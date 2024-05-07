https://ukraina.ru/20240507/1054953731.html

Хроника управляемой эскалации. Россия перехватывает инициативу?

Хроника управляемой эскалации. Россия перехватывает инициативу? - 07.05.2024 Украина.ру

Хроника управляемой эскалации. Россия перехватывает инициативу?

Как минимум с 2014 года ситуация вокруг Украины описывается термином "управляемая эскалация". Запад, используя механизмы военно-экономической поддержки киевского режима и подталкивая его к определённым политическим шагам, определял активность действий России на украинском направлении. "Большая игра" как она есть

2024-05-07T16:07

2024-05-07T16:07

2024-05-07T17:37

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Подробности происходившего мы вряд ли когда-либо узнаем, просто потому, что нет какого-то определённого плана и каких-либо людей, которые отвечают за развитие ситуации. Речь идёт о динамическом процессе, в котором участвует множество игроков, интересы которых не совпадают (типичный пример — противостояние США и Великобритании, находящихся, в общем-то, в одном лагере).В целом же заметно, что российское руководство на всех этапах пыталось решить украинскую проблему мирным, политико-дипломатическим путём. Коллективный же Запад тщательно отрезал такие возможности, навязывая путь не просто военный, но ведущий к обострению конфликта до степени, когда придётся договариваться на невыгодных для России условиях.Следует отметить, что на протяжении последнего десятилетия активную роль в противостоянии играл именно Запад — Россия вынуждена была только реагировать на его агрессивные выпады. Насколько можно понять, менялась ситуация только дважды: во время крымской операции 2014 года и в самом начале СВО, когда существовал реальный риск утраты Западом Украины в качестве своего послушного инструмента. Однако у России были свои резоны не доводить дело до этого: ликвидация украинской государственности несла для России слишком большие риски (образование значительной общей границы с НАТО, как в 1939–40 годах).То, что происходит сейчас, выглядит реакцией на вызовы, но вполне может быть довольно успешной попыткой перехвата инициативы в конфликте. Нынешние вызовы достаточно существенные:— принятие в США нового пакета помощи Украине;— заявления Эммануэля Макрона о возможности направления французских войск на Украину;— заявление Дэвида Кэмерона о том, что поставляемое Великобританией оружие может быть использовано против любых объектов на территории России (надо сказать, заявление сделано полуофициально — в комментарии для СМИ).Сюда надо добавить постоянные угрозы атак со стороны Украины по Москве и Крымскому мосту.Ответ был неожиданно грозным.Во-первых, ещё раньше, 4 мая, МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского. В компанию к нему попали Пётр Порошенко, а также несколько десятков действующих и отставных политических и военных деятелей Украины.Выглядит как запоздалая реакция на действия Международного уголовного суда, который больше года назад выдал ордер на арест Владимира Путина. Но Россия полномочия МУС не признаёт, так что эта игра совсем другая — это ответ на готовящийся в Швейцарии саммит по формуле мира Зеленского. Наглядно, на юридическом уровне, указано, что Россия не будет вести переговоров о формуле и, более того, вообще не будет вести переговоры с самим Зеленским, а также с персонами постмайданной украинской власти. Кстати, таким образом на корню снят вопрос с возможностью участия в переговорах "просроченного" Зеленского — с 21 мая он уже не имеет полномочий что-либо подписывать, но Следком и МВД России решили эту проблему раньше…Во-вторых, МИД России вызвал для беседы послов Великобритании и Франции.Первого предупредили, что в случае ударов по территории России британским оружием РФ может ответить по любым военных объектам и технике Великобритании как на территории Украины, так и за её пределами.Второму указали, что "попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую "стратегическую неопределённость" для России обречены на провал".Скорее всего, была тут и неофициальная составляющая, касавшаяся легко предсказуемых попыток Киева сорвать инаугурацию Путина, состоявшуюся 7 мая. Вместо ожидавшегося массированного удара по территории России ВСУ ограничились не особенно масштабными попытками нанести удар по Крымскому мосту и приграничным районам России.Собственно, заявления и Макрона, и Кэмерона были направлены в большей степени на западную аудиторию. У них там идёт борьба за статус главного "ястреба". Кэмерон сумел опередить Макрона на повороте в этом специфическом виде спорта, что и было отмечено МИД России — именно Великобритания в официальном комментарии МИД удостоилась не просто озабоченности, но и прямых угроз. Правда, нельзя сказать, что старания Макрона также остались незамеченными.В-третьих, Министерство обороны 6 мая объявило о проведении учений, в которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, причём назначены они были "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прямо указал, что имеются в виду заявления Макрона).Само по себе это выглядело бы шагом достаточно невинным: как мы уже писали, применение тактического ядерного оружия на территории Украины никаких выигрышей ВС России не сулит. Однако проведение учений совпало с угрозой нанесения ударов по британским вооружениям за пределами Украины и заявлением МИД России относительно того, что украинские самолёты F-16, независимо от модификации, будут рассматриваться как носители ядерного оружия. Тут следует учитывать, что у Украины нет инфраструктуры для полноценного обслуживания этих самолётов, так что базироваться они будут на территории одной или нескольких стран НАТО (скорее всего — Польши и Румынии). Т. е. фактически НАТО было уведомлено, что Россия готова к нанесению ядерных ударов по странам — членам Альянса, и её не пугает дальнейшая эскалация.Именно последние продемонстрировали особенно нервную реакцию на Западе: Франция, Польша, и, уж совсем неожиданно, Джозеф Байден заявили, что не направят войска на Украину. На самом деле это, скорее всего, ложь — на Украине присутствуют в товарных количествах и поляки, и американцы, и французы. Причём не только наёмники, но и "отпускники". Относительно французов профильные российские и белорусские ресурсы уверяют, что на территории Украины развертываются подразделения Иностранного легиона в районе Славянска — Часова Яра и на украинско-белорусской границе (как представляется, тут какая-то путаница, тем более что Иностранный легион — не совсем французы).Именно реакция Запада позволяет считать, что речь идёт не о простом ответе на вызовы, а как минимум об ответе очень результативном, действительно вызвавшем обеспокоенность среди союзников Украины. Как максимум если угрозы применения ядерного оружия Россией действительно были восприняты всерьёз, то, вполне возможно, Россия перехватила инициативу в гонке эскалации.Так ли это или нет, мы увидим в ближайшее время. Разумеется, Запад не пойдёт на уступки сразу. Следует ожидать масштабных провокаций со стороны ВСУ в оставшиеся праздничные дни. Также вряд ли будет отменён саммит в Швейцарии.Однако определённые уступки вполне могут проявиться в оценках легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, а также в итогах швейцарского саммита. На них, правда, может оказать влияние российское наступление, если, конечно, оно начнётся до 15 июня (дата, на которую назначено начало конференции) и если оно будет более успешным, чем украинское контрнаступление летом прошлого года.

https://ukraina.ru/20240411/1054434144.html

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