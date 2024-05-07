"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
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Приказ президента России Владимира Путина намерен показан Западу, что таким оружием Россия обладает. Об этом написали журналисты Newsweek со ссылкой на доцента кафедры истории Корнелльского университета и военного аналитика Дэвида Силби
"Путин напоминает людям, что у России есть ядерное оружие, и им следует очень тщательно подумать, прежде чем напрямую участвовать в войне на Украине", — сказал Дэвид Силби Newsweek.
Он пояснил, что Россия не собирается использовать это оружие, а напоминает, что оно существует и готово к использованию.
Он также осудил президента Франции Эммануэля Макрона за заявление об отправке сухопутных войск на Украину. По мнению военного эксперта, это приведёт "к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения между странами НАТО и Россией".
Минобороны России 6 маясообщило, о начале подготовки к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Данное поручение отдал президент России Владимир Путин для повышения готовности нестратегических ядерных сил.
Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги США.
В МИД России пояснили, что учения являются ответом на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия НАТО.
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