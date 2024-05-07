Правительство РФ ушло в отставку - 07.05.2024 Украина.ру
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Правительство РФ ушло в отставку
Правительство РФ ушло в отставку - 07.05.2024 Украина.ру
Правительство РФ ушло в отставку
Правительство Российской Федерации ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
2024-05-07T13:15
2024-05-07T13:15
новости
россия
владимир путин
михаил мишустин
правительство
отставка
инаугурация
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России.Соответствующее распоряжение опубликовали в официальном телеграм-канале Правительства РФ. Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ.
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новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство, отставка, инаугурация
Новости, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, правительство, отставка, инаугурация

Правительство РФ ушло в отставку

13:15 07.05.2024
 
© Владимир Астапкович
© Владимир Астапкович
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Правительство Российской Федерации ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России.
Соответствующее распоряжение опубликовали в официальном телеграм-канале Правительства РФ.
© Правительство РФ. Коротко телеграм-канал
© Правительство РФ. Коротко телеграм-канал
Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ.
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
05:38
Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактахВо вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. В современной российской истории такая церемония пройдет в восьмой раз
 
НовостиРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустинправительствоотставкаинаугурация
 
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