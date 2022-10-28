https://ukraina.ru/20221028/1040241891.html
Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА
Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА - 28.10.2022 Украина.ру
Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 октября в интервью местному "24 каналу" призвал уничтожить иранские предприятия, которые производят беспилотники
2022-10-28T12:01
2022-10-28T12:01
2022-10-28T12:01
новости
иран
украина
михаил подоляк
израиль
россия
беспилотники
герань
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Подоляк сослался на Израиль, который якобы нашел подтверждения, что Иран снабжает Россию дронами, которые затем применяются в зоне спецоперации. Исходя из этого, полагает он, нужно не просто зафиксировать данный факт, а начать уничтожать заводы в Иране. Советник главы Офиса Владимира Зеленского также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы донести Израилю, что ему выгодно поражение РФ в СВО, так как она вынуждена будет уйти с рынков Ближнего востока. Это позволит Израилю, рассказал Подоляк, "окончательно решить вопросы и Ирана, и Хезболлы, и всех других атакующих" его групп.Ранее в Иране не подтвердили, что поставляют России беспилотники. Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, украина, михаил подоляк, израиль, россия, беспилотники, герань
Новости, Иран, Украина, Михаил Подоляк, Израиль, Россия, беспилотники, Герань
Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 октября в интервью местному "24 каналу" призвал уничтожить иранские предприятия, которые производят беспилотники
Подоляк
сослался на Израиль, который якобы нашел подтверждения, что Иран снабжает Россию дронами, которые затем применяются в зоне спецоперации.
Исходя из этого, полагает он, нужно не просто зафиксировать данный факт, а начать уничтожать заводы в Иране.
"Там (в Иране - ред.) есть четыре завода, и международное сообщество должно принять решение для того, чтобы эти заводы уничтожить. Это важно", - сказал Подоляк.
Советник главы Офиса Владимира Зеленского также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы донести Израилю, что ему выгодно поражение РФ в СВО, так как она вынуждена будет уйти с рынков Ближнего востока. Это позволит Израилю, рассказал Подоляк, "окончательно решить вопросы и Ирана, и Хезболлы, и всех других атакующих" его групп.
Ранее в Иране не подтвердили, что поставляют России беспилотники.
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.