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Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев

Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев - 07.05.2024 Украина.ру

Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев

Служба безопасности Украины задержала пятерых мужчин, которые якобы готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили 7 мая в украинской пресс-службе

2024-05-07T15:50

2024-05-07T15:50

2024-05-07T15:50

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сбу

фсб

покушение

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По версии СБУ, задержанные якобы причастны к ФСБ РФ и готовили покушение на Зленеского и другие представителей высшего военно-политического руководства Украины.Два полковника из Управления государственной охраны Украины якобы передавали секретную информацию в Россию. Убийство Зеленского должен был осуществить военнослужащий ВСУ. Он должен был быть приближен к охране украинского президента, которые должны были взять его в заложники, а после – убить.В СБУ уверены, что, помимо Зеленского, убить должны были главу СБУ Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова*, а также других украинских высокопоставленных лиц.В украинском ведомстве предположили, что задержанный должен был наблюдать за перемещением указанного лица, а после нанести ракетный удар по дому, в котором бы он находился.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.*внесён в российский перечень экстремистов и террористов

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новости, украина, россия, владимир зеленский, василий малюк, кирилл буданов, сбу, фсб, покушение