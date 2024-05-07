https://ukraina.ru/20240507/1054947643.html
"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом
"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом - 07.05.2024 Украина.ру
"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом
Россия готова к диалогу с западными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 мая во время торжественной церемонии инаугурации
2024-05-07T13:42
2024-05-07T13:42
2024-05-07T13:42
новости
россия
владимир путин
президент
инаугурация
запад
диалог
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Путин подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Он отметил, что такие страны составляют мировое большинство. "Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?" - заявил президент России.Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ.
https://ukraina.ru/20240507/1054944927.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, президент, инаугурация, запад, диалог
Новости, Россия, Владимир Путин, президент, инаугурация, Запад, диалог
"Выбор за ними": Путин заявил о готовность вести диалог с Западом
Россия готова к диалогу с западными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 мая во время торжественной церемонии инаугурации