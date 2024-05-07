Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцев
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Служба безопасности Украины задержала пятерых мужчин, которые якобы готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили 7 мая в украинской пресс-службе
По версии СБУ, задержанные якобы причастны к ФСБ РФ и готовили покушение на Зленеского и другие представителей высшего военно-политического руководства Украины.
Два полковника из Управления государственной охраны Украины якобы передавали секретную информацию в Россию.
Убийство Зеленского должен был осуществить военнослужащий ВСУ. Он должен был быть приближен к охране украинского президента, которые должны были взять его в заложники, а после – убить.
В СБУ уверены, что, помимо Зеленского, убить должны были главу СБУ Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова*, а также других украинских высокопоставленных лиц.
В украинском ведомстве предположили, что задержанный должен был наблюдать за перемещением указанного лица, а после нанести ракетный удар по дому, в котором бы он находился.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов
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