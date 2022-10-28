https://ukraina.ru/20221028/1040262548.html

Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ

Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ - 28.10.2022 Украина.ру

Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что депутат Верховной рады Украины Влада Спивак обратилась к коллегам из европейских стран с просьбой вмешаться в тарифную политику коммунальных служб в Полтавской области и заставить их снизить цены.

2022-10-28T15:55

2022-10-28T15:55

2022-10-28T15:55

украина

киев

внешнее управление

тарифы

жкх

полтава

верховная рада

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"За уменьшение тарифов теплоэнерго уже начали выступать депутаты европейских парламентов. Депутат Влада Спивак в рамках своего гуманитарного визита в Европу выступила в польском парламенте и призвала депутатов оказать помощь Полтаве и поддержать полтавчан в борьбе за справедливые тарифы", - сообщил Мамай.Тут же откликнулась депутат польского сейма Анита Кухарская-Дзедзич. В своем видеообращении к украинскому правительству и властям Полтавской области она призвала их одуматься, рассказал Мамай."Она обратилась к властям Украины и облсовету Полтавщины с призывом одуматься и вспомнить, что весь мир отдает последнее, чтобы помочь украинцам, а в это время коммунальная мафия и облсовет сдирают три шкуры с простых людей", - сказал градоначальник.Ранее представители российской власти и различные эксперты уже заявляли об утере Украиной суверенитета и отмечали, что нынешний киевский режим является марионеткой стран Запада, находясь под внешним управлением.Это неоднократно подтверждалось и на Украине. Например, протесты в Киеве малого бизнеса против обязательного ввода кассовых аппаратов проходили не столько возле органов украинской власти, сколько у американского посольства, которое в большой степени контролирует политику киевского режима.

https://ukraina.ru/20221028/1040229957.html

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украина, киев, внешнее управление, тарифы, жкх, полтава, верховная рада