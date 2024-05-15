https://ukraina.ru/20240515/1055085187.html
Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо - 15.05.2024 Украина.ру
Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
Неизвестный открыл стрельбу 15 мая в ходе выездного заседания правительства Словакии. В результате ранения получил премьер-министр страны Роберт Фицо. По последним сообщениям местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии
2024-05-15T17:13
2024-05-15T17:13
2024-05-15T18:01
эксклюзив
словакия
роберт фицо
покушение
украина
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Детали покушенияЗаседание правительства проходило в городе Гандлово, в 190 км от столицы страны Братиславы.Сообщения о покушении на Фицо появились в местных СМИ в районе 16:00 по московскому времени.Известно, что в момент стрельбы заседание кабмина завершилось и премьер вышел к публике. В этот момент неизвестный, смешавшийся с толпой, сделал порядка трех-четырех выстрелов в Фицо. На кадрах, опубликованных в сети, зафиксирован момент сразу после нападения, словацкий премьер, согнувшись, сумел при помощи охраны добраться до автомобиля. В этот же самый момент сотрудники службы безопасности и полиции сумели скрутить атаковавшего, который пытался сбежать. В сети опубликовано фото этого человека сразу после задержания. Телеканал JoJ сообщил, что стрелком якобы является 71-летний гражданин страны, уроженец города Левице.Местное издание Pravda пишет, что Фицо получил ранения в брюшную полость и грудь, его состояние оценивается как тяжелое. Премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. В это же время портал Plus JEDEN DEŇ утверждает, что у Фицо ранение в живот и руку, его жизнь вне опасности, главу правительства собираются оперировать.Позднее медучреждение, куда доставили Фицо, проинформировало, что премьер был в сознании, когда его туда доставили, его жизненные функции стабилизированы.Президент страны (вторая по значимости должность в Словакии после премьера) Зузана Чапутова осудила произошедшее: она назвала нападение на Фицо жестоким и безрассудным.Покушение на премьера Словакии осудила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо", — написала она в соцсетях, добавив, что таким актам насилия нет места в обществе. Позиция Фицо по конфликту на УкраинеНынешний премьер Словакии считается убежденным сторонником мирного урегулирования украинского конфликта и противником передачи оружия Киеву. В ноябре прошлого года правительство Фицо заблокировало выделение нового пакета военной помощи Украине на 40,4 млн евро. По словам премьера, такая помощь бессмысленна и ведет только к затягиванию конфликта. Он также обещал, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО. "Россия не заинтересована в Третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать", — заявлял Фицо. По его словам, антироссийские санкции негативно сказываются на словаках, а Россия "была, есть и будет". "Вот так они работают"На Украине ряд телеграм-каналов позитивно отреагировали на новости о покушении на Фицо. В это же время появились версии о возможной причастности Украины и Запада к покушению на Фицо. Политолог Сергей Марков подчеркнул, что политика Фицо вызывает недовольство Киева, а также США и ЕС. В качестве версий, по его мнению, можно рассматривать причастность украинских неонацистских групп, партии войны в западных спецслужбах, радикальные группы исламистского либо же левацкого толка, а также версию о сумасшедшем. Если же какая-либо из первых двух версий верна, то стоит ожидать попыток приплести к этому делу "российский след". О возможной причастности Украины к стрельбе в Словакии заявил также председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. По его мнению, за этим может стоять начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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эксклюзив, словакия, роберт фицо, покушение, украина
Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:13 15.05.2024 (обновлено: 18:01 15.05.2024)
Неизвестный открыл стрельбу 15 мая в ходе выездного заседания правительства Словакии. В результате ранения получил премьер-министр страны Роберт Фицо. По последним сообщениям местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии
Заседание правительства проходило в городе Гандлово, в 190 км от столицы страны Братиславы.
Сообщения о покушении на Фицо
появились в местных СМИ в районе 16:00 по московскому времени.
Известно, что в момент стрельбы заседание кабмина завершилось и премьер вышел к публике. В этот момент неизвестный, смешавшийся с толпой, сделал порядка трех-четырех выстрелов в Фицо.
На кадрах, опубликованных в сети, зафиксирован момент сразу после нападения, словацкий премьер, согнувшись, сумел при помощи охраны добраться до автомобиля.
В этот же самый момент сотрудники службы безопасности и полиции сумели скрутить атаковавшего, который пытался сбежать. В сети опубликовано фото этого человека сразу после задержания. Телеканал JoJ сообщил, что стрелком якобы является 71-летний гражданин страны, уроженец города Левице.
Местное издание Pravda пишет, что Фицо получил ранения в брюшную полость и грудь, его состояние оценивается как тяжелое. Премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. В это же время портал Plus JEDEN DEŇ утверждает, что у Фицо ранение в живот и руку, его жизнь вне опасности, главу правительства собираются оперировать.
Позднее медучреждение, куда доставили Фицо, проинформировало, что премьер был в сознании, когда его туда доставили, его жизненные функции стабилизированы.
Президент страны (вторая по значимости должность в Словакии после премьера) Зузана Чапутова осудила произошедшее: она назвала нападение на Фицо жестоким и безрассудным.
Покушение на премьера Словакии осудила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
.
"Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо", — написала она в соцсетях, добавив, что таким актам насилия нет места в обществе.
Позиция Фицо по конфликту на Украине
Нынешний премьер Словакии считается убежденным сторонником мирного урегулирования украинского конфликта и противником передачи оружия Киеву.
В ноябре прошлого года правительство Фицо заблокировало выделение нового пакета военной помощи Украине на 40,4 млн евро. По словам премьера, такая помощь бессмысленна и ведет только к затягиванию конфликта.
Он также обещал, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО.
"Россия не заинтересована в Третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать", — заявлял Фицо.
По его словам, антироссийские санкции негативно сказываются на словаках, а Россия "была, есть и будет".
На Украине ряд телеграм-каналов позитивно отреагировали на новости о покушении на Фицо.
"Орбан следующий?" — написал канал "Харькiв 1654", намекая на премьера Венгрии Виктора Орбана.
В это же время появились версии о возможной причастности Украины и Запада к покушению на Фицо.
"Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. ЧТД.", — написала у себя в телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.
Политолог Сергей Марков подчеркнул, что политика Фицо вызывает недовольство Киева, а также США и ЕС. В качестве версий, по его мнению, можно рассматривать причастность украинских неонацистских групп, партии войны в западных спецслужбах, радикальные группы исламистского либо же левацкого толка, а также версию о сумасшедшем.
Если же какая-либо из первых двух версий верна, то стоит ожидать попыток приплести к этому делу "российский след".
"Лихорадочно будут фальсифицировать российский след. Россия убила своего друга? Кто в это поверит? Да поверят те, кто верит, что Россия сама обстреливает свою ЗАЭС", — написал он в своем телеграм-канале.
О возможной причастности Украины к стрельбе в Словакии заявил также председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. По его мнению, за этим может стоять начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*
.
"[Вероятность того, что] Буданов* стоит за этим, [составляет] 99%, он полностью под управлением ЦРУ. Руками ГУР руководят ЦРУ, и вполне возможно, что это было спланировано и согласовано", — сказал он в комментарии изданию "Абзац".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.