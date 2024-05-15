Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ - 15.05.2024 Украина.ру
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Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ - 15.05.2024 Украина.ру
Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
В работе Генерального штаба никаких изменений не планируется, заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе первой встречи после назначения нового министра обороны
2024-05-15T16:03
2024-05-15T16:03
новости
россия
владимир путин
генштаб
валерий герасимов
сво
спецоперация
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Глава государства подчеркнул, что в российском Генштабе сложился "ритмичный блок работы", который действует успешно и не требует изменений.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту.
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новости, россия, владимир путин, генштаб, валерий герасимов, сво, спецоперация
Новости, Россия, Владимир Путин, Генштаб, Валерий Герасимов, СВО, Спецоперация

Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ

16:03 15.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В работе Генерального штаба никаких изменений не планируется, заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе первой встречи после назначения нового министра обороны
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", - сказал президент командующим военными округами.
Глава государства подчеркнул, что в российском Генштабе сложился "ритмичный блок работы", который действует успешно и не требует изменений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 04:30
"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег ДнепраТакие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиРоссияВладимир ПутинГенштабВалерий ГерасимовСВОСпецоперация
 
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