В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel
В Евросоюзе нет единого мнения по поводу инаугурации Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel
"В настоящее время в ЕС обнаруживаются значительные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию начала пятого президентского срока России", - говорится в статье.
По данным Spiegel, Франция, Венгрия и Словакия хотят направить своих представителей на церемонии инаугурации. Это делается для того, чтобы каналы переговоров оставались открытыми.
При этом Германия и ряд других государство считают своё участие в мероприятии неуместным.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее высказался против участия ЕС в церемонии. Однако не все поддержали мнению Борреля. Журналисты Spiegel предполагают, что те, кто выступили против, считают, что отсутствие на церемонии инаугурации, якобы, повлияет на то, что Россия будет также игнорировать дипломатические нормы.
Журналисты Reutersнакануне, 6 мая, сообщили, что ряд западных стран отправит своих представителей на инаугурацию Путина. Также в статье отметили, что разная дипломатическая реакция подчеркнула разницу во мнениях по поводу инаугурации. Источник Reuters в дипломатических кругах уточнил, что семь государств-членов ЕС направят представителей для участия в церемонии. В частности, будет присутствовать посол Франции.
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоится инаугурация президента РФ.
Президентские выборы прошли в России с 15 по 17 марта. Получив 87,28% голосов, победу одержал действующий президент Владимир Путин.