https://ukraina.ru/20221028/1040262548.html
Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ
Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ - 28.10.2022 Украина.ру
Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что депутат Верховной рады Украины Влада Спивак обратилась к коллегам из европейских стран с просьбой вмешаться в тарифную политику коммунальных служб в Полтавской области и заставить их снизить цены.
2022-10-28T15:55
2022-10-28T15:55
2022-10-28T15:55
украина
киев
внешнее управление
тарифы
жкх
полтава
верховная рада
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"За уменьшение тарифов теплоэнерго уже начали выступать депутаты европейских парламентов. Депутат Влада Спивак в рамках своего гуманитарного визита в Европу выступила в польском парламенте и призвала депутатов оказать помощь Полтаве и поддержать полтавчан в борьбе за справедливые тарифы", - сообщил Мамай.Тут же откликнулась депутат польского сейма Анита Кухарская-Дзедзич. В своем видеообращении к украинскому правительству и властям Полтавской области она призвала их одуматься, рассказал Мамай."Она обратилась к властям Украины и облсовету Полтавщины с призывом одуматься и вспомнить, что весь мир отдает последнее, чтобы помочь украинцам, а в это время коммунальная мафия и облсовет сдирают три шкуры с простых людей", - сказал градоначальник.Ранее представители российской власти и различные эксперты уже заявляли об утере Украиной суверенитета и отмечали, что нынешний киевский режим является марионеткой стран Запада, находясь под внешним управлением.Это неоднократно подтверждалось и на Украине. Например, протесты в Киеве малого бизнеса против обязательного ввода кассовых аппаратов проходили не столько возле органов украинской власти, сколько у американского посольства, которое в большой степени контролирует политику киевского режима.
https://ukraina.ru/20221028/1040229957.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, внешнее управление, тарифы, жкх, полтава, верховная рада
Украина, Киев, внешнее управление, тарифы, ЖКХ, Полтава, Верховная Рада
Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что депутат Верховной рады Украины Влада Спивак обратилась к коллегам из европейских стран с просьбой вмешаться в тарифную политику коммунальных служб в Полтавской области и заставить их снизить цены.
"За уменьшение тарифов теплоэнерго уже начали выступать депутаты европейских парламентов. Депутат Влада Спивак в рамках своего гуманитарного визита в Европу выступила в польском парламенте и призвала депутатов оказать помощь Полтаве и поддержать полтавчан в борьбе за справедливые тарифы", - сообщил Мамай.
Тут же откликнулась депутат польского сейма Анита Кухарская-Дзедзич. В своем видеообращении к украинскому правительству и властям Полтавской области она призвала их одуматься, рассказал Мамай.
"Она обратилась к властям Украины и облсовету Полтавщины с призывом одуматься и вспомнить, что весь мир отдает последнее, чтобы помочь украинцам, а в это время коммунальная мафия и облсовет сдирают три шкуры с простых людей", - сказал градоначальник.
Ранее представители российской власти и различные эксперты уже заявляли об утере Украиной суверенитета и отмечали, что нынешний киевский режим является марионеткой стран Запада, находясь под внешним управлением.
Это неоднократно подтверждалось и на Украине. Например, протесты в Киеве малого бизнеса против обязательного ввода кассовых аппаратов проходили не столько возле органов украинской власти, сколько у американского посольства, которое в большой степени контролирует политику киевского режима.