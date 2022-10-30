https://ukraina.ru/20221030/1040289194.html

Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай

Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай - 30.10.2022 Украина.ру

Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай

Какое состояние конфликта на Украине устраивает коллективный Запад рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.

2022-10-30T07:45

2022-10-30T07:45

2022-10-30T07:45

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Украина может пойти на всё, на что угодно, как мы знаем, это не самостоятельный субъект, который принимает самостоятельные политические решения, а всего лишь орудие в руках наших геополитических противников, я имею в виду коллективный Запад, а Украина и население Украины совершенно коллективному Западу не нужны - говорит депутат Госдумы РФ.Естественно, при любом развитии событий обвинены будем мы западным сообществом, не надо питать никаких иллюзий, мы в любом случае будем виноваты и по отношению к нам будут предприняты самые жесткие шаги — просто потому, что Запад объявил нам войну на выживание - говорит Александр Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донбасс, херсон, китай, новости