https://ukraina.ru/20240515/1055072993.html

Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT

Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT - 15.05.2024 Украина.ру

Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT

Ближайшие пару месяцев будут решающими для российской спецоперации и могут привести к мирным переговорам по украинскому конфликту, пишет газета The New York Time. К таким выводам журналисты приходят на фоне очевидного преимущества российских подразделений

2024-05-15T11:17

2024-05-15T11:17

2024-05-15T11:19

новости

украина

владимир зеленский

пентагон

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

всу

потери всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054351480_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_56a97bc3fa608e88464153777136d03a.jpg

Автор статьи допускает, что события на Украине могут завершится по корейскому сценарию, или же боевые действия могут быть приостановлены."В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, потому что в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту", - сказано в публикации.Уточняется, что еще 18 месяцев назад чиновники Белого дома и Пентагона были уверены в успехе украинских подразделений, тогда как сегодня ситуация изменилась. Оружие, переданное ВСУ от союзников, было уничтожено российскими средствами радиоэлектронной борьбы.Обсуждая наступление ВС РФ в Харьковской области, американские официальные лица выражают уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся мобилизовать больше молодых солдат, что сорвет планы Москвы. Помочь остановить русских должна и новая партия оружия, которая поступит "скорее всего, где-то в июле", сказано в публикации.В Вашингтоне обеспокоены тем, что российские военнослужащие получают опыт и совершенствуют свои навыки."Россия часто плохо начинает свои войны и заканчивает их сильно", - приводит газета слова советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем Стивена Хэдли.По его словам, теперь Москва задействовала "огромную военную инфраструктуру" и значительный личный состав для успешного ведения боевых действий.Ранее газета Politico сообщила, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом

https://ukraina.ru/20240515/1055063102.html

украина

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, потери всу, вс рф, наступление, харьковская область