"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом - 07.05.2024 Украина.ру
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"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом
"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом - 07.05.2024 Украина.ру
"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом
Россия готова к диалогу с западными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 мая во время торжественной церемонии инаугурации
2024-05-07T13:42
2024-05-07T13:42
новости
россия
владимир путин
президент
инаугурация
запад
диалог
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Путин подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Он отметил, что такие страны составляют мировое большинство. "Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?" - заявил президент России.Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ.
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новости, россия, владимир путин, президент, инаугурация, запад, диалог
Новости, Россия, Владимир Путин, президент, инаугурация, Запад, диалог

"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом

13:42 07.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия готова к диалогу с западными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 мая во время торжественной церемонии инаугурации
Путин подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Он отметил, что такие страны составляют мировое большинство.
"Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?" - заявил президент России.
Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ.
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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