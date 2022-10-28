https://ukraina.ru/20221028/1040241891.html

Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА

Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА - 28.10.2022 Украина.ру

Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 октября в интервью местному "24 каналу" призвал уничтожить иранские предприятия, которые производят беспилотники

2022-10-28T12:01

2022-10-28T12:01

2022-10-28T12:01

новости

иран

украина

михаил подоляк

израиль

россия

беспилотники

герань

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Подоляк сослался на Израиль, который якобы нашел подтверждения, что Иран снабжает Россию дронами, которые затем применяются в зоне спецоперации. Исходя из этого, полагает он, нужно не просто зафиксировать данный факт, а начать уничтожать заводы в Иране. Советник главы Офиса Владимира Зеленского также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы донести Израилю, что ему выгодно поражение РФ в СВО, так как она вынуждена будет уйти с рынков Ближнего востока. Это позволит Израилю, рассказал Подоляк, "окончательно решить вопросы и Ирана, и Хезболлы, и всех других атакующих" его групп.Ранее в Иране не подтвердили, что поставляют России беспилотники. Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.

https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html

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новости, иран, украина, михаил подоляк, израиль, россия, беспилотники, герань