https://ukraina.ru/20221029/1040280174.html

Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник

Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник - 29.10.2022 Украина.ру

Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник

Согласно данным сервиса Flightradar24 недалеко от побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон

2022-10-29T10:10

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Это американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря - следует из данных сервиса.Портал, позволяющий в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов показал, что вылетел БПЛА из Италии - с аэродрома Катания на острове Сицилия в 05:44 по московскому времени.После того, как летательный аппарат набрал высоту в 15 километров, он направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.

https://ukraina.ru/20221029/1040278836.html

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