В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel - 07.05.2024 Украина.ру
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В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel
В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel - 07.05.2024 Украина.ру
В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel
В Евросоюзе нет единого мнения по поводу инаугурации Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel
2024-05-07T10:32
2024-05-07T10:32
новости
россия
франция
венгрия
владимир путин
жозеп боррель
der spiegel
ес
инаугурация
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По данным Spiegel, Франция, Венгрия и Словакия хотят направить своих представителей на церемонии инаугурации. Это делается для того, чтобы каналы переговоров оставались открытыми.При этом Германия и ряд других государство считают своё участие в мероприятии неуместным.Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее высказался против участия ЕС в церемонии. Однако не все поддержали мнению Борреля. Журналисты Spiegel предполагают, что те, кто выступили против, считают, что отсутствие на церемонии инаугурации, якобы, повлияет на то, что Россия будет также игнорировать дипломатические нормы.Журналисты Reutersнакануне, 6 мая, сообщили, что ряд западных стран отправит своих представителей на инаугурацию Путина. Также в статье отметили, что разная дипломатическая реакция подчеркнула разницу во мнениях по поводу инаугурации. Источник Reuters в дипломатических кругах уточнил, что семь государств-членов ЕС направят представителей для участия в церемонии. В частности, будет присутствовать посол Франции.Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоится инаугурация президента РФ.Президентские выборы прошли в России с 15 по 17 марта. Получив 87,28% голосов, победу одержал действующий президент Владимир Путин.
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новости, россия, франция, венгрия, владимир путин, жозеп боррель, der spiegel, ес, инаугурация
Новости, Россия, Франция, Венгрия, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Der Spiegel, ЕС, инаугурация

В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel

10:32 07.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Евросоюзе нет единого мнения по поводу инаугурации Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel
"В настоящее время в ЕС обнаруживаются значительные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию начала пятого президентского срока России", - говорится в статье.
По данным Spiegel, Франция, Венгрия и Словакия хотят направить своих представителей на церемонии инаугурации. Это делается для того, чтобы каналы переговоров оставались открытыми.
При этом Германия и ряд других государство считают своё участие в мероприятии неуместным.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее высказался против участия ЕС в церемонии. Однако не все поддержали мнению Борреля. Журналисты Spiegel предполагают, что те, кто выступили против, считают, что отсутствие на церемонии инаугурации, якобы, повлияет на то, что Россия будет также игнорировать дипломатические нормы.
Журналисты Reutersнакануне, 6 мая, сообщили, что ряд западных стран отправит своих представителей на инаугурацию Путина. Также в статье отметили, что разная дипломатическая реакция подчеркнула разницу во мнениях по поводу инаугурации. Источник Reuters в дипломатических кругах уточнил, что семь государств-членов ЕС направят представителей для участия в церемонии. В частности, будет присутствовать посол Франции.
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоится инаугурация президента РФ.
Президентские выборы прошли в России с 15 по 17 марта. Получив 87,28% голосов, победу одержал действующий президент Владимир Путин.
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
05:38
Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактахВо вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. В современной российской истории такая церемония пройдет в восьмой раз
 
НовостиРоссияФранцияВенгрияВладимир ПутинЖозеп БоррельDer SpiegelЕСинаугурация
 
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Заголовок открываемого материала
11:50"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну
11:33Беглого польского судью обвинили в шпионаже
10:32В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel
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