Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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В работе Генерального штаба никаких изменений не планируется, заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе первой встречи после назначения нового министра обороны
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", - сказал президент командующим военными округами.
Глава государства подчеркнул, что в российском Генштабе сложился "ритмичный блок работы", который действует успешно и не требует изменений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту.
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