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Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану

Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану - 15.05.2024 Украина.ру

Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану

Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил 15 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов ВС РФ

2024-05-15T15:44

2024-05-15T15:44

2024-05-15T15:50

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Глава государства представил нового главу оборонного ведомства, который ранее успешно возглавлял Минэкономразвития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Он поблагодарил командование армией за проделанную работу. В частности, Путин отметил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за эффективную организацию Вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, однако РФ оперативно реагирует на требования времени.Помимо этого, Путин прокомментировал актуальную обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации."Работа идет по плану, утверждённому и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом и все поставленные задачи выполняются. Не только по результатам прошлого года хочу это еще раз сказать: были отражены все контратаки противника и начиная с этого года", - добавил российский лидер.Помимо этого, Путин сообщил, что российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение и выполняют все поставленные задачи, а чем эффективнее идет работа на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, подчеркнул президент.

https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html

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новости, владимир путин, россия, украина, андрей белоусов, сергей шойгу, мо рф, сво, спецоперация