Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ - 28.10.2022 Украина.ру
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Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ
Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ - 28.10.2022 Украина.ру
Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что депутат Верховной рады Украины Влада Спивак обратилась к коллегам из европейских стран с просьбой вмешаться в тарифную политику коммунальных служб в Полтавской области и заставить их снизить цены.
2022-10-28T15:55
2022-10-28T15:55
украина
киев
внешнее управление
тарифы
жкх
полтава
верховная рада
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"За уменьшение тарифов теплоэнерго уже начали выступать депутаты европейских парламентов. Депутат Влада Спивак в рамках своего гуманитарного визита в Европу выступила в польском парламенте и призвала депутатов оказать помощь Полтаве и поддержать полтавчан в борьбе за справедливые тарифы", - сообщил Мамай.Тут же откликнулась депутат польского сейма Анита Кухарская-Дзедзич. В своем видеообращении к украинскому правительству и властям Полтавской области она призвала их одуматься, рассказал Мамай."Она обратилась к властям Украины и облсовету Полтавщины с призывом одуматься и вспомнить, что весь мир отдает последнее, чтобы помочь украинцам, а в это время коммунальная мафия и облсовет сдирают три шкуры с простых людей", - сказал градоначальник.Ранее представители российской власти и различные эксперты уже заявляли об утере Украиной суверенитета и отмечали, что нынешний киевский режим является марионеткой стран Запада, находясь под внешним управлением.Это неоднократно подтверждалось и на Украине. Например, протесты в Киеве малого бизнеса против обязательного ввода кассовых аппаратов проходили не столько возле органов украинской власти, сколько у американского посольства, которое в большой степени контролирует политику киевского режима.
https://ukraina.ru/20221028/1040229957.html
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украина, киев, внешнее управление, тарифы, жкх, полтава, верховная рада
Украина, Киев, внешнее управление, тарифы, ЖКХ, Полтава, Верховная Рада

Депутаты Рады просят европейских парламентариев назначить Украине тарифы ЖКХ

15:55 28.10.2022
 
© president.gov.uaВерховная Рада гимн поют английский флаг
Верховная Рада гимн поют английский флаг
© president.gov.ua
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Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что депутат Верховной рады Украины Влада Спивак обратилась к коллегам из европейских стран с просьбой вмешаться в тарифную политику коммунальных служб в Полтавской области и заставить их снизить цены.
"За уменьшение тарифов теплоэнерго уже начали выступать депутаты европейских парламентов. Депутат Влада Спивак в рамках своего гуманитарного визита в Европу выступила в польском парламенте и призвала депутатов оказать помощь Полтаве и поддержать полтавчан в борьбе за справедливые тарифы", - сообщил Мамай.
Тут же откликнулась депутат польского сейма Анита Кухарская-Дзедзич. В своем видеообращении к украинскому правительству и властям Полтавской области она призвала их одуматься, рассказал Мамай.
"Она обратилась к властям Украины и облсовету Полтавщины с призывом одуматься и вспомнить, что весь мир отдает последнее, чтобы помочь украинцам, а в это время коммунальная мафия и облсовет сдирают три шкуры с простых людей", - сказал градоначальник.
Ранее представители российской власти и различные эксперты уже заявляли об утере Украиной суверенитета и отмечали, что нынешний киевский режим является марионеткой стран Запада, находясь под внешним управлением.
Это неоднократно подтверждалось и на Украине. Например, протесты в Киеве малого бизнеса против обязательного ввода кассовых аппаратов проходили не столько возле органов украинской власти, сколько у американского посольства, которое в большой степени контролирует политику киевского режима.
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