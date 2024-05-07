Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским - 07.05.2024 Украина.ру
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Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским
Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским - 07.05.2024 Украина.ру
Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским
Американский предприниматель Илон Маск 7 мая отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга насчет "поединка" президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского
2024-05-07T13:45
2024-05-07T13:45
илон маск
новости
владимир путин
россия
украина
дэйв кинг
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"Я считаю, что Путин и Зеленский должны... уладить свои разногласия один-на-один", - написал Кинг в соцсети X.По его мнению, это противостояние следует транслировать онлайн.Маск в ответ на сообщение писателя отметил, что принятие решений на основе поединка (single combat) "недооценивается".
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илон маск, новости, владимир путин, россия, украина, дэйв кинг
Илон Маск, Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Дэйв Кинг

Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским

13:45 07.05.2024
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© YouTube
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск 7 мая отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга насчет "поединка" президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского
"Я считаю, что Путин и Зеленский должны... уладить свои разногласия один-на-один", - написал Кинг в соцсети X.
По его мнению, это противостояние следует транслировать онлайн.
Маск в ответ на сообщение писателя отметил, что принятие решений на основе поединка (single combat) "недооценивается".
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 12:05
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашениеАмериканский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал огромной ошибкой переговоры США и Украины о дальнейшей военной поддержке. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х
 
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