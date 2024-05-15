https://ukraina.ru/20240515/1055082427.html
Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина - 15.05.2024 Украина.ру
Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру оценил перестановки в российском правительстве, задержания высокопоставленных чиновников минобороны и объяснил, почему именно сейчас начались массовые протесты в Грузии.
2024-05-15T15:45
2024-05-15T15:45
2024-05-15T15:45
видео
сергей михеев
грузия
россия
китай
владимир путин
минобороны
андрей белоусов
правительство
сергей шойгу
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00:24 – о кадровых назначениях в российском правительстве; 07:04 – об уголовных делах против высокопоставленных чиновников министерства обороны; 09:32 – о программе Путина после инаугурации: что будет легко реализовать, а что сложно; 13:29 – на кого ориентироваться России в развитии своей экономики? 16:20 – о протестах в Грузии: чем грозит стране новый Майдан? 22:23 – о печальной судьбе релокантов и глобальной нестабильности в мире.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру оценил перестановки в российском правительстве, задержания высокопоставленных чиновников минобороны и объяснил, почему именно сейчас начались массовые протесты в Грузии.
00:24
– о кадровых назначениях в российском правительстве; 07:04
– об уголовных делах против высокопоставленных чиновников министерства обороны; 09:32
– о программе Путина после инаугурации: что будет легко реализовать, а что сложно; 13:29
– на кого ориентироваться России в развитии своей экономики? 16:20
– о протестах в Грузии: чем грозит стране новый Майдан? 22:23
– о печальной судьбе релокантов и глобальной нестабильности в мире.