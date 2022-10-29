https://ukraina.ru/20221029/1040283426.html
Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян - 29.10.2022 Украина.ру
Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T12:27
2022-10-29T12:27
2022-10-29T12:29
армен гаспарян
валдай
владимир путин
нато
сша
собчак
новости
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Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:55 – Речь Путина на "Валдае": главные сигналы; 06:48 – Новая стратегия национальной обороны США основным противником обозначает Китай: зачем умышленно раздувается тема вызова со стороны Пекина? 17:00 – Чем Москва ответит в случае провокации с "грязной бомбой"? 21:50 – Как побег Собчак показал ее истинное лицо. 27 октября президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем.
валдай
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, валдай, владимир путин, нато, сша, собчак, видео, новости
Армен Гаспарян, Валдай, Владимир Путин, НАТО, США, Собчак, Новости
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:55 – Речь Путина на "Валдае": главные сигналы;
06:48 – Новая стратегия национальной обороны США основным противником обозначает Китай: зачем умышленно раздувается тема вызова со стороны Пекина?
17:00 – Чем Москва ответит в случае провокации с "грязной бомбой"?
21:50 – Как побег Собчак показал ее истинное лицо.
27 октября президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что мир, по сути, стоит на распутье. Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или попытаться вместе найти решения, гарантирующие стабильность и безопасность в будущем.