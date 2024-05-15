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Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану - 15.05.2024 Украина.ру
Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил 15 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов ВС РФ
2024-05-15T15:44
2024-05-15T15:44
2024-05-15T15:50
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Глава государства представил нового главу оборонного ведомства, который ранее успешно возглавлял Минэкономразвития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Он поблагодарил командование армией за проделанную работу. В частности, Путин отметил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за эффективную организацию Вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, однако РФ оперативно реагирует на требования времени.Помимо этого, Путин прокомментировал актуальную обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации."Работа идет по плану, утверждённому и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом и все поставленные задачи выполняются. Не только по результатам прошлого года хочу это еще раз сказать: были отражены все контратаки противника и начиная с этого года", - добавил российский лидер.Помимо этого, Путин сообщил, что российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение и выполняют все поставленные задачи, а чем эффективнее идет работа на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, подчеркнул президент.
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новости, владимир путин, россия, украина, андрей белоусов, сергей шойгу, мо рф, сво, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, МО РФ, СВО, Спецоперация
Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
15:44 15.05.2024 (обновлено: 15:50 15.05.2024)
Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил 15 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов ВС РФ
Глава государства представил нового главу оборонного ведомства, который ранее успешно возглавлял Минэкономразвития России и на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал Путин.
Он поблагодарил командование армией за проделанную работу. В частности, Путин отметил бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу за эффективную организацию Вооруженных сил страны.
"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных Сил, по преданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - добавил президент.
Он подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, однако РФ оперативно реагирует на требования времени.
Помимо этого, Путин прокомментировал актуальную обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
"Работа идет по плану, утверждённому и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом и все поставленные задачи выполняются. Не только по результатам прошлого года хочу это еще раз сказать: были отражены все контратаки противника и начиная с этого года", - добавил российский лидер.
Помимо этого, Путин сообщил, что российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение и выполняют все поставленные задачи, а чем эффективнее идет работа на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, подчеркнул президент.