Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА - 28.10.2022 Украина.ру
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Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА
Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА - 28.10.2022 Украина.ру
Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 октября в интервью местному "24 каналу" призвал уничтожить иранские предприятия, которые производят беспилотники
2022-10-28T12:01
2022-10-28T12:01
новости
иран
украина
михаил подоляк
израиль
россия
беспилотники
герань
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Подоляк сослался на Израиль, который якобы нашел подтверждения, что Иран снабжает Россию дронами, которые затем применяются в зоне спецоперации. Исходя из этого, полагает он, нужно не просто зафиксировать данный факт, а начать уничтожать заводы в Иране. Советник главы Офиса Владимира Зеленского также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы донести Израилю, что ему выгодно поражение РФ в СВО, так как она вынуждена будет уйти с рынков Ближнего востока. Это позволит Израилю, рассказал Подоляк, "окончательно решить вопросы и Ирана, и Хезболлы, и всех других атакующих" его групп.Ранее в Иране не подтвердили, что поставляют России беспилотники. Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
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новости, иран, украина, михаил подоляк, израиль, россия, беспилотники, герань
Новости, Иран, Украина, Михаил Подоляк, Израиль, Россия, беспилотники, Герань

Украина просит "международное сообщество" уничтожить иранские заводы, производящие БПЛА

12:01 28.10.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Иран. Тегеран
Зарубежные страны. Иран. Тегеран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 октября в интервью местному "24 каналу" призвал уничтожить иранские предприятия, которые производят беспилотники
Подоляк сослался на Израиль, который якобы нашел подтверждения, что Иран снабжает Россию дронами, которые затем применяются в зоне спецоперации.
Исходя из этого, полагает он, нужно не просто зафиксировать данный факт, а начать уничтожать заводы в Иране.

"Там (в Иране - ред.) есть четыре завода, и международное сообщество должно принять решение для того, чтобы эти заводы уничтожить. Это важно", - сказал Подоляк.

Советник главы Офиса Владимира Зеленского также рассказал, что Украина работает над тем, чтобы донести Израилю, что ему выгодно поражение РФ в СВО, так как она вынуждена будет уйти с рынков Ближнего востока. Это позволит Израилю, рассказал Подоляк, "окончательно решить вопросы и Ирана, и Хезболлы, и всех других атакующих" его групп.
Ранее в Иране не подтвердили, что поставляют России беспилотники.
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
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