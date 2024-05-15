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"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо

"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо - 15.05.2024 Украина.ру

"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале прокомментировала покушение на словацкого премьера Роберта Фицо

2024-05-15T16:57

2024-05-15T16:57

2024-05-15T16:57

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Сейчас премьера на вертолёте везут в больницу в Братиславе. Фицо получил ранения в брюшную полость и грудь. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое. Предполагаемый нападавший задержан.Фицо неоднократно выступал против поставок вооружений киевскому режиму и поддерживает идею мирных переговоров. Это был один из пунктов его предвыборной программы. Он также критикует санкции против России, считает их бессмысленными. Его партия выступает за сохранение памяти о советских солдатах Красной армии, которые освободили Словакию и побороли немецкий фашизм.Правительство Словакии ранее приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Также кабмин под руководством Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства об отправке очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.Партия Роберта Фицо "Курс – социальная демократия" на выборах в парламент в 2023 году получила 42 места. А 25 октября 2023 года Фицо был назначен премьер-министром Словакии в третий раз.

https://ukraina.ru/20240515/1055083662.html

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новости, словакия, украина, россия, роберт фицо, маргарита симоньян, rt, покушение, ранение