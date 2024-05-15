https://ukraina.ru/20240515/1055086422.html

Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику

Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику - 15.05.2024 Украина.ру

Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику

В Словакии произошел политический теракт со знаковыми последствиями для будущего Европы. Во время выездного заседания словацкого правительства неизвестный стрелял в премьер-министра этой страны Роберта Фицо.

2024-05-15T18:29

2024-05-15T18:29

2024-05-15T18:29

россия

украина

запад

роберт фицо

джон кеннеди

владимир путин

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теракт

покушение

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По предварительным данным, стрелявшего задержала охрана – им оказался немолодой уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо получил тяжелые ранения – пули террориста попали в брюшную полость, грудь и конечности.Политика в тяжелом состоянии отвезли на вертолете в город Банска-Бистрице, чтобы провести срочную операцию, и на его странице говорится о том, что "все решится в ближайшие несколько часов".Это покушение по степени влияния на Европу, возможно, станет в один ряд с самыми резонансными политическими терактами новейшего времени. И не только потому, что Фицо чем-то внешне похож на Кеннеди.Энергичный, волевой, харизматичный словацкий премьер-министр олицетворял собой перемены в европейской политике, убедительно доказывая, что европейцы должны действовать сообразно своим национальным интересам, что они не обязаны подчиняться диктату США, Европейского союза и НАТО.Позиции Фицо пользовались популярностью, потому что они отвечали здравому смыслу. Словацкий премьер-министр выступал за диалог с Москвой и против бесконечной военной помощи Киеву, к которой принуждали словаков и всех остальных европейцев.Этот политик вполне открыто указывал на то, что в затягивании украинского конфликта виноват именно Запад. И так же прямо говорил, что западная стратегия провалилась, призывая считаться с мнением русских."Мы пытаемся открыть тему немедленного прекращения огня, боев и начала переговоров. Я думаю, что лучше десять лет ругаться за столом переговоров, чем оставить на десять лет русских и украинцев убивать друг друга.Вопрос в том, кто чего хочет? Мне кажется, что Запад чрезвычайно поддерживает эту войну. Этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией, мол, используем войну на Украине для ослабления России, будем оказывать Украине военную и экономическую помощь, введем санкции против России и ослабим Россию как таковую на международном уровне, политически, экономически и финансово.Это не работает. Война длится два года. Мы узнаем, что территориальные приобретения России больше, чем украинские… Россия живет успешно экономически и политически, президент Путин пользуется большой поддержкой. Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает", – подробно объяснял он свое видение конфликта.Такая прямота вызывала у европейских и украинских сторонников войны чрезвычайное и, по большому счету, бессильное раздражение.Развитие событий на Украине подтверждало его правоту, а сторонники и союзники словацкого премьера успешно выступали на выборах разных уровней. И это говорило о том, что Словакия, наряду с Венгрией, будет все сильнее нарушать пресловутое евроатлантическое единство, выступая в качестве внутренней оппозиции Брюсселю и Вашингтону и подавая этим пример соседям.Фицо просто называл вещи своими именами, о чем наглядно говорят его критические заявления в адрес Киева."Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение"."На самом деле Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели"."Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего больше".И за это на политика обрушивались волны злобы и ярости. Либеральные пропагандисты обвиняли его в ненависти к Украине и закулисном сговоре с Москвой. Хотя Фицо всего лишь предостерегал от попыток втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией, которые предпринимали в последнее время многие западные политики. Прямо заявляя, что в случае продолжения эскалации дело может дойти до мировой войны.Сейчас, в первые часы после теракта, трудно сказать, какими мотивами руководствовался стрелявший в словацкого премьера преступник.Об этом должно судить следствие. Возможно он был неадекватным фанатиком-одиночкой, и идеологические мотивы тут не причем.Но сам факт того, что жертвой теракта стал политический лидер такого уровня, который выступал против генеральной линии западного политического мейнстрима, не лез за словом и карман и старался наладить нормальные отношения с русскими, не может не вызывать опасения и тревогу.В результате постоянной травли несогласных, которую можно видеть и в медиа, и в социальных сетях, Европа может скатиться к ситуации, когда избранные народом политики будут на полном серьезе бояться выступать против самоубийственной позиции европейских бюрократов – опасаясь, чтобы с ними тоже что-нибудь не случилось.Ведь тактика террора направлена именно на то, чтобы запугать всех инакомыслящих, заставив их замолчать.

https://ukraina.ru/20240515/1055085187.html

https://ukraina.ru/20240407/1054355026.html

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россия, украина, запад, роберт фицо, джон кеннеди, владимир путин, нато, эксклюзив, теракт, покушение