять передачу информации, содействовать выработке общих подходов при сохранении разногласий и создавать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров", — добавил китайский дипломат.В то же время председатель КНР Си Цзиньпин выступил решительно против критики Пекина за тесные отношения с Россией во время конфликта на Украине, пишет американская газета New York Times."Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с двухдневным визитом во Франции, выступил решительно против критики его страны за тесные отношения с Россией во время войны на Украине", — говорится в материале.Ранее Си Цзиньпин в колонке для французского издания "Фигаро" отметил, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине. Он писал, что Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, вооруженные силы украины, минобороны, анатолий антонов, олаф шольц, си цзиньпин, китай, украина, россия