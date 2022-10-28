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Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"

Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе" - 28.10.2022 Украина.ру

Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"

МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости

2022-10-28T08:34

2022-10-28T08:34

2022-10-28T08:34

магатэ

грязная бомба

новости

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По его словам, инспекторы в пути."Один из объектов мы посещали в сентябре - объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим", - указал он.Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний, торий.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, грязная бомба, новости