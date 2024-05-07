Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти - 07.05.2024 Украина.ру
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Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти
Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти - 07.05.2024 Украина.ру
Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти
Глава узбекского землячества Усман Баратов заключен под стражу. Об этом сообщили 7 мая в Прокуратуре Москвы
2024-05-07T12:30
2024-05-07T12:30
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узбеки
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прокуратура
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Усмана Баратова. Он обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по признакам принадлежности к социальной группе.Баратов преступил закон совместно с неустановленными соучастниками, отметили в прокуратуре. 16 декабря 2023 года он публично обратился к широкому кругу лиц, разместил на странице в соцсети изображение с картинкой в виде курицы с оскорбительным текстом. Такой вывод сделан на основании заключения психолого-лингвистической судебной экспертизы.Опубликованный Баратовым текст содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по социальному признаку – граждане Российской Федерации и участники специальной военной операции, следует из сообщения прокуратуры.В отношении Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.Помимо деятельности в соцсетях, в январе Баратов дал интервью, в котором заявил, что узбеков якобы раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.Также он подчеркнул, что российское гражданство у него есть, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.
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новости, москва, московская область, россия, узбеки, суд, прокуратура, сизо
Новости, Москва, Московская область, Россия, узбеки, Суд, Прокуратура, СИЗО

Главу узбекского землячества поместили в СИЗО за разжигание ненависти

12:30 07.05.2024
 
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ телеграм-канал
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ телеграм-канал
Читать в
Глава узбекского землячества Усман Баратов заключен под стражу. Об этом сообщили 7 мая в Прокуратуре Москвы
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Усмана Баратова. Он обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по признакам принадлежности к социальной группе.
Баратов преступил закон совместно с неустановленными соучастниками, отметили в прокуратуре. 16 декабря 2023 года он публично обратился к широкому кругу лиц, разместил на странице в соцсети изображение с картинкой в виде курицы с оскорбительным текстом. Такой вывод сделан на основании заключения психолого-лингвистической судебной экспертизы.
Опубликованный Баратовым текст содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по социальному признаку – граждане Российской Федерации и участники специальной военной операции, следует из сообщения прокуратуры.
В отношении Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Помимо деятельности в соцсетях, в январе Баратов дал интервью, в котором заявил, что узбеков якобы раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.
Также он подчеркнул, что российское гражданство у него есть, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 14:39
"Узбеки Москвы" открестились от русофоба БаратоваТелеграм-канал "Узбеки Москвы" заявил, что руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не имеет отношения к узбекской диаспоре
 
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