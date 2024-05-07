"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях - 07.05.2024 Украина.ру
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"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях
"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях - 07.05.2024 Украина.ру
"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях
Приказ президента России Владимира Путина намерен показан Западу, что таким оружием Россия обладает. Об этом написали журналисты Newsweek со ссылкой на доцента кафедры истории Корнелльского университета и военного аналитика Дэвида Силби
2024-05-07T16:24
2024-05-07T16:24
новости
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ядерное
ядерное оружие
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Он пояснил, что Россия не собирается использовать это оружие, а напоминает, что оно существует и готово к использованию.Он также осудил президента Франции Эммануэля Макрона за заявление об отправке сухопутных войск на Украину. По мнению военного эксперта, это приведёт "к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения между странами НАТО и Россией".Минобороны России 6 маясообщило, о начале подготовки к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Данное поручение отдал президент России Владимир Путин для повышения готовности нестратегических ядерных сил.Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги США.В МИД России пояснили, что учения являются ответом на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия НАТО.
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новости, россия, запад, франция, ядерное, ядерное оружие, владимир путин, newsweek, нато, военные учения, учения
Новости, Россия, Запад, Франция, ядерное, Ядерное оружие, Владимир Путин, Newsweek, НАТО, военные учения, Учения

"Напоминает, что оно есть": американский доцент объяснил приказ Путина об учениях

16:24 07.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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Приказ президента России Владимира Путина намерен показан Западу, что таким оружием Россия обладает. Об этом написали журналисты Newsweek со ссылкой на доцента кафедры истории Корнелльского университета и военного аналитика Дэвида Силби

"Путин напоминает людям, что у России есть ядерное оружие, и им следует очень тщательно подумать, прежде чем напрямую участвовать в войне на Украине", — сказал Дэвид Силби Newsweek.

Он пояснил, что Россия не собирается использовать это оружие, а напоминает, что оно существует и готово к использованию.
Он также осудил президента Франции Эммануэля Макрона за заявление об отправке сухопутных войск на Украину. По мнению военного эксперта, это приведёт "к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения между странами НАТО и Россией".
Минобороны России 6 маясообщило, о начале подготовки к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Данное поручение отдал президент России Владимир Путин для повышения готовности нестратегических ядерных сил.
Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги США.
В МИД России пояснили, что учения являются ответом на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия НАТО.
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Хроника управляемой эскалации. Россия перехватывает инициативу?Как минимум с 2014 года ситуация вокруг Украины описывается термином "управляемая эскалация". Запад, используя механизмы военно-экономической поддержки киевского режима и подталкивая его к определённым политическим шагам, определял активность действий России на украинском направлении. "Большая игра" как она есть
 
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