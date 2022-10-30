Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай - 30.10.2022 Украина.ру
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Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай
Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай - 30.10.2022 Украина.ру
Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай
Какое состояние конфликта на Украине устраивает коллективный Запад рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
2022-10-30T07:45
2022-10-30T07:45
россия
донбасс
херсон
китай
новости
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Украина может пойти на всё, на что угодно, как мы знаем, это не самостоятельный субъект, который принимает самостоятельные политические решения, а всего лишь орудие в руках наших геополитических противников, я имею в виду коллективный Запад, а Украина и население Украины совершенно коллективному Западу не нужны - говорит депутат Госдумы РФ.Естественно, при любом развитии событий обвинены будем мы западным сообществом, не надо питать никаких иллюзий, мы в любом случае будем виноваты и по отношению к нам будут предприняты самые жесткие шаги — просто потому, что Запад объявил нам войну на выживание - говорит Александр Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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Россия, Донбасс, Херсон, Китай, Новости

Западу не жалко украинцев и он может пойти на всё ради цели - Александр Бородай

07:45 30.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики А. Бородая.
Брифинг премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики А. Бородая. - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Какое состояние конфликта на Украине устраивает коллективный Запад рассказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
Украина может пойти на всё, на что угодно, как мы знаем, это не самостоятельный субъект, который принимает самостоятельные политические решения, а всего лишь орудие в руках наших геополитических противников, я имею в виду коллективный Запад, а Украина и население Украины совершенно коллективному Западу не нужны - говорит депутат Госдумы РФ.
Поэтому стратить (уничтожить. — Ред.) это население, простите за жаргонное выражение, можно очень легко — для них легко, непринужденно, что они могут и сделать. То, что сейчас происходит, их в принципе устраивает. И устраивает максимальное затягивание, максимальная эскалация военного конфликта. Чем будут длиннее и жестче боевые действия, чем дольше будут боевые действия, чем больше будет жертв с обеих сторон, тем лучше для наших противников. А ядерный шантаж — это для них абсолютно нормальная история.
Александр Бородай ушел с поста премьер-министра ДНР
Александр Бородай
депутат Государственной Думы России
Естественно, при любом развитии событий обвинены будем мы западным сообществом, не надо питать никаких иллюзий, мы в любом случае будем виноваты и по отношению к нам будут предприняты самые жесткие шаги — просто потому, что Запад объявил нам войну на выживание - говорит Александр Бородай.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Александр Бородай интервью
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