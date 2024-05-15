Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055082283.html
Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану - 15.05.2024 Украина.ру
Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил 15 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов ВС РФ
2024-05-15T15:44
2024-05-15T15:50
новости
владимир путин
россия
украина
андрей белоусов
сергей шойгу
мо рф
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054979105_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_5ba50238fcc20baa735cd174a33d6d47.jpg
Глава государства представил нового главу оборонного ведомства, который ранее успешно возглавлял Минэкономразвития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Он поблагодарил командование армией за проделанную работу. В частности, Путин отметил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за эффективную организацию Вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, однако РФ оперативно реагирует на требования времени.Помимо этого, Путин прокомментировал актуальную обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации."Работа идет по плану, утверждённому и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом и все поставленные задачи выполняются. Не только по результатам прошлого года хочу это еще раз сказать: были отражены все контратаки противника и начиная с этого года", - добавил российский лидер.Помимо этого, Путин сообщил, что российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение и выполняют все поставленные задачи, а чем эффективнее идет работа на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, подчеркнул президент.
https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html
https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054979105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ea39934e465bf494de45a6598ffc10a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, украина, андрей белоусов, сергей шойгу, мо рф, сво, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, МО РФ, СВО, Спецоперация

Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану

15:44 15.05.2024 (обновлено: 15:50 15.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил 15 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов ВС РФ
Глава государства представил нового главу оборонного ведомства, который ранее успешно возглавлял Минэкономразвития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал Путин.
Он поблагодарил командование армией за проделанную работу. В частности, Путин отметил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за эффективную организацию Вооруженных сил страны.
"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных Сил, по преданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - добавил президент.
Он подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, однако РФ оперативно реагирует на требования времени.
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вчера, 12:43
"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороныВоскресный вечер 12 мая отметился важными назначениями в силовом блоке. Но самым неожиданным стала рекомендация Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова
Помимо этого, Путин прокомментировал актуальную обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
"Работа идет по плану, утверждённому и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом и все поставленные задачи выполняются. Не только по результатам прошлого года хочу это еще раз сказать: были отражены все контратаки противника и начиная с этого года", - добавил российский лидер.
Помимо этого, Путин сообщил, что российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение и выполняют все поставленные задачи, а чем эффективнее идет работа на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, подчеркнул президент.
Тимур Сыртланов интервью
Вчера, 13:22
Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы Сумское направление будет "открыто" в свое время. Это станет второстепенным действием, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью нанесения российской армией главного удара по Харькову
 
НовостиВладимир ПутинРоссияУкраинаАндрей БелоусовСергей ШойгуМО РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:09Андрей Белоусов, биография
16:06Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*
16:03Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
15:59Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа
15:59О прибалтийской "демократии", растоптанной Сталиным: переворот Улманиса
15:45Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
15:44Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
15:25Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
15:22Польского судью Шмидта заочно арестовали
14:56Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
14:52Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
14:50Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
14:34Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
Лента новостейМолния