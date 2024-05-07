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"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях

"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях - 07.05.2024 Украина.ру

"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях

Приказ президента России Владимира Путина намерен показан Западу, что таким оружием Россия обладает. Об этом написали журналисты Newsweek со ссылкой на доцента кафедры истории Корнелльского университета и военного аналитика Дэвида Силби

2024-05-07T16:24

2024-05-07T16:24

2024-05-07T16:24

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Он пояснил, что Россия не собирается использовать это оружие, а напоминает, что оно существует и готово к использованию.Он также осудил президента Франции Эммануэля Макрона за заявление об отправке сухопутных войск на Украину. По мнению военного эксперта, это приведёт "к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения между странами НАТО и Россией".Минобороны России 6 маясообщило, о начале подготовки к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Данное поручение отдал президент России Владимир Путин для повышения готовности нестратегических ядерных сил.Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги США.В МИД России пояснили, что учения являются ответом на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия НАТО.

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новости, россия, запад, франция, ядерное, ядерное оружие, владимир путин, newsweek, нато, военные учения, учения