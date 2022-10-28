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Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе" - 28.10.2022 Украина.ру
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T08:34
2022-10-28T08:34
2022-10-28T08:34
магатэ
грязная бомба
новости
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По его словам, инспекторы в пути."Один из объектов мы посещали в сентябре - объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", - указал он.Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, грязная бомба, новости
МАГАТЭ, грязная бомба, Новости
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости
По его словам, инспекторы в пути.
"Один из объектов мы посещали в сентябре - объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", - указал он.
Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий.
"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.