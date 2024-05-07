https://ukraina.ru/20240507/1054952326.html

Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании

Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании - 07.05.2024 Украина.ру

Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании

Журналисты Sky News обвинили Китай во взломе Минобороны Великобритании

2024-05-07T15:06

2024-05-07T15:06

2024-05-07T15:06

новости

китай

великобритания

минобороны

кибератаки

кибербезопасность

зарубежье

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По данным издания, членам британского парламента сегодня расскажут о масштабной утечке данных Министерства обороны страны, в результате которой пострадали военнослужащие."Правительство не называет страну, причастную к этому, но, по данным Sky News, это Китай", - говорится в материале.Китай обвиняют в двух-трех попытках взлома сотрудников Минобороны, включая личный состав.Отмечается, что кибератака была совершена на систему расчета заработной платы действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.В МИД КНР подчеркнули, что страна выступает "решительно против всех форм кибератак и борется с ними", а также "отвергает использование этого вопроса в политических целях для очернения других стран".Расследование пока не показало, какие данные могли быть раскрыты. Однако в Минобороны Великобритании опасаются, что этот скандал может привести к тому, что другие страны не станут делиться секретной разведывательной информацией с Великобританией.

https://ukraina.ru/20240507/1054948569.html

китай

великобритания

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новости, китай, великобритания, минобороны, кибератаки, кибербезопасность, зарубежье