Правительство РФ ушло в отставку

Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактах

Во вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. В современной российской истории такая церемония пройдет в восьмой раз