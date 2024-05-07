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О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек

О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек - 07.05.2024 Украина.ру

О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек

Где сегодня находится герой Украины Валерий Залужный, бывший глава ВСУ, ученик начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова?

2024-05-07T13:23

2024-05-07T13:23

2024-05-07T13:58

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украина

лондон

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валерий залужный

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рада

мид

вооруженные силы украины

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Где Залужный?Такой вопрос стали всё чаще задавать жители страны Украины.Ещё в феврале украинцев ошарашили новостью: главнокомандующий украинской армии прямо в военное время снят с должности.Это произошло 8 февраля.С 24 февраля, когда он разместил последний пост в соцсетях, генерала никто не видел, интервью он не давал, ничего нигде не публиковал.Еще в марте он был назначен послом в Великобритании. Но до Лондона он официально так и не доехал.А самое главное - генерал и бывший главнокомандующий ВСУ молчит и на публике не появляется.Согласитесь, это странная ситуация.Поползли слухи. Может быть, Залужный погиб? Под усиленной охраной? Он в застенках СБУ?"Самый популярный на Украине"Бывший народный депутат и сын знаменитого политика и правозащитника (еще советских времен) Вячеслава Черновола, Тарас Черновол, задал вопрос депутатам Рады: неужели никого не волнует, что полностью исчез на два месяца из публичного пространства "самый популярный человек на Украине"?"Господа, вы действительно считаете, что это нормально?" - спрашивал Черновол."Господа" почесали голову, и начались вялые оправдания.От Офиса президента: вот-вот, через пару недель, Залужный отправится в Лондон. Пока что, дескать, стажируется в МИДе, готовится к новой для него работе посла.Черновол: "В МИДе Украины Залужный с февраля не появлялся".Тогда появились новые "вбросы", подтверждающие существование генерала.Якобы жена Залужного купила весной таунхаус в Белгравии, это популярный у постсоветских элит район Лондона.Так ли это - никто пока не подтвердил. Молчит и семья генерала.Залужный поговорил с блогером Карлом Волохом. Генерал заявил, что все "политические амбиции - только после окончания войны", но после этого он "не исключает того, что будет баллотироваться в президенты".И наконец, "отаман Залужный" появился на фото - вместе с очередной молодой журналисткой приятной наружности, как он всегда любил.С кокетливой подписью от лица девушки: "Отпускаете нас в Лондон?""Нас"?У Залужного вроде бы есть супруга, дети, и никакого разлада в семье не наблюдалось.При чем тут журналистка газеты "Киев пост"?Странная подпись говорит о том, что надо было кое-что завуалировать. Например, местонахождение Залужного. Может быть, он уже в Лондоне? А так - невнятное "нас", и непонятно, кто, кого, когда, куда должен отпускать.Но все-таки вот он, Залужный, держите, жив и невредим.Однако после этого фото вопросов появилось еще больше.Фотошоп и другие странностиДа, Залужный, судя по фото, жив, и вроде бы не в застенках.Но, во-первых, бывший главком на снимке невероятно зафотошоплен. Похлеще, чем принцесса Кейт на знаменитой фотографии.Что сделали с его черепом? Зачем нафотошопили густую поросль волос? Чтобы скрыть возможные следы трепанации черепа?Летом прошлого года Залужный как раз в первый раз пропал из общественного пространства. Ходили слухи о серьезном ранении.Но он появился через пару месяцев, сказал что-то невнятное на камеру, посидел с отсутствующим взглядом в Раде, и опять надолго пропал.Потом вроде бы пошел на поправку. Выступал в раде, на совещаниях присутствовал, статьи публиковал в любимом рупоре Демпартии США - журнале "Экономист".Последнее - не показатель жизни и здоровья, так как статьи пишут "литературные негры", но тем не менее.Второй вопрос: когда сделано фото? Почему Залужный на фото такой загорелый?И где он был эти три месяца? Не исключено, что Залужный "проходил инструктаж" не в МИД Украины, а прямо в США или в Англии.Но сам генерал опять молчит!Сам Залужный вообще ни слова не молвил лично и публично. Даже интервью с Волохом подано как пересказ беседы, а не прямое интервью с генералом.Посол в АнглииЗалужный так ничего и не ответил на предложение Зеленского занять должность посла в Англии.И несмотря на все заверения советника ОП Михаила Подоляка о том, что агреман готов, согласие получено - подписанных самим Залужным документов никто не видел.Ссора с президентомО том, что отношения между Зеленским и Залужным были конфликтными, существовало много свидетельств.Залужного не приглашали на важные совещания. Зеленский исподтишка постоянно пытался его задеть, унизить, принизить его роль.Зеленский, как известно, вообще с трудом сдерживает эмоции - гнев, раздражение и недовольство.Чего стоит хотя бы фраза, которую Зеленский бросил на одном из мероприятий, где находился также и Залужный:"Селфи будем делать потом".И бросил укоризненный взгляд на генерала.Это был намёк на недавние фото Залужного в сети с молодыми девушками.В интервью западной прессе Зеленский был еще более откровенен.Президент вещал в интервью английской газете The Sun:"Если военный решил идти в политику - это его право. Но тогда... на словах и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный. Это величайшая ошибка. При всём уважении к генералу Залужному, должно быть полное понимание иерархии."Не удержался, пожаловался на Залужного. Не соблюдает иерархию. Не уважает "Зе".Статья в "Экономист" прошлой осенью, в которой Залужный осторожно предположил, что у Украины нет шансов победить в войне, также очень не понравилась Зеленскому.Общеизвестно, что Залужный был за отвод войск из Бахмута и Авдеевки. Катастрофа украинской армии в Бахмуте и Авдеевке - "заслуга" президента.Залужный не производит впечатления сугубого интеллектуала, но в военном деле он точно разбирается больше, чем Зеленский.Всё это вызывает сильное раздражение и даже ярость у самовлюблённого, обидчивого, злопамятного президента.Можно легко представить, как генерал с солдатской прямотой опровергает сказанное Зеленским на каком-нибудь совещании. И всё. Конец карьере.Для Зеленского важно именно это: как его слушают, как реагируют (необходимо не просто восхищение, а буквально поклонение).Никакие успехи на фронте не заменят поклонения Зеленскому. Все должны внимать великому "Зе".А если еще Зеленский оказался не прав - это всё. Это означает конец карьеры тех, кто был прав. Возможна, конечно же, и месть.Нельзя забывать о странном подрыве и гибели помощника Залужного. Он был убит подаренной гранатой перед самой отставкой генерала. Был ли это намёк самому Залужному?"Готов рискнуть"В пересказе последнего разговора Волоха с Залужным есть неожиданный вопрос о том, что будет, если на Залужного будет нападать Офис президента."Возможное ваше уголовное преследование", - даже так спрашивает Волох.Следует интересный ответ:"Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть", - сказал генерал.Зачем рискнуть, чем? Почему генерал решил, что ему надо быть "юридически готовым"?После интервью - опять загадок больше, чем ответов.Выборы и рейтингиА тем временем украинский телеграм-канал "Резидент" приводит новые данные опросов: если бы выборы президента Украины состоялись в апреле, то за Зеленского проголосовали бы 21% опрошенных, за Залужного - 45%.Залужный - один из самых вероятных кандидатов на пост будущего президента Украины, если выборы там когда-то состоятся.Может ли Зеленский решиться устранить конкурента?Может-то он может, но кто же ему даст?Никакой самостоятельной власти на Украине нет. Есть "прокси"-президент и такой же парламент.Эти самые "прокси" будут делать только то, что одобрено их западными кураторами.Тем более если речь идёт о генерале, из которого уже несколько лет пиар-службы Запада лепят образ "народного президента."Залужный - безусловно, один из возможных кандидатов в президенты Украины. Есть и другие, конечно, сейчас проходят их "смотрины". Но для Залужного определённо будет новая должность в новом правительстве (если и когда оно будет).Фигура "отамана" готовится под будущие выборы и для правительства переходного периода."Народный президент"Именно этим может объясняться официальное отсутствие генерала в Англии.Как заметила журналист Диана Панченко, если Залужный проведёт больше 180 дней в году не на территории Украины, он по закону не сможет занимать пост президента.Генерал может пригодиться на Украине и для других целей: военный переворот, например, или его имитация.Кто возглавит лучше военную администрацию, чем генерал с рейтингом 45 процентов поддержки (это минимум, в предполагаемом втором туре выборов генерал набирал 67 процентов).И заметьте, Залужному для этого не надо ничего делать, надо только молчать.Даже можно так сказать: именно молчать ему и надо!Народные фантазии о "великом военачальнике" лучше работают, если генерал не открывает рот.Молчание генерала, впрочем, может быть вынужденным: это одно из условий его сделки с Зеленским. Гарантии свободы и неприкосновенности взамен на молчание и отсутствие фигуры генерала в политике.До поры до времени, конечно же.Странный жестУкраинский блогер Шарий обратил внимание на странный жест генерала на последнем фото с президентом.Действительно, на фото Залужный как будто выстригает ножницами Зеленского. Это политический жест?Как утверждал Шарий, Зеленский "запустил Залужного этим увольнением в космос."У генерала может произойти головокружительная карьера. Зависит это не от него, а от руководства Украины за рубежом. Но всё возможно.Тем более что Залужный перед своей отставкой не исключал возможность переговоров с Россией, прекрасно понимая военные перспективы Украины.Залужный открыто называл начальника Генштаба России генерала Герасимова величайшим специалистом по военной науке. С гордостью заявлял, что читал все его труды.Конечно, ученик генерала Герасимова будет участвовать в переговорах, если они произойдут. Но в какой роли?

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эксклюзив, украина, лондон, англия, валерий залужный, владимир зеленский, валерий герасимов, рада, мид, вооруженные силы украины