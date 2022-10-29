Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040280174.html
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник - 29.10.2022 Украина.ру
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
Согласно данным сервиса Flightradar24 недалеко от побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон
2022-10-29T10:10
2022-10-29T10:13
бпла
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/00/1018920096_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_813292dbb0b899cd6947f6b44eb311ac.jpg.webp
Это американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря - следует из данных сервиса.Портал, позволяющий в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов показал, что вылетел БПЛА из Италии - с аэродрома Катания на острове Сицилия в 05:44 по московскому времени.После того, как летательный аппарат набрал высоту в 15 километров, он направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.
https://ukraina.ru/20221029/1040278836.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/00/1018920096_380:0:3000:1965_1920x0_80_0_0_5e34cf2c32f4a383ae5e10a200243ab3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бпла, новости
БПЛА, Новости

Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник

10:10 29.10.2022 (обновлено: 10:13 29.10.2022)
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Согласно данным сервиса Flightradar24 недалеко от побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон
Это американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря - следует из данных сервиса.
Портал, позволяющий в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов показал, что вылетел БПЛА из Италии - с аэродрома Катания на острове Сицилия в 05:44 по московскому времени.
После того, как летательный аппарат набрал высоту в 15 километров, он направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
08:50
Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешноГубернатор Севастопоя Михаил Развожаев заявил о задействовании Черноморского флота для отражения атаки БПЛА ранним утром 29 октября.
 
БПЛАНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Путин и Одесса: пробует, хвалит, но не берёт
10:10Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
09:59Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября
09:30Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
09:15Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
08:50Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно
08:00Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
07:47Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
07:45Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей
07:30Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
07:15Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
07:00"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
06:45Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы
06:30Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
06:15Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
06:06"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
06:04Избивали и обманом гнали на смерть. Пленный солдат рассказал правду о ВСУ
06:00"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
05:55Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
05:45"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
Лента новостейМолния