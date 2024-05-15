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Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо

Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо - 15.05.2024 Украина.ру

Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо

Неизвестный открыл стрельбу 15 мая в ходе выездного заседания правительства Словакии. В результате ранения получил премьер-министр страны Роберт Фицо. По последним сообщениям местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии

2024-05-15T17:13

2024-05-15T17:13

2024-05-15T18:01

эксклюзив

словакия

роберт фицо

покушение

украина

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Детали покушенияЗаседание правительства проходило в городе Гандлово, в 190 км от столицы страны Братиславы.Сообщения о покушении на Фицо появились в местных СМИ в районе 16:00 по московскому времени.Известно, что в момент стрельбы заседание кабмина завершилось и премьер вышел к публике. В этот момент неизвестный, смешавшийся с толпой, сделал порядка трех-четырех выстрелов в Фицо. На кадрах, опубликованных в сети, зафиксирован момент сразу после нападения, словацкий премьер, согнувшись, сумел при помощи охраны добраться до автомобиля. В этот же самый момент сотрудники службы безопасности и полиции сумели скрутить атаковавшего, который пытался сбежать. В сети опубликовано фото этого человека сразу после задержания. Телеканал JoJ сообщил, что стрелком якобы является 71-летний гражданин страны, уроженец города Левице.Местное издание Pravda пишет, что Фицо получил ранения в брюшную полость и грудь, его состояние оценивается как тяжелое. Премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. В это же время портал Plus JEDEN DEŇ утверждает, что у Фицо ранение в живот и руку, его жизнь вне опасности, главу правительства собираются оперировать.Позднее медучреждение, куда доставили Фицо, проинформировало, что премьер был в сознании, когда его туда доставили, его жизненные функции стабилизированы.Президент страны (вторая по значимости должность в Словакии после премьера) Зузана Чапутова осудила произошедшее: она назвала нападение на Фицо жестоким и безрассудным.Покушение на премьера Словакии осудила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо", — написала она в соцсетях, добавив, что таким актам насилия нет места в обществе. Позиция Фицо по конфликту на УкраинеНынешний премьер Словакии считается убежденным сторонником мирного урегулирования украинского конфликта и противником передачи оружия Киеву. В ноябре прошлого года правительство Фицо заблокировало выделение нового пакета военной помощи Украине на 40,4 млн евро. По словам премьера, такая помощь бессмысленна и ведет только к затягиванию конфликта. Он также обещал, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО. "Россия не заинтересована в Третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать", — заявлял Фицо. По его словам, антироссийские санкции негативно сказываются на словаках, а Россия "была, есть и будет". "Вот так они работают"На Украине ряд телеграм-каналов позитивно отреагировали на новости о покушении на Фицо. В это же время появились версии о возможной причастности Украины и Запада к покушению на Фицо. Политолог Сергей Марков подчеркнул, что политика Фицо вызывает недовольство Киева, а также США и ЕС. В качестве версий, по его мнению, можно рассматривать причастность украинских неонацистских групп, партии войны в западных спецслужбах, радикальные группы исламистского либо же левацкого толка, а также версию о сумасшедшем. Если же какая-либо из первых двух версий верна, то стоит ожидать попыток приплести к этому делу "российский след". О возможной причастности Украины к стрельбе в Словакии заявил также председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. По его мнению, за этим может стоять начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, словакия, роберт фицо, покушение, украина