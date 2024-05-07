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"Юнга со шхуны "Колумб": как московский режиссёр стал киевским

"Юнга со шхуны "Колумб": как московский режиссёр стал киевским - 07.05.2024 Украина.ру

"Юнга со шхуны "Колумб": как московский режиссёр стал киевским

Послевоенное противостояние Советского Союза и США нашло яркое отражение в советском кинематографе. Киношники любили изображать героическую борьбу обычных граждан, в первую очередь молодёжи, с разного рода вражескими диверсантами и шпионами. 60 лет назад на советские экраны вышел один из самых известных фильмов этого жанра "Юнга со шхуны "Колумб"

2024-05-07T16:00

2024-05-07T16:00

2024-05-07T16:00

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Идея снять героический подвиг советской молодежи родилась у сценариста и режиссёра Юрия Чулюкина. Последний прославился на всю страну после того как на экраны вышла его ставшая вскоре невероятно популярной комедия "Девчата" (1961). Чулюкин длительное время изучал подвиги советских детей в годы Великой Отечественной войны, но снять картину о тех событиях всё же не решился.Тогда его внимание привлекла повесть "Шхуна "Колумб" – произведение украинского писателя Николая Трублаини (Трублаевского), которое было впервые опубликовано в 1940 году. Тогда в СССР в тренде были различные повести, в которых пионеры ловили всяких шпионов. Трублаини – этот самый известный и популярный довоенный украинский автор, работавший в жанре приключений и фантастики, решил также немного поэксплуатировать этот тренд. Получилось захватывающее произведение, написанное ярким сочным языком. К сожалению, творческая жизнь писателя оказалась недолгой. В трагический для нашей страны 1941 год он пошел служить в армию военным корреспондентом. 3 октября в Запорожской области Трублаини заменил погибшего пулемётчика, и был во время вражеского авианалета тяжело ранен. Он скончался на следующий день в санитарном поезде, который вёз его на восток.Чулюкину повесть украинского писателя понравилась, и он поделился своим мнением и набросками сценария с товарищем по ВГИКу Евгением Шерстобитовым. У того в копилке пока был лишь один фильм, и тот документальный, "Мощный пласт", и ему, конечно же, хотелось снять что-то более масштабное.Евгений Шерстобитов был сыном красного комиссара, погибшего от рук белогвардейцев уже после Гражданской войны. Он родился в Бурятии в 1928 году, через четыре года после гибели отца семья переехала в Ригу, затем в конце 30-х – в Москву. Окончив школу, Шерстобитов попытался поступить во ВГИК в мастерскую знаменитого режиссёра Сергея Герасимова. Но тот посоветовал Евгению поступать через в год в мастерскую другого мэтра советского кино Михаила Ромма. Евгений так и сделал и в этот раз уже поступил, однако после выпуска, состоявшегося в 1960 году, долго не мог найти своим знаниям должного приложения.Он учился на одном курсе с Василием Шукшиным и Андреем Тарковским. С последним Евгений даже дружил. Гуляя по Москве они мысленно снимали свои будущие фильмы, придумывали мизансцены, решали, как лучше расположить камеры, как потом монтировать материал. Но всё это было в мечтах, а в реальной жизни Шерстобитову удалось устроиться на работу только на телевидение, где он занимался съёмками киноконцертов. И это в то время, когда имена его сокурсников: Шукшина и Тарковского уже гремели по всей стране. Не помогло даже письмо учителя Ромма, которое он написал на Мосфильм. И тут появился Чулюкин со своим предложением, Шерстобитов не стал долго раздумывать. Надо ехать для съемок в Киев на киностудию им. Довженко? Хорошо, он поедет.О Киевской киностудии Шерстобитов, отправляясь туда, знал немного. Знал, что Игорь Савченко снял там "Богдана Хмельницкого" (1941), Иван Пырьев – "Богатую невесту" (1937), а Лазарь Френкель – один из любимых фильмов Евгения "Тома Сойера" (1937). И всё – по мнению Шерстобитова, других хороших фильмов там не сняли (автор с этим мнением маститого режиссера категорически не согласен). В этом не было ничего удивительного, так как даже "Мосфильму" на то время выделяли средства максимум на 15-20 фильмов – страна ещё заживляла нанесённые войной раны. Деньги требовались для других более важных дел.Пока Шерстобитов ехал на Украину, он сильно волновался, но, когда познакомился со съёмочной группой, его волнения как рукой сняло – под его начало поступали крепкие профессионалы своего дела. Правда, не все сразу захотели с ним сотрудничать. Директор картины познакомил Евгения с его ассистентом – невероятно красивой девушкой, которая только закончила работу в снявшей два фильма съемочной группе Сергея Параджанова. Ей хотелось в отпуск, а вместо этого её направили работать к какому-то новоприезжему московскому выскочке. Чтобы искупить свою вину Евгению пришлось… жениться. Впоследствии с Жемой Степановной, так звали его ассистента на "Юнге со шхуны "Колумб", он прожил до конца своих дней.По сюжету действие картины происходит в пограничном черноморском поселке. Туда на лето приезжает отдохнуть девочка Люда (актриса Ирина Мицик). Люда знакомится с местным парнем Марко (Владимир Кисленко), который служит юнгой на старой водовозной шхуне "Колумб". Также Марко является командиром детского отряда "Юные друзья пограничников". Марко и Люда случайно замечают иностранного диверсанта, который пытается перейти границу. Чтобы снять добывшего важные сведения диверсанта с советского берега, враги отправляют за ним малую подводную лодку. Она должна доставить его на вражеский корабль, который дежурит в нейтральных водах. Марко и Люда с помощью обычной лодки пытаются помешать диверсанту, но лодка переворачивается, и детей спасает экипаж шхуны "Колумб". Однако и диверсантам не удается добраться до нейтральных вод – путь им преграждают советские сторожевые корабли, и подводной лодке приходится вернуться назад.Диверсант и его помощник, стремясь все же добраться до ждущего их корабля, проникают на "Колумб" и захватывают шхуну, после чего пытаются уйти в нейтральные воды на ней. Марко успевает с помощью азбуки "морзе" передать сигнал SOS, и планы диверсантов ломают прибывшие на сторожевых кораблях пограничники. Хэппи энд – враги государства обезврежены, подростки спасены, стражи границы, как всегда, на высоте.Для Владимира Кисленко роль в киноленте стала дебютной, если не считать киноальманах "Звёздочка". После "Юнги…" он сыграл ещё в 15 проектах, среди которых был и довольно популярный фильм, тоже о вражеских диверсантах и пограничниках, всё того же Евгения Шерстобитова "Акваланги на дне" (1965). Актёра не стало в 2010 году.Ирина Мицик впоследствии сыграла лишь эпизодическую роль в картине "Здесь нам жить" (1972), после которой завязала с актёрской карьерой. Девушка окончила Львовский мединститут и стала работать врачом.Роль одного из главных персонажей, Левка́, исполнил известный впоследствии советский актёр Виктор Мирошниченко. Зрители хорошо знают его по фильму "В бой идут одни старики", где он сыграл командира полка. "Юнга со шхуны "Колумб"" стала для него настоящей путевкой в большое кино. Он снялся в картине, будучи ещё студентом Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. После выпуска его распределили работать в Мариупольский театр, затем в Черниговский, но и там, и там его находили и приглашали на все новые и новые роли в кино, в основном военном – это делала свое дело его визитная карточка – роль Левка́ в фильме Шерстобитова. Снимал его потом и Евгений Фирсович, например, в другом своем приключенческом фильме "Тачанка с юга" (1977).В фильме можно увидеть много военной техники, выделенной киношникам Черноморским флотом. Это и сторожевые корабли, и вертолёты и даже настоящая подводная лодка С-234, построенная в 1955 года. За время службы она приняла участие во множестве учений и в боевых миссиях как в Чёрном, так и Средиземном морях. Корабль прослужил до 1990 года, после чего был списан на лом и продан частной турецкой фирме, как это случилось со многими советскими кораблями и судами в "святые" 90-е."Юнга со шхуны "Колумб"" вышел на большие экраны ровно 60 лет назад – 7 мая 1964 года. Его посмотрели более 12 млн. зрителей (по другим данным более 13,3 млн.), что для ленты, снятой на Киевской киностудии, было весьма неплохо. Она стала настоящей путеводной звездой не только для снявшихся в ней молодых актеров, но и для режиссёра. После "Юнги" заказы от студии посыпались на Шерстобитова, как из рога изобилия. Уже в следующем году он снял любимую детьми 60-х и 70-х "Сказку о Мальчише-Кибальчише" (1964). Затем, практически без перерыва, началась работа над "Аквалангами на дне" (1965). Обе ленты оказались ещё более успешными, чем "Юнга со шхуны "Колумб".Конечно, сегодня этот фильм кажется и немного простым, и слишком наивным. С другой стороны, он является ярким слепком своей эпохи, который интересно пересматривать хотя бы поэтому, а также потому, что он является и дебютной работой Евгения Шерстобитова, и Виктора Мирошниченко. И потом, он показывает ту самую Украину и тех самых людей, которые буквально за четверть века превратят разоренную войной республику в цветущий и стремительно развивающийся край. Жаль только, что из-за происков тех самых врагов, с которыми борются герои фильма, всё это после 1991 года будет не менее стремительно потеряно… только уже не в кино, а в реальной жизни.

https://ukraina.ru/20240425/1049930801.html

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https://ukraina.ru/20240301/1053649147.html

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