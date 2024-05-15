Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT - 15.05.2024 Украина.ру
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Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT
Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT - 15.05.2024 Украина.ру
Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT
Ближайшие пару месяцев будут решающими для российской спецоперации и могут привести к мирным переговорам по украинскому конфликту, пишет газета The New York Time. К таким выводам журналисты приходят на фоне очевидного преимущества российских подразделений
2024-05-15T11:17
2024-05-15T11:19
новости
украина
владимир зеленский
пентагон
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
всу
потери всу
вс рф
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Автор статьи допускает, что события на Украине могут завершится по корейскому сценарию, или же боевые действия могут быть приостановлены."В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, потому что в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту", - сказано в публикации.Уточняется, что еще 18 месяцев назад чиновники Белого дома и Пентагона были уверены в успехе украинских подразделений, тогда как сегодня ситуация изменилась. Оружие, переданное ВСУ от союзников, было уничтожено российскими средствами радиоэлектронной борьбы.Обсуждая наступление ВС РФ в Харьковской области, американские официальные лица выражают уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся мобилизовать больше молодых солдат, что сорвет планы Москвы. Помочь остановить русских должна и новая партия оружия, которая поступит "скорее всего, где-то в июле", сказано в публикации.В Вашингтоне обеспокоены тем, что российские военнослужащие получают опыт и совершенствуют свои навыки."Россия часто плохо начинает свои войны и заканчивает их сильно", - приводит газета слова советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем Стивена Хэдли.По его словам, теперь Москва задействовала "огромную военную инфраструктуру" и значительный личный состав для успешного ведения боевых действий.Ранее газета Politico сообщила, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
https://ukraina.ru/20240515/1055063102.html
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новости, украина, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, потери всу, вс рф, наступление, харьковская область
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, наступление, Харьковская область

Следующие месяцы будут решающими для СВО, Зеленский должен мобилизовать больше молодых украинцев – NYT

11:17 15.05.2024 (обновлено: 11:19 15.05.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Ближайшие пару месяцев будут решающими для российской спецоперации и могут привести к мирным переговорам по украинскому конфликту, пишет газета The New York Time. К таким выводам журналисты приходят на фоне очевидного преимущества российских подразделений
Автор статьи допускает, что события на Украине могут завершится по корейскому сценарию, или же боевые действия могут быть приостановлены.
"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, потому что в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту", - сказано в публикации.
Уточняется, что еще 18 месяцев назад чиновники Белого дома и Пентагона были уверены в успехе украинских подразделений, тогда как сегодня ситуация изменилась. Оружие, переданное ВСУ от союзников, было уничтожено российскими средствами радиоэлектронной борьбы.
Обсуждая наступление ВС РФ в Харьковской области, американские официальные лица выражают уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся мобилизовать больше молодых солдат, что сорвет планы Москвы. Помочь остановить русских должна и новая партия оружия, которая поступит "скорее всего, где-то в июле", сказано в публикации.
В Вашингтоне обеспокоены тем, что российские военнослужащие получают опыт и совершенствуют свои навыки.

"Россия часто плохо начинает свои войны и заканчивает их сильно", - приводит газета слова советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем Стивена Хэдли.

По его словам, теперь Москва задействовала "огромную военную инфраструктуру" и значительный личный состав для успешного ведения боевых действий.
Ранее газета Politico сообщила, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
03:45
ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронтаУ украинской армии есть проблемы с вооружениями и моральным духом личного состава. Если появится Харьковский фронт, они просто не выдержат напряжения и порвутся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийПентагонВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияВСУпотери ВСУВС РФнаступлениеХарьковская область
 
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