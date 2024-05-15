"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо - 15.05.2024 Украина.ру
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"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо - 15.05.2024 Украина.ру
"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале прокомментировала покушение на словацкого премьера Роберта Фицо
2024-05-15T16:57
2024-05-15T16:57
новости
словакия
украина
россия
роберт фицо
маргарита симоньян
rt
покушение
ранение
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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Сейчас премьера на вертолёте везут в больницу в Братиславе. Фицо получил ранения в брюшную полость и грудь. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое. Предполагаемый нападавший задержан.Фицо неоднократно выступал против поставок вооружений киевскому режиму и поддерживает идею мирных переговоров. Это был один из пунктов его предвыборной программы. Он также критикует санкции против России, считает их бессмысленными. Его партия выступает за сохранение памяти о советских солдатах Красной армии, которые освободили Словакию и побороли немецкий фашизм.Правительство Словакии ранее приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Также кабмин под руководством Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства об отправке очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.Партия Роберта Фицо "Курс – социальная демократия" на выборах в парламент в 2023 году получила 42 места. А 25 октября 2023 года Фицо был назначен премьер-министром Словакии в третий раз.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, словакия, украина, россия, роберт фицо, маргарита симоньян, rt, покушение, ранение
Новости, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Маргарита Симоньян, RT, покушение, ранение

"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо

16:57 15.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале прокомментировала покушение на словацкого премьера Роберта Фицо
"Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч.Т.Д", - написала Симоньян.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Сейчас премьера на вертолёте везут в больницу в Братиславе. Фицо получил ранения в брюшную полость и грудь. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое. Предполагаемый нападавший задержан.
Фицо неоднократно выступал против поставок вооружений киевскому режиму и поддерживает идею мирных переговоров. Это был один из пунктов его предвыборной программы.
Он также критикует санкции против России, считает их бессмысленными. Его партия выступает за сохранение памяти о советских солдатах Красной армии, которые освободили Словакию и побороли немецкий фашизм.
Правительство Словакии ранее приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Также кабмин под руководством Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства об отправке очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.
Партия Роберта Фицо "Курс – социальная демократия" на выборах в парламент в 2023 году получила 42 места. А 25 октября 2023 года Фицо был назначен премьер-министром Словакии в третий раз.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
16:11
На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение Ранение в ходе выездного заседания правительства Словакии получил премьер государства Роберт Фицо. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на СМИ страны
 
НовостиСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоМаргарита СимоньянRTпокушениеранение
 
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16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
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