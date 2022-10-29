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Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян

Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян - 29.10.2022 Украина.ру

Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T12:27

2022-10-29T12:27

2022-10-29T12:29

армен гаспарян

валдай

владимир путин

нато

сша

собчак

новости

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Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:55 – Речь Путина на "Валдае": главные сигналы; 06:48 – Новая стратегия национальной обороны США основным противником обозначает Китай: зачем умышленно раздувается тема вызова со стороны Пекина? 17:00 – Чем Москва ответит в случае провокации с "грязной бомбой"? 21:50 – Как побег Собчак показал ее истинное лицо. 27 октября президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем.

валдай

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армен гаспарян, валдай, владимир путин, нато, сша, собчак, видео, новости