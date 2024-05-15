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Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак

Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак - 15.05.2024 Украина.ру

Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак

К концу минувшей недели из десяти существующих на Украине электростанций работала только одна. Таким образом, из-за непрекращающихся обстрелов российской армии производство электроэнергии сократилось на 4,4 тысячи мегаватт, пишет газета Тhe Guardian

2024-05-15T14:56

2024-05-15T14:56

2024-05-15T14:59

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Он напомнил, что в результате всего трех массированных обстрелов ВС РФ Украина потеряла более 90% генерирующих мощностей. По его словам, страна нуждается в оборудовании – новом или подержанном, а также финансировании для поддержания энергоснабжения, необходимого для домохозяйств и промышленности."Нам нужно выйти из этого цикла разрушения-ремонта-уничтожения", - сказал Тимченко, поскольку точность российских атак увеличивается.Наряду с этим, Украина испытывает дефицит кадров в энергоотрасли, так как ведущих специалистов отправляют на передовую, отмечает Тhe Guardian.По данным Европейского банка реконструкции и развития, боевые действия "отбрасывают длинную тень" на соседей Украины.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за масштабных аварий, привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители страны, больше не работают. Наряду с этим, цены на электроэнергию для украинцев пообещали увеличить в 1,5 раза.

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новости, украина, россия, дтэк, сво, электроснабжение, электроэнергетика, дефицит