Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев - 07.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240507/1054953162.html
Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев
Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев - 07.05.2024 Украина.ру
Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев
Служба безопасности Украины задержала пятерых мужчин, которые якобы готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили 7 мая в украинской пресс-службе
2024-05-07T15:50
2024-05-07T15:50
новости
украина
россия
владимир зеленский
василий малюк
кирилл буданов
сбу
фсб
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/07/1054952476_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_09a89fb5cb0046de1ba5126bec975463.jpg.webp
По версии СБУ, задержанные якобы причастны к ФСБ РФ и готовили покушение на Зленеского и другие представителей высшего военно-политического руководства Украины.Два полковника из Управления государственной охраны Украины якобы передавали секретную информацию в Россию. Убийство Зеленского должен был осуществить военнослужащий ВСУ. Он должен был быть приближен к охране украинского президента, которые должны были взять его в заложники, а после – убить.В СБУ уверены, что, помимо Зеленского, убить должны были главу СБУ Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова*, а также других украинских высокопоставленных лиц.В украинском ведомстве предположили, что задержанный должен был наблюдать за перемещением указанного лица, а после нанести ракетный удар по дому, в котором бы он находился.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.*внесён в российский перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240425/1054725727.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/07/1054952476_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f74c144d74e54f425f2998b437513e4f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир зеленский, василий малюк, кирилл буданов, сбу, фсб, покушение
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Кирилл Буданов, СБУ, ФСБ, покушение

Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев

15:50 07.05.2024
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Читать в
Служба безопасности Украины задержала пятерых мужчин, которые якобы готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили 7 мая в украинской пресс-службе
По версии СБУ, задержанные якобы причастны к ФСБ РФ и готовили покушение на Зленеского и другие представителей высшего военно-политического руководства Украины.
Два полковника из Управления государственной охраны Украины якобы передавали секретную информацию в Россию.
Убийство Зеленского должен был осуществить военнослужащий ВСУ. Он должен был быть приближен к охране украинского президента, которые должны были взять его в заложники, а после – убить.
В СБУ уверены, что, помимо Зеленского, убить должны были главу СБУ Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова*, а также других украинских высокопоставленных лиц.
В украинском ведомстве предположили, что задержанный должен был наблюдать за перемещением указанного лица, а после нанести ракетный удар по дому, в котором бы он находился.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов
СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 15:32
Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочноРоссия продолжает уголовное преследование украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности и преступлениям против мирных жителей. В четверг, 25 апреля, в суд переданы дела на целый ряд известных деятелей киевского режима
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВасилий МалюкКирилл БудановСБУФСБпокушение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев
15:06Китай обвинили в кибератаке на Минобороны Великобритании
15:00Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву
14:11Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
13:51"Немыслимое" реально на Поклонной. Запад опять рискует нарваться на поражение от России
13:45Илон Маск и Стивен Кинг обсудили "поединок" Путина с Зеленским
13:42"Выбор за ними": Путин заявил о готовности вести диалог с Западом
13:32Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России
13:23О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек
13:15Правительство РФ ушло в отставку
13:14Тихая война: Запад пугает мир российскими и китайскими хакерами
13:00Проблемы с мобилизацией, провалы ВСУ, раскол из-за инаугурации. Главное на Украине на 13:00 7 мая
12:51Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение
12:30Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти
11:50"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас страну
11:33Беглого польского судью обвинили в шпионаже
10:32В ЕС произошёл раскол из-за инаугурации Путина – Spiegel
10:01Вышла почтовая марка в честь инаугурации президента России
09:00Реакция Запада на учения РФ, атаки ВСУ, посредничество в конфликте. Главное на Украине на утро 7 мая
08:11Главное за ночь 7 мая
Лента новостейМолния