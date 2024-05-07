https://ukraina.ru/20240507/1054945451.html

"Немыслимое" реально на Поклонной. Запад опять рискует нарваться на поражение от России

"Немыслимое" реально на Поклонной. Запад опять рискует нарваться на поражение от России - 07.05.2024 Украина.ру

"Немыслимое" реально на Поклонной. Запад опять рискует нарваться на поражение от России

Сегодня, когда новый крестовый поход еврорусофобов против России, чреватый Третьей мировой войной, пыжится возглавить президент Франции Эммануэль Макрон, ему бы впору вспомнить оценку участия французов во Второй мировой: "Что, и эти нас победили?!"

2024-05-07T13:51

2024-05-07T13:51

2024-05-07T13:51

россия

запад

франция

эммануэль макрон

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иосиф сталин

мнения

черчилль

нато

ес

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Эти слова крайне удивленно произнес то ли начштаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковник Альфред Йодль во время первого подписания Акта о безоговорочной капитуляции войск Германии во французском Реймсе 7 мая 1945 года. То ли генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, когда повторно и покорно подмахивал все тот же Акт о капитуляции в ночь с 8 на 9 мая того же года в Карлсхорсте под Берлином.Йодль точно увидел среди подписантов-победителей замначальника штаба национальной обороны Франции бригадного генерала Франсуа Севеза, а Кейтель – командующего 1-й французской армией, генерала Жана де Латра де Тассиньи. Они садились за стол с реальными победителями – русскими, англичанами и американцами и подписывали документы.Правда, в качестве свидетелей (чтобы французов не обижать, тогда изобрели такой статус: что называется, "не пришей к одному месту рукав"). Но все равно – со стороны победителей.И немцы, в мае-июне 1940 года легко и без особых усилий "сделавшие" Францию на полях сражений за шесть недель, были крайне удивлены: как это так получилось, что и французы их тоже победили?А все очень просто: бывший грузинский семинарист-недоучка Иосиф Сталин, ставший великим советским государственным деятелем и полководцем, испытал какие-то непонятные сантименты и в 1945 году оставил побежденному немецкому народу его жизнь и государство, а их жертву ─ Францию ─ не просто восстановил в правах великих государств, но и ввел в число победителей во Второй мировой войне.Однако на черную неблагодарность Сталин нарвался уже тогда: 1 июля 1945 года должна была начаться операция "Немыслимое". Эта операция, состоящая из оборонительного и наступательного планов, была придумана в Британии под руководством ее премьера Уинстона Черчилля.Она заключалась в том, чтобы недавние западные союзники по антигитлеровской коалиции (Британий, США и Франция) привлекли на свою сторону перевооруженные заново пленные немецкие дивизии, объединились с ними и нанесли поражение СССР на восточных границах Европы. Повторив за фюрером немецкого народа Адольфом Гитлером (если верить кино) его излюбленное "Я не пущу большевиков в Европу!"И сегодня, в упомянутую выше 79-ю годовщину первого (названного "предварительным") подписания Акта о капитуляции германских войск в Реймсе, нужно констатировать: этот документ и был первым гвоздем в реализацию операции "Немыслимое".Второй гвоздь забили тоже по настоянию Сталина, когда 8-9 мая 1945 года продублировали подписания капитуляционного акта уже под Берлином. И союзники, скрепя сердце, согласились. Нежно обнимающие Берлин по кругу танковые армии Павла Рыбалко, продувающие моторы своих машин, очень здорово и – это главное! – весьма убедительно прочищали и мозги союзников. Никто из них, но особенно французы и британцы, не хотели, чтобы русские танкисты помыли траки своих танков на побережье Нормандии и залива Ла-Манш. А у русских были такие возможности и желание. И кто бы, кроме Сталина, понимающего трудности новой войны с союзниками, мог их остановить?Сталин и разрулил так, как разрулил. И это признал сегодня даже Эммануэль Макрон, этот полулатексный мальчик-бонапарт наших дней, когда недавно констатировал, что Франция, внеся очень малую лепту в победу во Второй мировой, по ее итогам осталась великой державой благодаря СССР.Но сейчас Макрон, видимо, решил наверстать и добиться победы над Россией с помощью интервенции. Доделать то, что французам не удалось сделать ни при Наполеоне Бонапарте, ни в Крымскую войну 1853-1856 годов, ни во время интервенции в 1918-1919 годах, ни с французскими эсэсовцами, во Вторую мировую позорно и бесславно ходившим с немцами на советскую территорию. С гитлеровцами их там в очередной раз заставили питаться мерзлой кониной и, извините, друг другом.Но на Макрона это впечатления, похоже, не произвело – он сам хочет испробовать эти "лакомства" и зовет войска НАТО повоевать с "русским медведем". Для начала – на Украине.И, вы не поверите, русские уже нарисовали им их будущее. Итог новой операции "Немыслимое" в исполнении коллективного Запада (НАТО и ЕС с сателлитами из Австралии, Японии и Южной Кореи) уже предоставлен на Поклонной горе в Парке Победы в Москве. По итогам боев на фронтах СВО, где Запад уже задирается к русским с целой Украиной как с тупой дубинкой и пускает ее на убой ради "стратегического поражения России".Как раз ко Дню Победы, к 79-й ее годовщине на Поклонной горе организована выставка западной техники, разбитой и уничтоженной в СВО. Представлены более тридцати единиц из 12 стран условного коллективного Запада с сателлитами (США, Германия, Франция, Великобритания, Турция, Швеция, Финляндия, Чехия, а также ЮАР, Австрия, Австралия и Украина).Пройдемся, как говорится, по "меню", чтобы каждому нагляднее было, что новое "Немыслимое" можно ставить под сомнение, ибо в СВО Россия лупит всех:- США: БМП Bradley, бронетранспортер М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777 и танк Abrams;- Германия: БМП Marder, танк Leopard 2;- Великобритания: бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV, бронемашина Mastiff;- Франция: боевая бронированная машина AMX-10RC (колесный танк);- Турция: бронеавтомобиль Kirpi;- Финляндия: БТР Sisu PasiXA-180/185;- Швеция: БМП CV90;- Австрия: военный вездеход Pinzgauer 712M- Австралия: защищенный автомобиль Bushmaster;- ЮАР: бронеавтомобиль Mamba MK2.Это, конечно же, не весь список, а самое "вкусненькое" с вишенками наверху – американским и немецким танками Abrams и Leopard 2, которые до СВО считались типа "непобедимыми". Однако, как говорится, считались, но просчитались: "Немыслимое 2."0 в варианте прокси на Поклонной горе тоже уже свершилось, но совсем не так, как планировали и Черчилль в 1945-м, и нынешние его горе-последователи с Запада.Русские влупили всем, кто сдуру сам нарвался. "Немыслимое" вполне осмысленно обернулось против Запада. И, по оценке экспертов, стоимость всей экспозиции — порядка одного миллиарда долларов. И все в трубу. Особенно репутация хваленых западных ВПК – Германии, США и т. д…Однако, вы не поверите, выставка на Поклонной высветила и самых хитрых на Западе. Это, кто бы мог подумать, самые крикливые и агрессивные русофобы последних дней – тот же Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Первый собрался вводить войска на Украину, чтобы лично бить Россию, а второй разрешил британскими ракетами лупить по исконной российский территории.Но вот вам реальный результат с Поклонной: там нет главных "вишенок на торте": Challenger 2 — основного боевого танка сухопутных войск Великобритании, использующего заряды с обедненным ураном, и Leclerc — современного основного боевого танка (ОБТ) Франции. Причем Макрон оказался даже хитрее, чем британцы. Если Лондон все же послал на Украину "Челленджеры", но потом, насмотревшись, что с ними могут сделать русские, запретил их использовать (дескать, очень тяжелые) на фронтах СВО, то Париж вообще свои "Леклерки" демократическому "другу Володье" (президенту Украины Владимиру Зеленскому) не отправил. Вообще, и все тут! Мол, самим нужнее.И это все, что нужно знать о западной солидарности даже в борьбе с Россией. Ненависть к ней заставляет делать глупости, но когда доходит до подсчета денег, то табачок (доллары и евро) считаются врозь.А западные СМИ, глазами свои журналистов насмотревшись на выставку на Поклонной, возмутились: дескать, русские обнаглели и издеваются над Западом, показывая, что они могут сделать с ним, если он полезет. То есть демонстративно нагибают дула танков и вне очереди приглашая аккредитованных в Москве дипломатов посетить выставку и передать пламенные приветы в свои столицы: мол, видели, подтверждаем, что все горит за милую душу.Западные СМИ недоумевают: зачем еще и издеваться? Да кто же издевается, любезные? Спасибо бы сказали за то, что честно показали, что будет, если милитаристский зуд продолжит разъедать нескромные места и толкать на глупости. Россия над убогими не издевается – доказано французам и немцам еще в 1945-м Сталиным. Сейчас, видимо, пришла очередь англосаксам еще раз доказать…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html

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россия, запад, франция, эммануэль макрон, украина, иосиф сталин, мнения, черчилль, нато, ес, впк