Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ

"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра

Такие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру