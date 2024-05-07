https://ukraina.ru/20240507/1054944192.html
О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек
О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек - 07.05.2024 Украина.ру
О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек
Где сегодня находится герой Украины Валерий Залужный, бывший глава ВСУ, ученик начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова?
2024-05-07T13:23
2024-05-07T13:23
2024-05-07T13:58
эксклюзив
украина
лондон
англия
валерий залужный
владимир зеленский
валерий герасимов
рада
мид
вооруженные силы украины
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Где Залужный?Такой вопрос стали всё чаще задавать жители страны Украины.Ещё в феврале украинцев ошарашили новостью: главнокомандующий украинской армии прямо в военное время снят с должности.Это произошло 8 февраля.С 24 февраля, когда он разместил последний пост в соцсетях, генерала никто не видел, интервью он не давал, ничего нигде не публиковал.Еще в марте он был назначен послом в Великобритании. Но до Лондона он официально так и не доехал.А самое главное - генерал и бывший главнокомандующий ВСУ молчит и на публике не появляется.Согласитесь, это странная ситуация.Поползли слухи. Может быть, Залужный погиб? Под усиленной охраной? Он в застенках СБУ?"Самый популярный на Украине"Бывший народный депутат и сын знаменитого политика и правозащитника (еще советских времен) Вячеслава Черновола, Тарас Черновол, задал вопрос депутатам Рады: неужели никого не волнует, что полностью исчез на два месяца из публичного пространства "самый популярный человек на Украине"?"Господа, вы действительно считаете, что это нормально?" - спрашивал Черновол."Господа" почесали голову, и начались вялые оправдания.От Офиса президента: вот-вот, через пару недель, Залужный отправится в Лондон. Пока что, дескать, стажируется в МИДе, готовится к новой для него работе посла.Черновол: "В МИДе Украины Залужный с февраля не появлялся".Тогда появились новые "вбросы", подтверждающие существование генерала.Якобы жена Залужного купила весной таунхаус в Белгравии, это популярный у постсоветских элит район Лондона.Так ли это - никто пока не подтвердил. Молчит и семья генерала.Залужный поговорил с блогером Карлом Волохом. Генерал заявил, что все "политические амбиции - только после окончания войны", но после этого он "не исключает того, что будет баллотироваться в президенты".И наконец, "отаман Залужный" появился на фото - вместе с очередной молодой журналисткой приятной наружности, как он всегда любил.С кокетливой подписью от лица девушки: "Отпускаете нас в Лондон?""Нас"?У Залужного вроде бы есть супруга, дети, и никакого разлада в семье не наблюдалось.При чем тут журналистка газеты "Киев пост"?Странная подпись говорит о том, что надо было кое-что завуалировать. Например, местонахождение Залужного. Может быть, он уже в Лондоне? А так - невнятное "нас", и непонятно, кто, кого, когда, куда должен отпускать.Но все-таки вот он, Залужный, держите, жив и невредим.Однако после этого фото вопросов появилось еще больше.Фотошоп и другие странностиДа, Залужный, судя по фото, жив, и вроде бы не в застенках.Но, во-первых, бывший главком на снимке невероятно зафотошоплен. Похлеще, чем принцесса Кейт на знаменитой фотографии.Что сделали с его черепом? Зачем нафотошопили густую поросль волос? Чтобы скрыть возможные следы трепанации черепа?Летом прошлого года Залужный как раз в первый раз пропал из общественного пространства. Ходили слухи о серьезном ранении.Но он появился через пару месяцев, сказал что-то невнятное на камеру, посидел с отсутствующим взглядом в Раде, и опять надолго пропал.Потом вроде бы пошел на поправку. Выступал в раде, на совещаниях присутствовал, статьи публиковал в любимом рупоре Демпартии США - журнале "Экономист".Последнее - не показатель жизни и здоровья, так как статьи пишут "литературные негры", но тем не менее.Второй вопрос: когда сделано фото? Почему Залужный на фото такой загорелый?И где он был эти три месяца? Не исключено, что Залужный "проходил инструктаж" не в МИД Украины, а прямо в США или в Англии.Но сам генерал опять молчит!Сам Залужный вообще ни слова не молвил лично и публично. Даже интервью с Волохом подано как пересказ беседы, а не прямое интервью с генералом.Посол в АнглииЗалужный так ничего и не ответил на предложение Зеленского занять должность посла в Англии.И несмотря на все заверения советника ОП Михаила Подоляка о том, что агреман готов, согласие получено - подписанных самим Залужным документов никто не видел.Ссора с президентомО том, что отношения между Зеленским и Залужным были конфликтными, существовало много свидетельств.Залужного не приглашали на важные совещания. Зеленский исподтишка постоянно пытался его задеть, унизить, принизить его роль.Зеленский, как известно, вообще с трудом сдерживает эмоции - гнев, раздражение и недовольство.Чего стоит хотя бы фраза, которую Зеленский бросил на одном из мероприятий, где находился также и Залужный:"Селфи будем делать потом".И бросил укоризненный взгляд на генерала.Это был намёк на недавние фото Залужного в сети с молодыми девушками.В интервью западной прессе Зеленский был еще более откровенен.Президент вещал в интервью английской газете The Sun:"Если военный решил идти в политику - это его право. Но тогда... на словах и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный. Это величайшая ошибка. При всём уважении к генералу Залужному, должно быть полное понимание иерархии."Не удержался, пожаловался на Залужного. Не соблюдает иерархию. Не уважает "Зе".Статья в "Экономист" прошлой осенью, в которой Залужный осторожно предположил, что у Украины нет шансов победить в войне, также очень не понравилась Зеленскому.Общеизвестно, что Залужный был за отвод войск из Бахмута и Авдеевки. Катастрофа украинской армии в Бахмуте и Авдеевке - "заслуга" президента.Залужный не производит впечатления сугубого интеллектуала, но в военном деле он точно разбирается больше, чем Зеленский.Всё это вызывает сильное раздражение и даже ярость у самовлюблённого, обидчивого, злопамятного президента.Можно легко представить, как генерал с солдатской прямотой опровергает сказанное Зеленским на каком-нибудь совещании. И всё. Конец карьере.Для Зеленского важно именно это: как его слушают, как реагируют (необходимо не просто восхищение, а буквально поклонение).Никакие успехи на фронте не заменят поклонения Зеленскому. Все должны внимать великому "Зе".А если еще Зеленский оказался не прав - это всё. Это означает конец карьеры тех, кто был прав. Возможна, конечно же, и месть.Нельзя забывать о странном подрыве и гибели помощника Залужного. Он был убит подаренной гранатой перед самой отставкой генерала. Был ли это намёк самому Залужному?"Готов рискнуть"В пересказе последнего разговора Волоха с Залужным есть неожиданный вопрос о том, что будет, если на Залужного будет нападать Офис президента."Возможное ваше уголовное преследование", - даже так спрашивает Волох.Следует интересный ответ:"Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть", - сказал генерал.Зачем рискнуть, чем? Почему генерал решил, что ему надо быть "юридически готовым"?После интервью - опять загадок больше, чем ответов.Выборы и рейтингиА тем временем украинский телеграм-канал "Резидент" приводит новые данные опросов: если бы выборы президента Украины состоялись в апреле, то за Зеленского проголосовали бы 21% опрошенных, за Залужного - 45%.Залужный - один из самых вероятных кандидатов на пост будущего президента Украины, если выборы там когда-то состоятся.Может ли Зеленский решиться устранить конкурента?Может-то он может, но кто же ему даст?Никакой самостоятельной власти на Украине нет. Есть "прокси"-президент и такой же парламент.Эти самые "прокси" будут делать только то, что одобрено их западными кураторами.Тем более если речь идёт о генерале, из которого уже несколько лет пиар-службы Запада лепят образ "народного президента."Залужный - безусловно, один из возможных кандидатов в президенты Украины. Есть и другие, конечно, сейчас проходят их "смотрины". Но для Залужного определённо будет новая должность в новом правительстве (если и когда оно будет).Фигура "отамана" готовится под будущие выборы и для правительства переходного периода."Народный президент"Именно этим может объясняться официальное отсутствие генерала в Англии.Как заметила журналист Диана Панченко, если Залужный проведёт больше 180 дней в году не на территории Украины, он по закону не сможет занимать пост президента.Генерал может пригодиться на Украине и для других целей: военный переворот, например, или его имитация.Кто возглавит лучше военную администрацию, чем генерал с рейтингом 45 процентов поддержки (это минимум, в предполагаемом втором туре выборов генерал набирал 67 процентов).И заметьте, Залужному для этого не надо ничего делать, надо только молчать.Даже можно так сказать: именно молчать ему и надо!Народные фантазии о "великом военачальнике" лучше работают, если генерал не открывает рот.Молчание генерала, впрочем, может быть вынужденным: это одно из условий его сделки с Зеленским. Гарантии свободы и неприкосновенности взамен на молчание и отсутствие фигуры генерала в политике.До поры до времени, конечно же.Странный жестУкраинский блогер Шарий обратил внимание на странный жест генерала на последнем фото с президентом.Действительно, на фото Залужный как будто выстригает ножницами Зеленского. Это политический жест?Как утверждал Шарий, Зеленский "запустил Залужного этим увольнением в космос."У генерала может произойти головокружительная карьера. Зависит это не от него, а от руководства Украины за рубежом. Но всё возможно.Тем более что Залужный перед своей отставкой не исключал возможность переговоров с Россией, прекрасно понимая военные перспективы Украины.Залужный открыто называл начальника Генштаба России генерала Герасимова величайшим специалистом по военной науке. С гордостью заявлял, что читал все его труды.Конечно, ученик генерала Герасимова будет участвовать в переговорах, если они произойдут. Но в какой роли?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, лондон, англия, валерий залужный, владимир зеленский, валерий герасимов, рада, мид, вооруженные силы украины
Такой вопрос стали всё чаще задавать жители страны Украины.
Ещё в феврале украинцев ошарашили новостью: главнокомандующий украинской армии прямо в военное время снят с должности.
С 24 февраля, когда он разместил последний пост в соцсетях, генерала никто не видел, интервью он не давал, ничего нигде не публиковал.
Еще в марте он был назначен послом в Великобритании. Но до Лондона он официально так и не доехал.
А самое главное - генерал и бывший главнокомандующий ВСУ молчит и на публике не появляется.
Согласитесь, это странная ситуация.
Поползли слухи. Может быть, Залужный погиб? Под усиленной охраной? Он в застенках СБУ?
"Самый популярный на Украине"
Бывший народный депутат и сын знаменитого политика и правозащитника (еще советских времен) Вячеслава Черновола, Тарас Черновол, задал вопрос депутатам Рады: неужели никого не волнует, что полностью исчез на два месяца из публичного пространства "самый популярный человек на Украине"?
"Господа, вы действительно считаете, что это нормально?" - спрашивал Черновол.
"Господа" почесали голову, и начались вялые оправдания.
От Офиса президента: вот-вот, через пару недель, Залужный отправится в Лондон. Пока что, дескать, стажируется в МИДе, готовится к новой для него работе посла.
Черновол: "В МИДе Украины Залужный с февраля не появлялся".
Тогда появились новые "вбросы", подтверждающие существование генерала.
Якобы жена Залужного купила весной таунхаус в Белгравии, это популярный у постсоветских элит район Лондона.
Так ли это - никто пока не подтвердил. Молчит и семья генерала.
Залужный поговорил с блогером Карлом Волохом. Генерал заявил, что все "политические амбиции - только после окончания войны", но после этого он "не исключает того, что будет баллотироваться в президенты".
И наконец, "отаман Залужный" появился на фото - вместе с очередной молодой журналисткой приятной наружности, как он всегда любил.
С кокетливой подписью от лица девушки: "Отпускаете нас в Лондон?"
У Залужного вроде бы есть супруга, дети, и никакого разлада в семье не наблюдалось.
При чем тут журналистка газеты "Киев пост"?
Странная подпись говорит о том, что надо было кое-что завуалировать. Например, местонахождение Залужного. Может быть, он уже в Лондоне? А так - невнятное "нас", и непонятно, кто, кого, когда, куда должен отпускать.
Но все-таки вот он, Залужный, держите, жив и невредим.
Однако после этого фото вопросов появилось еще больше.
Фотошоп и другие странности
Да, Залужный, судя по фото, жив, и вроде бы не в застенках.
Но, во-первых, бывший главком на снимке невероятно зафотошоплен. Похлеще, чем принцесса Кейт на знаменитой фотографии.
Что сделали с его черепом? Зачем нафотошопили густую поросль волос? Чтобы скрыть возможные следы трепанации черепа?
Летом прошлого года Залужный как раз в первый раз пропал из общественного пространства. Ходили слухи о серьезном ранении.
Но он появился через пару месяцев, сказал что-то невнятное на камеру, посидел с отсутствующим взглядом в Раде, и опять надолго пропал.
Потом вроде бы пошел на поправку. Выступал в раде, на совещаниях присутствовал, статьи публиковал в любимом рупоре Демпартии США - журнале "Экономист".
Последнее - не показатель жизни и здоровья, так как статьи пишут "литературные негры", но тем не менее.
Второй вопрос: когда сделано фото? Почему Залужный на фото такой загорелый?
И где он был эти три месяца? Не исключено, что Залужный "проходил инструктаж" не в МИД Украины, а прямо в США или в Англии.
Но сам генерал опять молчит!
Сам Залужный вообще ни слова не молвил лично и публично. Даже интервью с Волохом подано как пересказ беседы, а не прямое интервью с генералом.
Залужный так ничего и не ответил на предложение Зеленского
занять должность посла в Англии.
И несмотря на все заверения советника ОП Михаила Подоляка
о том, что агреман готов, согласие получено - подписанных самим Залужным документов никто не видел.
О том, что отношения между Зеленским и Залужным были конфликтными, существовало много свидетельств.
Залужного не приглашали на важные совещания. Зеленский исподтишка постоянно пытался его задеть, унизить, принизить его роль.
Зеленский, как известно, вообще с трудом сдерживает эмоции - гнев, раздражение и недовольство.
Чего стоит хотя бы фраза, которую Зеленский бросил на одном из мероприятий, где находился также и Залужный:
"Селфи будем делать потом".
И бросил укоризненный взгляд на генерала.
Это был намёк на недавние фото Залужного в сети с молодыми девушками.
В интервью западной прессе Зеленский был еще более откровенен.
Президент вещал в интервью английской газете The Sun:
"Если военный решил идти в политику - это его право. Но тогда... на словах и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный. Это величайшая ошибка. При всём уважении к генералу Залужному, должно быть полное понимание иерархии."
Не удержался, пожаловался на Залужного. Не соблюдает иерархию. Не уважает "Зе".
Статья в "Экономист" прошлой осенью, в которой Залужный осторожно предположил, что у Украины нет шансов победить в войне, также очень не понравилась Зеленскому.
Общеизвестно, что Залужный был за отвод войск из Бахмута и Авдеевки. Катастрофа украинской армии в Бахмуте и Авдеевке - "заслуга" президента.
Залужный не производит впечатления сугубого интеллектуала, но в военном деле он точно разбирается больше, чем Зеленский.
Всё это вызывает сильное раздражение и даже ярость у самовлюблённого, обидчивого, злопамятного президента.
Можно легко представить, как генерал с солдатской прямотой опровергает сказанное Зеленским на каком-нибудь совещании. И всё. Конец карьере.
Для Зеленского важно именно это: как его слушают, как реагируют (необходимо не просто восхищение, а буквально поклонение).
Никакие успехи на фронте не заменят поклонения Зеленскому. Все должны внимать великому "Зе".
А если еще Зеленский оказался не прав - это всё. Это означает конец карьеры тех, кто был прав. Возможна, конечно же, и месть.
Нельзя забывать о странном подрыве и гибели помощника Залужного. Он был убит подаренной гранатой перед самой отставкой генерала. Был ли это намёк самому Залужному?
В пересказе последнего разговора Волоха с Залужным есть неожиданный вопрос о том, что будет, если на Залужного будет нападать Офис президента.
"Возможное ваше уголовное преследование", - даже так спрашивает Волох.
Следует интересный ответ:
"Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть", - сказал генерал.
Зачем рискнуть, чем? Почему генерал решил, что ему надо быть "юридически готовым"?
После интервью - опять загадок больше, чем ответов.
А тем временем украинский телеграм-канал "Резидент" приводит новые данные опросов: если бы выборы президента Украины состоялись в апреле, то за Зеленского проголосовали бы 21% опрошенных, за Залужного - 45%.
Залужный - один из самых вероятных кандидатов на пост будущего президента Украины, если выборы там когда-то состоятся.
Может ли Зеленский решиться устранить конкурента?
Может-то он может, но кто же ему даст?
Никакой самостоятельной власти на Украине нет. Есть "прокси"-президент и такой же парламент.
Эти самые "прокси" будут делать только то, что одобрено их западными кураторами.
Тем более если речь идёт о генерале, из которого уже несколько лет пиар-службы Запада лепят образ "народного президента."
Залужный - безусловно, один из возможных кандидатов в президенты Украины. Есть и другие, конечно, сейчас проходят их "смотрины". Но для Залужного определённо будет новая должность в новом правительстве (если и когда оно будет).
Фигура "отамана" готовится под будущие выборы и для правительства переходного периода.
Именно этим может объясняться официальное отсутствие генерала в Англии.
Как заметила журналист Диана Панченко, если Залужный проведёт больше 180 дней в году не на территории Украины, он по закону не сможет занимать пост президента.
Генерал может пригодиться на Украине и для других целей: военный переворот, например, или его имитация.
Кто возглавит лучше военную администрацию, чем генерал с рейтингом 45 процентов поддержки (это минимум, в предполагаемом втором туре выборов генерал набирал 67 процентов).
И заметьте, Залужному для этого не надо ничего делать, надо только молчать.
Даже можно так сказать: именно молчать ему и надо!
Народные фантазии о "великом военачальнике" лучше работают, если генерал не открывает рот.
Молчание генерала, впрочем, может быть вынужденным: это одно из условий его сделки с Зеленским. Гарантии свободы и неприкосновенности взамен на молчание и отсутствие фигуры генерала в политике.
До поры до времени, конечно же.
Украинский блогер Шарий обратил внимание на странный жест генерала на последнем фото с президентом.
Действительно, на фото Залужный как будто выстригает ножницами Зеленского. Это политический жест?
Как утверждал Шарий, Зеленский "запустил Залужного этим увольнением в космос."
У генерала может произойти головокружительная карьера. Зависит это не от него, а от руководства Украины за рубежом. Но всё возможно.
Тем более что Залужный перед своей отставкой не исключал возможность переговоров с Россией, прекрасно понимая военные перспективы Украины.
Залужный открыто называл начальника Генштаба России генерала Герасимова величайшим специалистом по военной науке. С гордостью заявлял, что читал все его труды.
Конечно, ученик генерала Герасимова будет участвовать в переговорах, если они произойдут. Но в какой роли?