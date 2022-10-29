https://ukraina.ru/20221029/1040280174.html
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник - 29.10.2022 Украина.ру
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
Согласно данным сервиса Flightradar24 недалеко от побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон
2022-10-29T10:10
2022-10-29T10:10
2022-10-29T10:13
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Это американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря - следует из данных сервиса.Портал, позволяющий в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов показал, что вылетел БПЛА из Италии - с аэродрома Катания на острове Сицилия в 05:44 по московскому времени.После того, как летательный аппарат набрал высоту в 15 километров, он направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.
https://ukraina.ru/20221029/1040278836.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бпла, новости
Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
10:10 29.10.2022 (обновлено: 10:13 29.10.2022)
Согласно данным сервиса Flightradar24 недалеко от побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон