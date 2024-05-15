Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина - 15.05.2024 Украина.ру
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Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина - 15.05.2024 Украина.ру
Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру оценил перестановки в российском правительстве, задержания высокопоставленных чиновников минобороны и объяснил, почему именно сейчас начались массовые протесты в Грузии.
2024-05-15T15:45
2024-05-15T15:45
видео
сергей михеев
грузия
россия
китай
владимир путин
минобороны
андрей белоусов
правительство
сергей шойгу
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00:24 – о кадровых назначениях в российском правительстве; 07:04 – об уголовных делах против высокопоставленных чиновников министерства обороны; 09:32 – о программе Путина после инаугурации: что будет легко реализовать, а что сложно; 13:29 – на кого ориентироваться России в развитии своей экономики? 16:20 – о протестах в Грузии: чем грозит стране новый Майдан? 22:23 – о печальной судьбе релокантов и глобальной нестабильности в мире.
грузия
россия
китай
украина
тбилиси
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452
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видео, сергей михеев, грузия, россия, китай, владимир путин, минобороны, андрей белоусов, правительство, сергей шойгу, минобороны рф, политика, экономика, коррупция, промышленность, оборонпром, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, рэб, импорт, спецслужба, госизмена, война, украина, впк, опк, производство, образование, демография, бизнес, протесты, акции протеста, тбилиси, израиль, релоканты, кнр (китай), министр, министр обороны, акции, акция, видео
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Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина

15:45 15.05.2024
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру оценил перестановки в российском правительстве, задержания высокопоставленных чиновников минобороны и объяснил, почему именно сейчас начались массовые протесты в Грузии.
00:24 – о кадровых назначениях в российском правительстве;
07:04 – об уголовных делах против высокопоставленных чиновников министерства обороны;
09:32 – о программе Путина после инаугурации: что будет легко реализовать, а что сложно;
13:29 – на кого ориентироваться России в развитии своей экономики?
16:20 – о протестах в Грузии: чем грозит стране новый Майдан?
22:23 – о печальной судьбе релокантов и глобальной нестабильности в мире.
 
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