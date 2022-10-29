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Мир "Великого кольца": имена и расы Торманса и Земли

Мир "Великого кольца": имена и расы Торманса и Земли - 29.10.2022 Украина.ру

Мир "Великого кольца": имена и расы Торманса и Земли

, лингвистом не был и несуществующие языки не сочинял. Но обойтись без системы имён и, главное, без тех художественных возможностей, которые дают имена, он,... Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T05:08

2022-10-29T05:08

2022-10-29T05:08

ефремов

писатель-фантаст

литература

фантастика

будущее

эксклюзив

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Иван Ефремов, в отличие от Джона Толкина, лингвистом не был и несуществующие языки не сочинял. Но обойтись без системы имён и, главное, без тех художественных возможностей, которые дают имена, он, разумеется не мог, да и, пожалуй, не хотел. Потому имена у него говорящие, хотя и по-своему.ТормансЦивилизация Торманса – потомки сторонников капиталистического уклада, которые бежали с Земли в первой половине XXI века, между двумя ядерными войнами, и каким-то ненаучным образом попали на Торманс.Состав их неясен, но, скорее всего, это были китайцы.Внешность жителей Торманса описана не особенно детально, но обращают на себя внимание смуглая кожа и чёрные волосы. Более определён портрет диктатора Торманса Чойо Чагаса: "жёсткий рот не гармонировал с притупленным коротким носом, а проницательные узкие глаза – с высоко поднятыми, как бы в усилии сообразить, бровями".Характерно описание одежды тормансиан: "женщины чаще всего носили просторные короткие рубашки с широкими и длинными рукавами и низким стоячим воротником, перехваченные мягким, обычно чёрным, поясом, и широкие брюки, иногда длинные, до щиколоток, юбки. Почти таков же был мужской костюм, но с более короткими полами рубашек. Только молодёжь появлялась в коротких, выше колен, штанах, очень похожих на земные".Не удивительно, что имена напоминают китайские в актуальном для времени появления романа написании.Представители тормансианской аристократии отличаются именами двухсложными. Однако Иван Антонович не оставил нам никаких деталей, касающихся характера этой аристократии. Соответственно остаётся непонятным, являются ли эти имена наследственными, приобретёнными в ходе выслуги в числе "змееносцев", или же такими и такими по ситуации.Вообще в романе всего пять тормансиан с двухзначными именами – члены Совета четырёх и жена Чойо Чагаса. Причём об их биографиях мы знаем до боли мало. Известно только, что Чойо Чагас шёл к власти с низов, через унижения. Однако разница в поведении его жены и официальной любовницы заставляет полагать, что у них разные биографии – похоже, что первая относится к аристократии наследственной, вторая – к служилой. Впрочем, никаких прямых указаний на это в тексте нет.У основной же массы имена построены подобно китайским – Эр Во-Биа, Гзер Бу-Ям и т.п. Таким образом при жизни Ефремова писались китайские имена. Например, в официальном советском сообщении о создании КНР "Великий кормчий" назывался Мао Цзе-дун. Сейчас китайские имена по-русски пишутся слитно, но, например, английская транскрипция имени Чан Кайши выглядит как Chiang Kai-shek.Некоторые авторы находят в тормансианских именах слоги и целые ханьские слова, но я к таким опытам отношусь критично.Во-первых, русский и китайский языки сильно отличаются фонетически. К тому же, есть проблемы с транслитерацией. Например, известная автомобильная марка Ghery в транслитерации с ханьского звучит как "чируй" или "чиури".Во-вторых, для самого Китая характерно большое языковое разнообразие, и одно и то же звукосочетение у жителей разных регионов и представителей разных народностей может означать разные понятия.Впрочем, очень симпатично выглядит версия Евгения Белякова, по которой Сю Ан-те – тихая, стыдящаяся зла.В общем, полное ощущения повторения эвакуации сторонников Гоминьдана на Тайвань, но уже в планетарном масштабе.ЗемляПо официальной версии двухсложные имена на Земле даются по любому понравившемуся звукосочетанию и не предполагают связи с происхождением. Но это по официальной версии, а сам Иван Антонович вертит правилом так, как ему хочется.Самый простой вариант – по созвучию: имя инженера броневой защиты "Тёмного пламени" Гэна Атала читается наоборот как латанэг – латник.Вообще же для формирования имён Ефремов использует обширный культурный материал. Впрочем, "расшифровки", которые предлагают исследователи, представляют из себя догадки.Иногда, впрочем, догадки эти выглядят весьма убедительно. Авторы биографии Ефремова Ольга Ерёмина и Николай Смирнов так раскрывают имя героини "Туманности Андромеды" Низы Крит: "на Крите орфики трансформировали культ Диониса. Дионис – родом из Нисы. Ниса или Низа – мифологическое место происхождения его культа. Астероид 44 Низа назван в честь этой местности, локализация которой не вполне ясна. Предположения варьируются от Индии до Эфиопии (вспоминаем любовь Ефремова к Криту и Индии). Выходит, “Низа – Крит” – маршрут, по которому культ Диониса пришёл в Грецию" (автор статьи без ложной скромности отмечает, что пришёл к ровно таким же выводам, правда без орфиков и астероида).Или вот Див Симбел в "Часе быка": "дивы или дэвы в индийской мифологии боги или полубоги, победившие асуров (отрицающих солнце). С приходом христианства на Западе и зороастризма, а затем ислама на Востоке божественные дэвы превращаются в злых дивов, дьяволов. Симбел – колосс по-арабски. (…) Индийские дэвы имели виманы – летающие колесницы, на которых передвигались по небу".Иногда Ефремову нужно обозначить происхождение персонажа, имеющего, вероятно, реальный прототип. В результате появляется флегматичный русский богатырь, имя которого состоит из двух русских же слов – Дар Ветер. Персонаж явно автобиографический. Уже упомянутые авторы биографии Ефремова пишут: "Иван в переводе с древнееврейского – “Дар Бога”, а Ефрем – “плодородная земля”, причём библейский персонаж с таким именем гонялся за восточным ветром".Дальше мы наблюдаем африканца с африканским именем Мвен Мас, японку с японским именем Миико Эйгоро. Правда, совершенно неожиданно появляется позирующая для картины "Дочь Тетиса" критянка с индийским именем Чара Нанди (в индуистском раю, близ города царя богов Индры находится роща Нандана – место отдохновения богов и небесных мудрецов). Впрочем, не так уж неожиданно – в "Таис Афинской" Ефремов развивает предположение о связях крито-микенской культуры с Индией и статуя, моделью которой была критянка по происхождению Таис, отправляется в Индию же (один из диадохов меняет на неё боевых слонов).Интересно имя участницы экспедиции на Торманс Чеди Даан. Первая часть имени – вариант буддийского храма – ступы. Второе – городской уезд городского округа Байчэн провинции Гирин КНР (Гирин – фамилия главного героя "Лезвия бритвы"). Чеди – единственная из участниц экспедиции, которая занимается непосредственным наблюдением, снимая комнату у простых тормансиан и изображая из себя местную жительницу. Очевидно, реализация такого проекта стала возможной потому, что она имеет подходящую внешность, будучи потомком жителей Юго-Восточной Азии. Кстати, помимо внешности никакой специальной готовности к столь ответственной миссии за ней не замечено…Главный недостаток всех этих умозаключений в том, что за тысячелетия целенаправленного смешения рас никаких русских, китайцев и даже негров остаться было не должно. Впрочем, писатель – хозяин своей вселенной. К концу повествования у него появляются ещё сиреневокожие потомки земных колонистов на планете Зелёного Солнца, меднокожие жители Эпсилона Тукана и серокожие жители фторной планеты из "Сердца змеи" (двое последних – вообще не люди, хотя идеально соответствуют земным эстетическим идеалам).

https://ukraina.ru/20221015/1039661051.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

ефремов, писатель-фантаст, литература, фантастика, будущее, эксклюзив