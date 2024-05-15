Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику - 15.05.2024 Украина.ру
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Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику
Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику - 15.05.2024 Украина.ру
Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику
В Словакии произошел политический теракт со знаковыми последствиями для будущего Европы. Во время выездного заседания словацкого правительства неизвестный стрелял в премьер-министра этой страны Роберта Фицо.
2024-05-15T18:29
2024-05-15T18:29
россия
украина
запад
роберт фицо
джон кеннеди
владимир путин
нато
эксклюзив
теракт
покушение
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По предварительным данным, стрелявшего задержала охрана – им оказался немолодой уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо получил тяжелые ранения – пули террориста попали в брюшную полость, грудь и конечности.Политика в тяжелом состоянии отвезли на вертолете в город Банска-Бистрице, чтобы провести срочную операцию, и на его странице говорится о том, что "все решится в ближайшие несколько часов".Это покушение по степени влияния на Европу, возможно, станет в один ряд с самыми резонансными политическими терактами новейшего времени. И не только потому, что Фицо чем-то внешне похож на Кеннеди.Энергичный, волевой, харизматичный словацкий премьер-министр олицетворял собой перемены в европейской политике, убедительно доказывая, что европейцы должны действовать сообразно своим национальным интересам, что они не обязаны подчиняться диктату США, Европейского союза и НАТО.Позиции Фицо пользовались популярностью, потому что они отвечали здравому смыслу. Словацкий премьер-министр выступал за диалог с Москвой и против бесконечной военной помощи Киеву, к которой принуждали словаков и всех остальных европейцев.Этот политик вполне открыто указывал на то, что в затягивании украинского конфликта виноват именно Запад. И так же прямо говорил, что западная стратегия провалилась, призывая считаться с мнением русских."Мы пытаемся открыть тему немедленного прекращения огня, боев и начала переговоров. Я думаю, что лучше десять лет ругаться за столом переговоров, чем оставить на десять лет русских и украинцев убивать друг друга.Вопрос в том, кто чего хочет? Мне кажется, что Запад чрезвычайно поддерживает эту войну. Этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией, мол, используем войну на Украине для ослабления России, будем оказывать Украине военную и экономическую помощь, введем санкции против России и ослабим Россию как таковую на международном уровне, политически, экономически и финансово.Это не работает. Война длится два года. Мы узнаем, что территориальные приобретения России больше, чем украинские… Россия живет успешно экономически и политически, президент Путин пользуется большой поддержкой. Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает", – подробно объяснял он свое видение конфликта.Такая прямота вызывала у европейских и украинских сторонников войны чрезвычайное и, по большому счету, бессильное раздражение.Развитие событий на Украине подтверждало его правоту, а сторонники и союзники словацкого премьера успешно выступали на выборах разных уровней. И это говорило о том, что Словакия, наряду с Венгрией, будет все сильнее нарушать пресловутое евроатлантическое единство, выступая в качестве внутренней оппозиции Брюсселю и Вашингтону и подавая этим пример соседям.Фицо просто называл вещи своими именами, о чем наглядно говорят его критические заявления в адрес Киева."Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение"."На самом деле Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели"."Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего больше".И за это на политика обрушивались волны злобы и ярости. Либеральные пропагандисты обвиняли его в ненависти к Украине и закулисном сговоре с Москвой. Хотя Фицо всего лишь предостерегал от попыток втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией, которые предпринимали в последнее время многие западные политики. Прямо заявляя, что в случае продолжения эскалации дело может дойти до мировой войны.Сейчас, в первые часы после теракта, трудно сказать, какими мотивами руководствовался стрелявший в словацкого премьера преступник.Об этом должно судить следствие. Возможно он был неадекватным фанатиком-одиночкой, и идеологические мотивы тут не причем.Но сам факт того, что жертвой теракта стал политический лидер такого уровня, который выступал против генеральной линии западного политического мейнстрима, не лез за словом и карман и старался наладить нормальные отношения с русскими, не может не вызывать опасения и тревогу.В результате постоянной травли несогласных, которую можно видеть и в медиа, и в социальных сетях, Европа может скатиться к ситуации, когда избранные народом политики будут на полном серьезе бояться выступать против самоубийственной позиции европейских бюрократов – опасаясь, чтобы с ними тоже что-нибудь не случилось.Ведь тактика террора направлена именно на то, чтобы запугать всех инакомыслящих, заставив их замолчать.
https://ukraina.ru/20240515/1055085187.html
https://ukraina.ru/20240407/1054355026.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, запад, роберт фицо, джон кеннеди, владимир путин, нато, эксклюзив, теракт, покушение
Россия, Украина, Запад, Роберт Фицо, Джон Кеннеди, Владимир Путин, НАТО, Эксклюзив, теракт, покушение

Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику

18:29 15.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Словакии произошел политический теракт со знаковыми последствиями для будущего Европы. Во время выездного заседания словацкого правительства неизвестный стрелял в премьер-министра этой страны Роберта Фицо.
По предварительным данным, стрелявшего задержала охрана – им оказался немолодой уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо получил тяжелые ранения – пули террориста попали в брюшную полость, грудь и конечности.
Политика в тяжелом состоянии отвезли на вертолете в город Банска-Бистрице, чтобы провести срочную операцию, и на его странице говорится о том, что "все решится в ближайшие несколько часов".
Это покушение по степени влияния на Европу, возможно, станет в один ряд с самыми резонансными политическими терактами новейшего времени. И не только потому, что Фицо чем-то внешне похож на Кеннеди.
Энергичный, волевой, харизматичный словацкий премьер-министр олицетворял собой перемены в европейской политике, убедительно доказывая, что европейцы должны действовать сообразно своим национальным интересам, что они не обязаны подчиняться диктату США, Европейского союза и НАТО.
Позиции Фицо пользовались популярностью, потому что они отвечали здравому смыслу. Словацкий премьер-министр выступал за диалог с Москвой и против бесконечной военной помощи Киеву, к которой принуждали словаков и всех остальных европейцев.
Этот политик вполне открыто указывал на то, что в затягивании украинского конфликта виноват именно Запад. И так же прямо говорил, что западная стратегия провалилась, призывая считаться с мнением русских.
"Мы пытаемся открыть тему немедленного прекращения огня, боев и начала переговоров. Я думаю, что лучше десять лет ругаться за столом переговоров, чем оставить на десять лет русских и украинцев убивать друг друга.
Вопрос в том, кто чего хочет? Мне кажется, что Запад чрезвычайно поддерживает эту войну. Этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией, мол, используем войну на Украине для ослабления России, будем оказывать Украине военную и экономическую помощь, введем санкции против России и ослабим Россию как таковую на международном уровне, политически, экономически и финансово.
Это не работает. Война длится два года. Мы узнаем, что территориальные приобретения России больше, чем украинские… Россия живет успешно экономически и политически, президент Путин пользуется большой поддержкой. Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает", – подробно объяснял он свое видение конфликта.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
17:13
Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта ФицоНеизвестный открыл стрельбу 15 мая в ходе выездного заседания правительства Словакии. В результате ранения получил премьер-министр страны Роберт Фицо. По последним сообщениям местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии
Такая прямота вызывала у европейских и украинских сторонников войны чрезвычайное и, по большому счету, бессильное раздражение.
Развитие событий на Украине подтверждало его правоту, а сторонники и союзники словацкого премьера успешно выступали на выборах разных уровней. И это говорило о том, что Словакия, наряду с Венгрией, будет все сильнее нарушать пресловутое евроатлантическое единство, выступая в качестве внутренней оппозиции Брюсселю и Вашингтону и подавая этим пример соседям.
Фицо просто называл вещи своими именами, о чем наглядно говорят его критические заявления в адрес Киева.
"Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение".
"На самом деле Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели".
"Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего больше".
И за это на политика обрушивались волны злобы и ярости. Либеральные пропагандисты обвиняли его в ненависти к Украине и закулисном сговоре с Москвой. Хотя Фицо всего лишь предостерегал от попыток втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией, которые предпринимали в последнее время многие западные политики. Прямо заявляя, что в случае продолжения эскалации дело может дойти до мировой войны.
Сейчас, в первые часы после теракта, трудно сказать, какими мотивами руководствовался стрелявший в словацкого премьера преступник.
Об этом должно судить следствие. Возможно он был неадекватным фанатиком-одиночкой, и идеологические мотивы тут не причем.
Но сам факт того, что жертвой теракта стал политический лидер такого уровня, который выступал против генеральной линии западного политического мейнстрима, не лез за словом и карман и старался наладить нормальные отношения с русскими, не может не вызывать опасения и тревогу.
В результате постоянной травли несогласных, которую можно видеть и в медиа, и в социальных сетях, Европа может скатиться к ситуации, когда избранные народом политики будут на полном серьезе бояться выступать против самоубийственной позиции европейских бюрократов – опасаясь, чтобы с ними тоже что-нибудь не случилось.
Ведь тактика террора направлена именно на то, чтобы запугать всех инакомыслящих, заставив их замолчать.
Саммит Совета Европы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 12:00
Словакия: победа адекватных силНовым президентом Словакии становится Петер Пеллегрини – лидер партии "Голос – социальная демократия", опытный политик, который в прошлом дважды занимал должность Председателя Национального совета Словакии, а в 2018-2020 годах являлся премьер-министром этой страны.
 
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