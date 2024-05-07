Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании - 07.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240507/1054952326.html
Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании
Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании - 07.05.2024 Украина.ру
Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании
Журналисты Sky News обвинили Китай во взломе Минобороны Великобритании
2024-05-07T15:06
2024-05-07T15:06
новости
китай
великобритания
минобороны
кибератаки
кибербезопасность
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101833/46/1018334632_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_e2c58ca915dfdf554ca99abf0d7aa168.jpg
По данным издания, членам британского парламента сегодня расскажут о масштабной утечке данных Министерства обороны страны, в результате которой пострадали военнослужащие."Правительство не называет страну, причастную к этому, но, по данным Sky News, это Китай", - говорится в материале.Китай обвиняют в двух-трех попытках взлома сотрудников Минобороны, включая личный состав.Отмечается, что кибератака была совершена на систему расчета заработной платы действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.В МИД КНР подчеркнули, что страна выступает "решительно против всех форм кибератак и борется с ними", а также "отвергает использование этого вопроса в политических целях для очернения других стран".Расследование пока не показало, какие данные могли быть раскрыты. Однако в Минобороны Великобритании опасаются, что этот скандал может привести к тому, что другие страны не станут делиться секретной разведывательной информацией с Великобританией.
https://ukraina.ru/20240507/1054948569.html
китай
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101833/46/1018334632_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_ce67d35a4b3705550f2785cf8f5790ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, великобритания, минобороны, кибератаки, кибербезопасность, зарубежье
Новости, Китай, Великобритания, Минобороны, кибератаки, кибербезопасность, Зарубежье

Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании

15:06 07.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналисты Sky News обвинили Китай во взломе Минобороны Великобритании
По данным издания, членам британского парламента сегодня расскажут о масштабной утечке данных Министерства обороны страны, в результате которой пострадали военнослужащие.
"Правительство не называет страну, причастную к этому, но, по данным Sky News, это Китай", - говорится в материале.
Китай обвиняют в двух-трех попытках взлома сотрудников Минобороны, включая личный состав.
Отмечается, что кибератака была совершена на систему расчета заработной платы действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.
В МИД КНР подчеркнули, что страна выступает "решительно против всех форм кибератак и борется с ними", а также "отвергает использование этого вопроса в политических целях для очернения других стран".
Расследование пока не показало, какие данные могли быть раскрыты. Однако в Минобороны Великобритании опасаются, что этот скандал может привести к тому, что другие страны не станут делиться секретной разведывательной информацией с Великобританией.
13:14
Тихая война: Запад пугает мир российскими и китайскими хакерамиНеизвестные хакеры взломали компьютерную систему внешнего подрядчика Минобороны Великобритании, получив доступ к зарплатным ведомостям и номерам банковских счетов британских военнослужащих. Местные СМИ считают, что за этой атакой стоит Китай
 
НовостиКитайВеликобританияМинобороныкибератакикибербезопасностьЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев
15:06Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании
15:00Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву
14:11Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
13:51"Немыслимое" реально на Поклонной. Запад опять рискует нарваться на поражение от России
13:45Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским
13:42"Выбор за ними": Путин заявил о готовности вести диалог с Западом
13:32Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России
13:23О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек
13:15Правительство РФ ушло в отставку
13:14Тихая война: Запад пугает мир российскими и китайскими хакерами
13:00Проблемы с мобилизацией, провалы ВСУ, раскол из-за инаугурации. Главное на Украине на 13:00 7 мая
12:51Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение
12:30Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти
11:50"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну
11:33Беглого польского судью обвинили в шпионаже
10:32В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel
10:01Вышла почтовая марка в честь инаугурации президента России
09:00Реакция Запада на учения РФ, атаки ВСУ, посредничество в конфликте. Главное на Украине на утро 7 мая
08:11Главное за ночь 7 мая
Лента новостейМолния