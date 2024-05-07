https://ukraina.ru/20240507/1054949071.html

Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским

Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским - 07.05.2024 Украина.ру

Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским

Американский предприниматель Илон Маск 7 мая отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга насчет "поединка" президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского

2024-05-07T13:45

2024-05-07T13:45

2024-05-07T13:45

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"Я считаю, что Путин и Зеленский должны... уладить свои разногласия один-на-один", - написал Кинг в соцсети X.По его мнению, это противостояние следует транслировать онлайн.Маск в ответ на сообщение писателя отметил, что принятие решений на основе поединка (single combat) "недооценивается".

https://ukraina.ru/20240429/1054810295.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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илон маск, новости, владимир путин, россия, украина, дэйв кинг