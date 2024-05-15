https://ukraina.ru/20240515/1055084308.html

"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России

"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России - 15.05.2024 Украина.ру

"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России

Успехи российской армии в Харьковской области постепенно подводят Запад к мысли о том, что выход ВСУ на границы 1991 года — задача невыполнимая. Президент Чехии Петр Павел, который считается одним из самых рьяных сторонников Украины в Европе, призвал Киев пойти на переговоры

2024-05-15T16:25

2024-05-15T16:25

2024-05-15T17:16

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Нужно остановить войнуВ интервью Sky News ему задали вопрос, стоит ли Киеву пойти на переговоры именно сейчас.По словам Павла, "наивно" полагать, что украинская армия сможет отвоевать те территории, которые входили в состав Украины на момент обретения ею независимости."Мы должны быть реалистами", — заявил он.Примечательно, что еще совсем недавно чешский лидер рекламировал свою инициативу по сбору средств для закупки в третьих странах 800 тыс. артиллерийских снарядов для украинской армии, утверждая, что необходимая сумма была собрана.Петр Павел — генерал в отставке, бывший председатель Военного комитета НАТО — высшего военного органа Североатлантического альянса. Нынешний президент Чехии, несмотря на свою воинственную русофобию, должен прекрасно понимать, что складывающаяся для ВСУ ситуация на фронтах не сулит Украине ничего хорошего.Остается лишь вопрос, куда тогда пойдут деньги, собранные чешским президентом на снаряды для Украины.Наступление под ХарьковомВ конце прошлой недели российские войска начали операцию в Харьковской области, в ходе которой за несколько дней был освобожден ряд населенных пунктов недалеко от границы.Украинские военные в комментариях местным СМИ признали, что ВС РФ вышли на окраины города Волчанска и завязали бои в его черте.Не лучше обстоят дела у украинцев и на других направлениях: 15 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Работино под Запорожьем — это было единственное более-менее крупное территориальное приобретение Украины во время прошлогоднего контрнаступления.Помимо этого, серьезные бои продолжаются в районе Часова Яра в Донбассе, где российские военные не ослабевают натиск на позиции ВСУ.На фоне этих неудач Владимир Зеленский принял решение отменить ближайшие зарубежные визиты в Испанию и Португалию, а накануне в Киев с необъявленным визитом приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен.Помимо проблем в зоне боевых действий, киевский режим попал под критику за провал строительства фортификационных сооружений в той же Харьковской области, также приближается вступление в силу скандального закона, по которому будет ужесточена мобилизация.Все эти факторы не могут не учитывать на Западе, где все чаще стали говорить о проблемах Украины.Тревога БайденаВ недавней статье The New York Times настроения в администрации Джо Байдена в отношении ситуации на Украине названы тревожными."В частном порядке некоторые из помощников президента Байдена обеспокоены тем, что Путин вслед за США извлекает из боевых действий ключевые уроки (о том, какие технологии работают, а какие нет). Но их главное беспокойство заключается в том, что Россия успешно заменяет вооружение, уничтоженное за первые 27 месяцев конфликта, а Путин восстанавливает позиции как раз на этапе, когда Байден готовится к встрече с ближайшими союзниками по "Семерке" в Италии в следующем месяце", — говорится в материале.В американской администрации "зреет ощущение", пишут авторы, что следующие несколько месяцев станут решающими.За несколько дней до этого это же издание допустило, что неудачи под Харьковом могут заставить киевский режим пойти на перемирие. Обосновывалось это, помимо прочего, еще и тем, что за два года боевых действий и после многочисленных западных вливаний у украинцев может сложиться впечатление, что ничего в лучшую сторону не изменилось и все декларируемые руководством цели все также бесконечно далеки.Переговоры: кому выгодноВ среду, 15 мая, находящийся в Киеве Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что решение по переговорам с Россией должен принимать сам Киев, а Соединенные Штаты будут поддерживать ее решения.Несмотря на уклончивость формулировки госсекретаря США, изменение риторики американцев по этому вопросу проглядывает все отчетливее. Так, в январе этого года тот же Блинкен говорил, что не видит перспективы скорых переговоров по Украине, и обещал, что партнеры Киева никогда не устанут помогать этой стране.Чем хуже будут дела у ВСУ, тем чаще со стороны Запада будут доноситься намеки украинским властям сворачивать конфликт и садиться за стол переговоров. Для этого Зеленскому придется либо отменять свой запрет на переговоры с РФ, либо же прибегнуть к помощи посредников.Даже если это произойдет, то нельзя исключать, что это будет лишь попытка Киева и его кураторов добиться передышки, остановить таким образом наступательные действия России, перезагрузить киевский режим и заново накачать его вооружением.Такой сценарий категорически неприемлем для Москвы, которая не раз подчеркивала, что готова обсуждать с украинской стороной мирное урегулирование, но только лишь с учетом своих интересов и тех реалий, которые сложились на линии фронта.Для Зеленского и его режима мир на российских условиях позволит избежать прямого военного поражения, в том или ином виде удастся сохранить армию и часть территорий, но ситуация внутри страны сильно обострится.Разочарование в отсутствии не единожды обещанной перемоги, тяжелые потери, экономическая разруха, политический кризис — все эти проблемы пока удается заметать под ковер войны, однако с ее окончанием все это вылезет наружу и с этим придется как-то разбираться.Попытка Запада навязать России свой вариант мирного соглашения с Украиной вряд ли будет иметь успех, тем более в нынешней ситуации, поэтому российская военная спецоперация будет продолжаться.

https://ukraina.ru/20240515/1055069235.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, переговоры