Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе" - 28.10.2022 Украина.ру
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Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе" - 28.10.2022 Украина.ру
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T08:34
2022-10-28T08:34
магатэ
грязная бомба
новости
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По его словам, инспекторы в пути."Один из объектов мы посещали в сентябре - объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", - указал он.Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
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магатэ, грязная бомба, новости
МАГАТЭ, грязная бомба, Новости

Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"

08:34 28.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
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МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости
По его словам, инспекторы в пути.
"Один из объектов мы посещали в сентябре - объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", - указал он.
Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий.

"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
 
МАГАТЭгрязная бомбаНовости
 
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