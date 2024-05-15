Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055080243.html
Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак - 15.05.2024 Украина.ру
Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
К концу минувшей недели из десяти существующих на Украине электростанций работала только одна. Таким образом, из-за непрекращающихся обстрелов российской армии производство электроэнергии сократилось на 4,4 тысячи мегаватт, пишет газета Тhe Guardian
2024-05-15T14:56
2024-05-15T14:59
новости
украина
россия
дтэк
сво
электроснабжение
электроэнергетика
дефицит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9ce73ce591cdf4ee4bd1ed5429e8731f.jpg
Он напомнил, что в результате всего трех массированных обстрелов ВС РФ Украина потеряла более 90% генерирующих мощностей. По его словам, страна нуждается в оборудовании – новом или подержанном, а также финансировании для поддержания энергоснабжения, необходимого для домохозяйств и промышленности."Нам нужно выйти из этого цикла разрушения-ремонта-уничтожения", - сказал Тимченко, поскольку точность российских атак увеличивается.Наряду с этим, Украина испытывает дефицит кадров в энергоотрасли, так как ведущих специалистов отправляют на передовую, отмечает Тhe Guardian.По данным Европейского банка реконструкции и развития, боевые действия "отбрасывают длинную тень" на соседей Украины.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за масштабных аварий, привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители страны, больше не работают. Наряду с этим, цены на электроэнергию для украинцев пообещали увеличить в 1,5 раза.
https://ukraina.ru/20240416/1054551396.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_aacf590117219433ed7cbee44547108d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дтэк, сво, электроснабжение, электроэнергетика, дефицит
Новости, Украина, Россия, ДТЭК, СВО, электроснабжение, электроэнергетика, дефицит

Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак

14:56 15.05.2024 (обновлено: 14:59 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
К концу минувшей недели из десяти существующих на Украине электростанций работала только одна. Таким образом, из-за непрекращающихся обстрелов российской армии производство электроэнергии сократилось на 4,4 тысячи мегаватт, пишет газета Тhe Guardian
"До этих атак у нас было 5000 мегаватт мощностей для производства электроэнергии. Сегодня их около 600", - приводит издание слова генерального директора крупнейшего частного производителя энергии на Украине ДТЭК Максима Тимченко.
Он напомнил, что в результате всего трех массированных обстрелов ВС РФ Украина потеряла более 90% генерирующих мощностей. По его словам, страна нуждается в оборудовании – новом или подержанном, а также финансировании для поддержания энергоснабжения, необходимого для домохозяйств и промышленности.

"Нам нужно выйти из этого цикла разрушения-ремонта-уничтожения", - сказал Тимченко, поскольку точность российских атак увеличивается.

Наряду с этим, Украина испытывает дефицит кадров в энергоотрасли, так как ведущих специалистов отправляют на передовую, отмечает Тhe Guardian.
По данным Европейского банка реконструкции и развития, боевые действия "отбрасывают длинную тень" на соседей Украины.
Ранее в этот же день сообщалось, что из-за масштабных аварий, привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители страны, больше не работают. Наряду с этим, цены на электроэнергию для украинцев пообещали увеличить в 1,5 раза.
Пятая ТЭЦ Харькова
16 апреля, 23:57
Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго Украина потеряла 7 ГВт мощностей генерации в результате массированных атак российской армии. Такие объемы в украинском Минэнерго назвали гигантскими, передает издание liga.net
 
НовостиУкраинаРоссияДТЭКСВОэлектроснабжениеэлектроэнергетикадефицит
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:09Андрей Белоусов, биография
16:06Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*
16:03Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
15:59Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа
15:59О прибалтийской "демократии", растоптанной Сталиным: переворот Улманиса
15:45Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
15:44Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
15:25Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
15:22Польского судью Шмидта заочно арестовали
14:56Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
14:52Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
14:50Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
14:34Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
Лента новостейМолния